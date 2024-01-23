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Son dakika... Dul ve yetim aylıklarının zamları güncellendi... İşte yeni maaşlar

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#Dul#Yetim#SSK
Son dakika... Dul ve yetim aylıklarının zamları güncellendi... İşte yeni maaşlar
Burak TAŞÇI
Oluşturulma Tarihi: Ocak 23, 2024 23:28

Milyonlarca SSK ve Bağ-Kurlu dul ve yetimin aylıklarını ilgilendiren kararı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan duyurdu. Dul ve yetimleri aylıklarına yüzde 49.25 oranında zam yapıldı.

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Türkiye'de milyonlarca SSK ve Bağ-Kurlu dul ve yetimlerin maaşlarına yapılacak ek zam belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışının yüzde 49,25'e yükseltildiğini açıkladı. Bakan Işıkhan, "SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile memur emeklilerinin aldıkları zam oranı aynı değildi. Buradan emeklilere de bir müjde vermek istiyorum. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışını Ocak ayı itibarıyla yüzde 49,25'e yükseltiyoruz. Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra farklar 1 haftada hesaplara yatırılacak" diye konuştu.

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İşte dul ve yetimlerin yüzde 49.25 oranındaki zam sonrasında hak edişleri oranında maaşları:

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Son dakika... Dul ve yetim aylıklarının zamları güncellendi... İşte yeni maaşlar

Haberin Devamı

Son dakika... Dul ve yetim aylıklarının zamları güncellendi... İşte yeni maaşlar

Son dakika... Dul ve yetim aylıklarının zamları güncellendi... İşte yeni maaşlar

Son dakika... Dul ve yetim aylıklarının zamları güncellendi... İşte yeni maaşlar

Son dakika... Dul ve yetim aylıklarının zamları güncellendi... İşte yeni maaşlar

Son dakika... Dul ve yetim aylıklarının zamları güncellendi... İşte yeni maaşlar

Son dakika... Dul ve yetim aylıklarının zamları güncellendi... İşte yeni maaşlar

Son dakika... Dul ve yetim aylıklarının zamları güncellendi... İşte yeni maaşlar

Son dakika... Dul ve yetim aylıklarının zamları güncellendi... İşte yeni maaşlar

Son dakika... Dul ve yetim aylıklarının zamları güncellendi... İşte yeni maaşlar

Son dakika... Dul ve yetim aylıklarının zamları güncellendi... İşte yeni maaşlar

Son dakika... Dul ve yetim aylıklarının zamları güncellendi... İşte yeni maaşlar

Son dakika... Dul ve yetim aylıklarının zamları güncellendi... İşte yeni maaşlar

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#Dul#Yetim#SSK

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