Son dakika... İkinci el otomobil fiyatları geriledi mi? İşte detaylar…

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Tüm dünyada çip krizi devam ederken otomobil arzı da buna paralel olarak yavaşladı. Ülkemizde de dünyanın diğer ülkelerindeki otomotiv fabrikalarında olduğu gibi üretimler azaldı ya da fabrikalar üretimlerine geçici olarak ara verdi.

Son günlerde de otomobil arzındaki oluşan sorunların önüne geçebilmek için hükümet adım attı. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ilk tescilinden sonra otomobillerin 6 ay ve 6 bin kilometreyi geçmeden satışına izin verilmeyeceğine yönelik düzenlemenin devreye gireceğini açıklamıştı.

Düzenleme henüz devreye girmese de ikinci el otomobil piyasasında etkileri görülmeye başlandı.

ÖTV İNDİRİMİ BEKLENTİSİ DE SATIŞLARI DURGUNLAŞTIRDI

Otomobillerden alınan Özel Tüketim Vergisi’ne ilişkin verginin azaltılması ya da matrah artırımının yapılması beklentisi de piyasada durgunluğa neden oldu. Herhangi bir otorite tarafından böyle bir durumun varlığı açıklanmasa da otomobil alacak olanlar alım kararlarını ertelemeye aldı.

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"FİYATLAR YÜZDE 5 CİVARINDA GERİLEMEYE BAŞLADI"

İstanbul’da galeri işleten Görkem Konu fiyatların düştüğüne dair iddiaları yanıtladı. Konu fiyatlardaki gerilemeyi 6 ay ve 6 bin kilometre düzenlemesiyle ilintili olmadığını, son iki aydır otomobil satışlarında durgunluk olduğunu söyledi. 10 gün civarında Kurban Bayramı tatili olduğu için de satışların yapılamamasından dolayı da durgunluk olduğunu belirten Konu “Kurban Bayramı’ndan sonra Özel Tüketim Vergisi’ne ilişkin söylentiler ortaya çıktı, bu da alıcıların talebini ertelemesine neden oldu” dedi.

Fiyatların yüksek olduğunu durgunluk nedeniyle de gerileme yaşandığını belirten Konu, fiyatlarda yüzde 5 civarında düşüşler gerçekleştiğini ifade etti.

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"TAŞIT KREDİSİNE ERİŞİM ZORLAŞTI"

Fiyatlardaki gerilemenin bir diğer sebeplerinden birinin de taşıt kredisine erişimin zor olmasına bağlayan Konu “Fiyat düşüşünün bir diğer sebebi de taşıt kredi faiz oranının yüksek olması, taşıt kredisine herkesin ulaşamaması, ödeme tutarlarının yüksek çıkması, vadelerin kısa olması gibi etkenler de mevcut. Durum böyle olunca talep de azalıyor. Elinde nakiti olanlar otomobil alabiliyor” dedi.

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“GALERİCİLER STOKÇU DEĞİL”

Galericilere yönelik stokçuluk yaptıklarına dair söylentilerin doğru olmadığını, sıfır otomobil satışı yapan bayilerin galericilere otomobil satmadığını, bu kararın da katı şekilde uygulandığını söyleyen Konu “Kendi şahsıma otomobil almak için bayiye gittiğimde galerici olduğum için bana da satış yapmıyorlar. Galericiler stokçuluk yapmıyor” değerlendirmesinde bulundu.

"6 AY, 6 BİN KİLOMETRE ŞARTI FİLOLAR İÇİN UYGUN OLABİLİR"

Ticaret Bakanı Mehmet Muş’un 6 ay 6 bin kilometre şartı sağlanmadıkça ilk tescili yapılan aracın satılamayacağına dair açıklamasına yönelik olarak Konu “Bu şartların filolara getirilmesi için konuşuluyordu, filolara araçlar indirimle veriliyor. Devletin de burada vergi kaybı oluşuyordu. Filolar da prensip olarak 6 ay 5 bin kilometre şartları sağlanmadıkça satış yapmıyordu. Eğer düzenleme devreye girerse kilometre şartı beyana bağlı olacağını düşünüyorum” dedi.