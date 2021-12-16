Son dakika... Bakan Nebati açıkladı: Asgari ücretle ilgili bugün açıklama yapılacak

Haberin Devamı

1 Aralık 2021'de ilk toplantısını gerçekleştiren Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda bir toplantı daha gerçekleştirecek. Haber merkezlerine asgari ücret toplantısının bugün saat 11.00'de yapılacağı bilgisi geldi. Asgari ücretin bugün öğleden sonra açıklanabileceği kulislerde konuşuluyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ise "Asgari ücretlerle ilgili bugün açıklama yapılacak. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada enflasyon karşısında ezdirilmeyen bir oranı hep beraber görmüş olacağız" dedi.

İşçi, işveren ve Çalışma Bakanlığı tarafı çalışmalarını sürdürüyor. İşçi tarafı 4 bin liranın altına imza atmak istemezken, işveren tarafı 3500 lira seviyesinde zam olmasını istiyor. Çalışanların enflasyona karşı ezdirilmeyeceğini açıklayan Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, bütçe görüşmeleri sırasında milletvekillerine yaptığı sunumda bayram havası yaratacak bir rakamın açıklanacağını ifade etmişti.

CNN Türk muhabiri Gülşen Coşkun "Bugün açıklanması söz konusu olabilir diye kaynaklardan bilgiler var. Ama net bir tarih, saat verilmediği için ne zaman açıklanacağı konusunda bilgi veremiyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da asgari ücreti açıklanacağı yönünde iddialar, beklentiler var. Biz de resmi açıklamayı bekliyoruz." dedi.

Haberin Devamı

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: BUGÜNE KADAR OLMUŞUN ÇOK FEVKİNDE BİR ARTIŞ YAPACAĞIZ

Toplantı öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan medya mensuplarının asgari ücretle ilgili sorulara da yanıt vermişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücretle ilgili, "Asgari ücretle ilgili çalışmalarımız sürüyor. En kısa zamanda açıklanacak. Asgari ücrete şu ana kadar olmuşun çok çok fevkinde bir artış yapacağız." ifadelerini kullanmıştı.

İŞÇİLER 4 BİN LİRA İSTİYOR



Türk-İş ev sahipliğinde yapılan asgari ücret toplantısında 4 bin liranın altında bir tutara evet denilemeyeceği belirtilmişti.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısı öncesinde konuşan Türk-İş Genel Başkanı kamuoyunda dile getirilen rakamların altına evet demenin mümkün olmadığını söyledi.

Atalay, "TÜİK temsilcisi kusura bakmasın. Enflasyon yüzde 21 deniyor ama temel gıdalara gelen zamlar ortada. Arzumuz önümüze hemen bir rakam gelmesi ve konuyu bağlamamız." diye konuştu.