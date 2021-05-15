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Haber Giriş: 15.05.2021 - 11:20 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler: Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer köşeye sıkıştı! Operasyon için son etaba geçildi

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Son dakika haberler: Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer köşeye sıkıştı! Operasyon için son etaba geçildi

Thodex patronu Faruk Fatih Özer için son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Kripto para borsasını sarsan Thodex vurgununda Arnavutluk'a kaçan kurucu Faruk Fatih Özer’in yakalanmasına ilişkin operasyonda sona yaklaşıldı. Özer ile ilgili işlemlerin birkaç gün içinde tamamlanması öngörülürken Faruk Fatih Özer'in yakalandıktan sonra 48 saat içinde Türkiye'ye iadesinin gerçekleşmesi bekleniyor.

 Thodex vurgununda son dakika gelişmeleri yaşanıyor. TRT Haber'in üst düzey emniyet kaynaklarından aktardığına göre, firari Faruk Fatih Özer'in yakalanmasına ilişkin operasyonun birkaç gün içinde tamamlanması planlanıyor.

Arnavutluk'taki operasyona destek için ülkeye giden Türk polisi geri dönerken gözler, bu ülkeden gelecek açıklamaya çevrildi.

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Thodex vurgununda flaş gelişme Kripto tosuncuk Faruk Fatih Özerin yeni görüntüleri ortaya çıktı
Thodex vurgununda flaş gelişme! Kripto tosuncuk Faruk Fatih Özer'in yeni görüntüleri ortaya çıktı

OPERASYON 4 ÜLKEDE DEVAM EDİYOR

Faruk Fatih Özer'i yakalamak için başlatılan operasyon Başkent Tiran merkezli 4 ülkede devam ediyor.

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Thodexin sahibi Faruk Fatih Özer Interpolün listesindeki 30. Türk oldu
Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer Interpol'ün listesindeki 30. Türk oldu!

İADESİ YAKALANDIKTAN SONRA 48 SAAT İÇİNDE YAPILACAK

Faruk Fatih Özer yakalandığında ilk olarak Arnavutluk adli makamlarının karşısına çıkarılacak. Ancak Arnavutluk sınırları içinde bir suç işlemediği için bu ülkede yargılanmayacak.

Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özere yardım eden kişi yakalandı
Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer'e yardım eden kişi yakalandı

Kırmızı bültenle aranan Özer’in pasaportu tahditli olduğundan, kendisine yeni pasaport çıkartılacak. Ardından da İnterpol'e teslim edilecek. 48 saat içinde Türkiye'ye iadesi gerçekleşecek.

Faruk Fatih Özer'e Arnavutluk'ta yardım edenlerin adli işlemleri ise bu ülkede gerçekleşecek. Önce ifadeleri alınacak şüpheliler, daha sonra bu ülkenin mahkemelerine çıkarılacak.

Polis Thodexin kurucusu firari Faruk Fatih Özerin peşinde... Alarma geçiren sürat teknesi detayı
Polis Thodex'in kurucusu firari Faruk Fatih Özer'in peşinde... Alarma geçiren sürat teknesi detayı

 

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

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