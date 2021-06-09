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Ekonomi
Haber Giriş: 09.06.2021 - 16:05 | Son Güncelleme:

Son dakika... Evin içi ilk kez görüntülendi! Thodex davasında icra işlemi başladı

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Thodex davası devam ederken önemli bir gelişme yaşandı. Mağdurların açtığı dava sonucu Faruk Fatih Özer'in evinde icra süreci başlatıldı. İlk görüntüler CNN Türk'te yer aldı.

Arnavutluk’a kaçan Thodex Kurucusu Faruk Fatih Özer’in ardından mahkemeye başvuran Thodex mağdurlarının talepleriyle icra süreci başlatıldı. Özer'in evine bugün girilirken, ilk kez görüntüler CNN Türk'te yer aldı. CNN Türk Muhabiri Ceylan Sever gelişmeleri aktardı.

Thodex'in sahibi ve kurucusu firari Faruk Fatih Özer'in Türkiye'de ikamet ettiği Kocaeli Darıca'daki evine icra memurları, polis ve çilingir eşliğinde geldi. İçeriye giriş yaptılar ve bloktaki daireye haciz işlemi gerçekleştirildi.

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EV BOŞ DURUMDA

CNN Türk ekranlarında ilk kez yayınlanan haciz işlemi kapsamındaki ev neredeyse boş durumda. Özer'in ikametinin bulunduğu konutun içerisinde büyük meblağlar gerektiren teknolojik bir alet ne de bir ev eşyası yer alıyor.

Tamamen terk edilmiş olan ev, belli zamanlarda kullanılan bir konut gibi. Söz konusu konutta Özer, daha önceden ailesiyle yaşıyordu. Annesi ve babasının yaşadığı bu ev şu anda terkedilmiş durumda.

Thodex mağdurları haciz sırasına girdi
Thodex mağdurları haciz sırasına girdi!

Dün 8 Haziran'da İstanbul Anadolu İcra Dairesi'nin kararıyla haciz işlemi gerçekleştiriliyor. Söz konusu meblağın karşılanacağı bir eşya görülmedi ancak icra memurları eşya tespitine devam ediyor.

Avukat Keskin, haciz işleminin ardından, "Evde kıymete haiz bir şey bulamadık, ev tamamen boşaltılmıştı, gördüğümüz manzara bu şekildeydi. Şu anda icra müdürlüğü tarafından Özer'in bütün bankalardaki paralarına, araba, taşınır ve taşınmaz bütün mal varlıklarına haciz işlemleri uygulanmakta." açıklamasını yaptı.Sinan Keskin, mağdurların alacaklarına kavuşabilmesi açısından haciz işlemlerini takip etmeye devam edeceklerini kaydetti.

628 BİN 460 TL'LİK İCRA TALEBİ

Thodex kripto para borsası nedeniyle borsada hesapları olan kişiler mağdur oldukları gerekçesiyle hem suç duyurusunda bulunmuşlardı hem de alacakları oldukları iddiasıyla icra taleplerinde bulunmuştu.

O taleplerden biri de dün İstanbul Anadolu 2. Ceza Dairesi'ne yapıldı. Bir mağdur 628 bin 460 TL'si için icra talebinde bulundu. Talep onaylandı. Karar dün İstanbul Anadolu 2. İcra Dairesi'nden çıktı.

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