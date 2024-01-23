Son dakika... Dul ve yetim aylıklarının zamları güncellendi... İşte yeni maaşlar

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Türkiye'de milyonlarca SSK ve Bağ-Kurlu dul ve yetimlerin maaşlarına yapılacak ek zam belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışının yüzde 49,25'e yükseltildiğini açıkladı. Bakan Işıkhan, "SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile memur emeklilerinin aldıkları zam oranı aynı değildi. Buradan emeklilere de bir müjde vermek istiyorum. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışını Ocak ayı itibarıyla yüzde 49,25'e yükseltiyoruz. Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra farklar 1 haftada hesaplara yatırılacak" diye konuştu.

İşte dul ve yetimlerin yüzde 49.25 oranındaki zam sonrasında hak edişleri oranında maaşları:

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