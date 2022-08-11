ABD enflasyonda zafer ilan etti mi? Fed yetkilisi konuştu

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Küresel ekonominin merakla beklediği ABD ekonomisine ait veriler gelmeye devam ediyor. Dün açıklanan Temmuz ayı enflasyon rakamları piyasalara umut aşılasa da Fed yetkilileri zafer için henüz erken ifadelerini kullanmaya başladı.

Sadece tek veri üzerinden piyasalarda dün hareketlilik yaşansa da önümüzdeki süreçte nelerin ekonomileri beklediği henüz kestirilemiyor. Yaz ayları nedeniyle tedarik zincirlerinin kısmen düzenli olması, koronavirüs pandemisi kısıtlamalarının büyük oranda kalkması, enerji fiyatlarında Rusya-Ukrayna savaşının etkilerinin kısa vadede görülmesinin birikimli etkileri ABD enflasyonuna pozitif yansıdı. ABD’de Temmuz ayında enflasyon yüzde 0 olarak gerçekleşti, yıllık bazda ise yüzde 8,5 oranında oluştu.

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Kış ayları için Avrupa’da enerji kıtlığına dair tasarruf tedbirleri ön plana çıkıyor. Rusya’nın Ukrayna savaşındaki kış stratejisi genel olarak ekonomi üzerinden yürütülmeye çalışılıyor ve bombardımanlar büyük oranda azaldı. Rusya kendisine cephe alan ülkelere karşı enerji politikasını katı şekilde yürütmeye devam ediyor. Avrupa tarafı da Rusya’dan gelecek olan enerjiye ihtiyaç duyuyor ve daha az Rusya’dan enerji alımı için spot piyasaya yönelmeye başladılar.

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DALY: ZAFER İLAN ETMEK İÇİN ERKEN

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, Temmuz ayı enflasyon rakamlarını Financial Times’a yorumladı ve Fed’in enflasyon mücadelesinin sona ermediğini, zafer ilan edilmesi için çok erken olduğunu belirtti.

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EYLÜL’DE FAİZ ARTIŞI OLABİLİR

Eylül ayında FOMC toplantısında üçüncü kez 75 baz puanlık artışın göz ardı edilmediğini belirten Daly, Fed’in daha yavaş faiz artırım hızını da tercih edebileceğini söyledi.

Daly “Tüketicilerin ve işletmelerin biraz rahatladığına işaret eden aylık bazda veriler iyi haber, ancak enflasyon hala çok yüksek ve bizim fiyat istikrarı hedefimize yakın değil. Çekirdek fiyatlar, hizmet enflasyonunda artışın öncülüğünde hala yükseliyor. Bu nedenle enflasyon konusunda zafer ilan etmek istemiyoruz. Henüz bunu yanmaya yakın değiliz” ifadelerini kullandı.

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YÜZDE 3,5 HEDEFİ

Fed Başkanı Jerome Powell’ın faizi yüzde 3,5’e yükselme planlarına ilişkin olarak Daly, bu görüşü desteklediğin ancak talebi düşürmek için çok agresif de hareket edilmemesine ilişkin görüş beyan etti.

PARİTE KAYNAKLI DEĞER KAYBI

Dün ABD enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte dolar euro karşısında küçük de olsa değer kaybı yaşadı. Diğer ülke para birimleri karşısında da düşüşe geçen doların aksine ons altın da primlendi. Dolar dün en düşük 17,8094 liraya geriledi. Ons altın ise 1807 doları gördü.