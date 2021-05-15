Son dakika haberler: Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer köşeye sıkıştı! Operasyon için son etaba geçildi

Thodex vurgununda son dakika gelişmeleri yaşanıyor. TRT Haber'in üst düzey emniyet kaynaklarından aktardığına göre, firari Faruk Fatih Özer'in yakalanmasına ilişkin operasyonun birkaç gün içinde tamamlanması planlanıyor.

Arnavutluk'taki operasyona destek için ülkeye giden Türk polisi geri dönerken gözler, bu ülkeden gelecek açıklamaya çevrildi.

OPERASYON 4 ÜLKEDE DEVAM EDİYOR

Faruk Fatih Özer'i yakalamak için başlatılan operasyon Başkent Tiran merkezli 4 ülkede devam ediyor.

İADESİ YAKALANDIKTAN SONRA 48 SAAT İÇİNDE YAPILACAK

Faruk Fatih Özer yakalandığında ilk olarak Arnavutluk adli makamlarının karşısına çıkarılacak. Ancak Arnavutluk sınırları içinde bir suç işlemediği için bu ülkede yargılanmayacak.

Kırmızı bültenle aranan Özer’in pasaportu tahditli olduğundan, kendisine yeni pasaport çıkartılacak. Ardından da İnterpol'e teslim edilecek. 48 saat içinde Türkiye'ye iadesi gerçekleşecek.

Faruk Fatih Özer'e Arnavutluk'ta yardım edenlerin adli işlemleri ise bu ülkede gerçekleşecek. Önce ifadeleri alınacak şüpheliler, daha sonra bu ülkenin mahkemelerine çıkarılacak.

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