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GeriEkonomi Son dakika... Thodex'te kritik isim yakalandı! Rana Azap adliyeye götürüldü
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Ekonomi
AA-DHA
Haber Giriş: 18.05.2021 - 11:38 | Son Güncelleme:

Son dakika... Thodex'te kritik isim yakalandı! Rana Azap adliyeye götürüldü

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Kripto para dolandırıcılığı soruşturmasında Thodex şirketinin finans departmanında çalışanı firari şüpheli Rana Azap yakalandı. Rana Azap'ın soruşturmada adı geçen 3 kritik isimden biri olduğu belirtiliyordu.

Kripto para borsası Thodex soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan şirketin finans uzmanı firari şüpheli R.A. yakalandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 82 şüpheliden firari konumda bulunan şirketin finans uzmanı R.A., polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi.

Soruşturma kapsamında aranan firari 4 şüpheliden biri olan R.A.'nın savcılıktaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Son dakika... Thodexte kritik isim yakalandı Rana Azap adliyeye götürüldü

SÜREÇ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kullanıcıların Thodex adlı kripto para borsasındaki hesaplarına erişemediği ve şirket sahibinin yurt dışına kaçtığı yönündeki ihbar üzerine 22 Nisan'da resen soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında şirket sahibi şüpheli Faruk Fatih Özer'in 20 Nisan'da yurt dışına çıktığı resmi belge ve kayıtlarla doğrulanırken, şirketin resmi adreslerinde herhangi bir faaliyet olmadığı belirlenmişti.

Şüpheli Özer hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılırken, 82 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli 8 ilde düzenlediği eş zamanlı operasyonda 78 şüpheliyi yakalamıştı.

Gözaltına alınan şüphelilerden Faruk Fatih Özer'in ağabeyi Güven Özer ile kardeşi Serap Özer'in de aralarında bulunduğu 6'sı tutuklanmış, 35'i adli kontrol şartıyla olmak üzere diğer şüphelilerin tamamı serbest bırakılmıştı.

Thodex'in kurucusu ve yöneticisi Faruk Fatih Özer'in de arasında bulunduğu firari 3 zanlının yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

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