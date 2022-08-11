Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
HABERLEREkonomi Haberleri

ABD enflasyonda zafer ilan etti mi? Fed yetkilisi konuştu

Güncelleme Tarihi:

#ABD#Ekonomi#Enflasyon
ABD enflasyonda zafer ilan etti mi Fed yetkilisi konuştu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 11, 2022 08:18

ABD'de enflasyonun Temmuz ayında aylık bazda yüzde 0, yıllık bazda yüzde 8,5 oranında gerçekleşmesiyle birlikte piyasalarda heyecan başladı. Euro değer kazanırken dolar geriledi. San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, ABD ekonomisinin enflasyon tarafında zafer ilan etmesi için erken olduğunu söyledi.

Haberin Devamı

Küresel ekonominin merakla beklediği ABD ekonomisine ait veriler gelmeye devam ediyor. Dün açıklanan Temmuz ayı enflasyon rakamları piyasalara umut aşılasa da Fed yetkilileri zafer için henüz erken ifadelerini kullanmaya başladı.

Sadece tek veri üzerinden piyasalarda dün hareketlilik yaşansa da önümüzdeki süreçte nelerin ekonomileri beklediği henüz kestirilemiyor. Yaz ayları nedeniyle tedarik zincirlerinin kısmen düzenli olması, koronavirüs pandemisi kısıtlamalarının büyük oranda kalkması, enerji fiyatlarında Rusya-Ukrayna savaşının etkilerinin kısa vadede görülmesinin birikimli etkileri ABD enflasyonuna pozitif yansıdı. ABD’de Temmuz ayında enflasyon yüzde 0 olarak gerçekleşti, yıllık bazda ise yüzde 8,5 oranında oluştu.

Gözden Kaçmasın

İlk görev yerine giden Abdülhamid Han’a Kıbrıs şehitleri eşlik ediyorİlk görev yerine giden Abdülhamid Han’a Kıbrıs şehitleri eşlik ediyorHaberi Görüntüle

Kış ayları için Avrupa’da enerji kıtlığına dair tasarruf tedbirleri ön plana çıkıyor. Rusya’nın Ukrayna savaşındaki kış stratejisi genel olarak ekonomi üzerinden yürütülmeye çalışılıyor ve bombardımanlar büyük oranda azaldı. Rusya kendisine cephe alan ülkelere karşı enerji politikasını katı şekilde yürütmeye devam ediyor. Avrupa tarafı da Rusya’dan gelecek olan enerjiye ihtiyaç duyuyor ve daha az Rusya’dan enerji alımı için spot piyasaya yönelmeye başladılar.

Haberin Devamı

DALY: ZAFER İLAN ETMEK İÇİN ERKEN

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, Temmuz ayı enflasyon rakamlarını Financial Times’a yorumladı ve Fed’in enflasyon mücadelesinin sona ermediğini, zafer ilan edilmesi için çok erken olduğunu belirtti.

Gözden Kaçmasın

Toplam 9 milyar dolar 71 ekonomist devreye girdiToplam 9 milyar dolar! 71 ekonomist devreye girdiHaberi Görüntüle

EYLÜL’DE FAİZ ARTIŞI OLABİLİR

Eylül ayında FOMC toplantısında üçüncü kez 75 baz puanlık artışın göz ardı edilmediğini belirten Daly, Fed’in daha yavaş faiz artırım hızını da tercih edebileceğini söyledi.

Daly “Tüketicilerin ve işletmelerin biraz rahatladığına işaret eden aylık bazda veriler iyi haber, ancak enflasyon hala çok yüksek ve bizim fiyat istikrarı hedefimize yakın değil. Çekirdek fiyatlar, hizmet enflasyonunda artışın öncülüğünde hala yükseliyor. Bu nedenle enflasyon konusunda zafer ilan etmek istemiyoruz. Henüz bunu yanmaya yakın değiliz” ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

YÜZDE 3,5 HEDEFİ

Fed Başkanı Jerome Powell’ın faizi yüzde 3,5’e yükselme planlarına ilişkin olarak Daly, bu görüşü desteklediğin ancak talebi düşürmek için çok agresif de hareket edilmemesine ilişkin görüş beyan etti.

Gözden Kaçmasın

ABD verisi kripto paraları coşturdu Bitcoin’de hızlı yükselişABD verisi kripto paraları coşturdu! Bitcoin’de hızlı yükselişHaberi Görüntüle

PARİTE KAYNAKLI DEĞER KAYBI

Dün ABD enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte dolar euro karşısında küçük de olsa değer kaybı yaşadı. Diğer ülke para birimleri karşısında da düşüşe geçen doların aksine ons altın da primlendi. Dolar dün en düşük 17,8094 liraya geriledi. Ons altın ise 1807 doları gördü.

Haberle ilgili daha fazlası:
#ABD#Ekonomi#Enflasyon

BAKMADAN GEÇME!

Yırtılıp atılan belgeler, Floridaya taşınan kutular... Trumpı şoke eden FBI baskını öncesinde neler yaşandı

Yırtılıp atılan belgeler, Florida'ya taşınan kutular... Trump'ı şoke eden FBI baskını öncesinde neler yaşandı?

#Donald Trump
Nereden çıktı bu vampir kelebekler Isırır mı, eve yumurtlar mı | 10 SORU 10 CEVAP

Nereden çıktı bu vampir kelebekler? Isırır mı, eve yumurtlar mı? | 10 SORU 10 CEVAP

#Vampir Kelebek
Eyvah Tatile gidecekken Covide yakalandım şimdi ne olacak Param geri ödeniyor mu

Eyvah! Tatile gidecekken Covid'e yakalandım şimdi ne olacak? Param geri ödeniyor mu?

#Koronavirüs

BAKMADAN GEÇME!

Yırtılıp atılan belgeler, Floridaya taşınan kutular... Trumpı şoke eden FBI baskını öncesinde neler yaşandı

Yırtılıp atılan belgeler, Florida'ya taşınan kutular... Trump'ı şoke eden FBI baskını öncesinde neler yaşandı?

#Donald Trump
Nereden çıktı bu vampir kelebekler Isırır mı, eve yumurtlar mı | 10 SORU 10 CEVAP

Nereden çıktı bu vampir kelebekler? Isırır mı, eve yumurtlar mı? | 10 SORU 10 CEVAP

#Vampir Kelebek
Eyvah Tatile gidecekken Covide yakalandım şimdi ne olacak Param geri ödeniyor mu

Eyvah! Tatile gidecekken Covid'e yakalandım şimdi ne olacak? Param geri ödeniyor mu?

#Koronavirüs