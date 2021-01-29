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GeriEkonomi Son dakika... Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan önemli gıda fiyatı açıklaması
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Ekonomi
DHA
Haber Giriş: 29.01.2021 - 12:07 | Son Güncelleme:

Son dakika... Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan önemli gıda fiyatı açıklaması

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Son dakika... Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan önemli gıda fiyatı açıklaması
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Hazine ve Maliye Bakanlığı "Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi) Toplantıda Türkiye'de işlenmiş ve işlenmemiş gıda fiyat gelişmelerinin yanı sıra salgın sürecinin 2020 yılı gıda fiyatlarına etkisi, küresel tarımsal emtia fiyatlarındaki gelişmelere ilişkin hususlar ve 2021 yılı beklentileri değerlendirilmiştir. Uluslararası arz-talep gelişmeleri ve salgının seyri göz önünde bulundurularak, bazı gıda ürünlerinde son aylarda alınan tedbirlerin fiyatlar üzerindeki etkileri ele alınmıştır." açıklamasında bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı "Komitenin; gida ve alkolsüz içecekler grubunda ileriye dönük üretim ve fiyat gelişmelerini öngörebilmesini kolaylaştıracak veri tabanlı çalışmaları sürdürmesi kararlaştırılmıştır. Bu kapsamda; tarımsal ürünler ve gıda piyasalarındaki gelişmeler konusunda zamanlı kararlar almaya fayda sağlayacak bir Erken Uyarı Sistemi’nin oluşturulmasına ilişkin teknik altyapı çalışmaları Komiteye sunulmuş ve kurumlar arası işbirliğinin çerçevesi belirlenmiştir." açıklamasını yaptı.

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