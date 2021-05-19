Thodex kurucusu Kripto Faruk'un yengesi Zuhal Özer de yakalandı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında şirketin CEO’su Faruk Fatih Özer’in ağabeyi Güven Özer’in eşi Zuhal Özer’in, Aydın’da yakalandığı öğrenildi. Yürütülen soruşturma kapsamında Güven Özer çıkarıldığı adli makamlarca geçtiğimiz günlerde tutuklanırken, soruşturma kapsamında tek firari, şüpheli şirketin CEO’su Faruk Fatih Özer kaldı.



TEK FİRARİ KALDI



Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca haklarında gözaltı kararı verilen 82 şüpheliden aralarında şirketin firari CEO’su Faruk Fatih Özer’in kardeşleri Güven Özer ve Serap Özer’in de bulunduğu 6 şüpheli tutuklandı. 37 şüpheli ifade vermesinin ardından serbest bırakılırken 36 şüpheli hakkında da adli kontrol tedbiri uygulandı. Şirketin finanstan sorumlu çalışanı Rana Azap, savcılıkça ifadesinin alınmasının ardından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. Şirketin firari CEO’su Faruk Fatih Özer de polis ekiplerinin sıkı takibiyle aranıyor.

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