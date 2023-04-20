Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yenilenebilir enerji kapasitemizi sürekli artırıyoruz

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Enerji ve İklim Konulu Büyük Ekonomiler Forumuna telekonferans yöntemiyle katıldı. Erdoğan yaptığı konuşmada, 2053 yılı net sıfır emisyon hedefimiz doğrultusunda 2030 senesine kadar ki emisyon azaltma hedefimizi 2 katına çıkardık. Enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji alanında attığımız adımlar sayesinde yıllık 90 milyon ton karbon eş değeri sera gazı emisyonu engellenmiştir" dedi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Ofisi’nden "Enerji ve İklim Konulu Büyük Ekonomiler Forumu"na telekonferans yöntemiyle katıldı. Türkiye’nin Ulusal Risk Kalkanı Modeli’ni hayata geçirdiklerini belirten Erdoğan, "Depremin etkilediği şehirlerimizi tarihiyle, kültürüyle, demografisiyle, sanayisiyle, alt yapısıyla bir bütün olarak ayağa kaldırıyoruz. Ülkemizi bütün afetlere karşı daha dirençli hale getirmek Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modelini devreye aldık. İnşallah 1 sene içerisinde afetzedelerimizi içinde huzurla oturacakları yeni yuvalarına kavuşturacağız" diye konuştu.

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"EMİSYON AZALTMA HEDEFİMİZİ 2 KATINA ÇIKARDIK"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, İklim değişikliği, biyolojik çeşitlilik kaybı ve kirlilik olarak adlandırılan üçlü gezegen kriziyle mücadelede çözüm, küresel dayanışmadan geçiyor. Bu kapsamda, Mısırın Şarm El-Şeyh şehrinde düzenlenen 27. Birleşmiş Milletler İklim Konferansında güncellenmiş ulusal katkı beyanımızı açıkladık. 2053 yılı net sıfır emisyon hedefimiz doğrultusunda, 2030 senesine kadar ki emisyon azaltma hedefimizi 2 katına çıkardık. Önümüzdeki dönemde iklim kanunumuzu meclisimizden geçirmiş olacağız. 31inci Birleşmiş Milletler İklim Konferansına ev sahipliğine adaylığımızı da ilan ederek konuya verdiğimiz önemin altını bir kez daha çizdik" ifadelerini kullandı.



"ULUSAL STRATEJİ BELGEMİZİ 2024 YILINA KADAR HAZIRLAYACAĞIZ"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sadece karbon emisyonlarının azaltılmasına odaklanmıyor, küresel ısınmaya sebep olan diğer sera gazlarına yönelik çalışmalarımızı da sürdürüyoruz. Bu kapsamda, hidroflorokarbon emisyonlarının kademeli olarak azaltılması için ulusal strateji belgemizi 2024 yılına kadar hazırlayacağız. Diğer yandan, eşim Emine Erdoğan tarafından himaye edilen Sıfır Atık projesini, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda geçtiğimiz aralık ayında kabul edilen kararla, küresel ölçeğe taşıdık. Türkiyenin mimarı olduğu bu kararla, 30 Mart günü Uluslararası Sıfır Atık Günü ilan edildi. Karar uyarınca konuya dair farkındalığın artırılması amacıyla, Birleşmiş Milletler çatısı altında eşimin başkanlığında danışma kurulu tesis edildi. Bu süreçteki değerli katkılarınız için de teşekkür ediyorum" diye konuştu.



"YILLIK 90 MİLYON TON KARBON EŞ DEĞERİ SERA GAZI EMİSYONU ENGELLENMİŞTİR"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye, Birleşmiş Milletler Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesinin 16. taraflar konferansına 2024 yılında ev sahipliği yapacak. Bu şekilde sözleşmenin dönem başkanlığını, 2 yıl süreyle üstlenecektir. Ortak evimiz dünyanın geleceği için yeşil dönüşüme yönelik çabalarımız da devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde kullanıma sunduğumuz elektrikli otomobilimiz Toggu da bu hedefimizin bir parçası olarak görüyoruz. Yenilenebilir enerji kapasitemizi, toplam kurulu güç içindeki payını yüzde 55e çıkardık. Bu bakımdan dünyada 12nci, Avrupada 5inci sırada yer alıyoruz. Jeotermal kurulu gücünde Avrupada ilk sırada, hidroelektrik santrali kurulu gücünde ise Avrupada 2nci sırada bulunuyoruz. Enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji alanında attığımız adımlar sayesinde, yıllık 90 milyon ton karbon eş değeri sera gazı emisyonu engellenmiştir. Hidrojen teknolojileri stratejimizi ve yol haritamızı bu yılın başında yayınladık. Türkiye olarak tüm çevre sorunlarının sürdürülebilir kalkınma ve yeşil dönüşüm odaklı çözümü için çaba göstermeye devam edeceğiz. İklim değişikliğiyle mücadelede, finans ve teknoloji transferinin önemine yeniden dikkat çekmek istiyorum. Forumun hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, sizleri bir kez daha saygıyla selamlıyorum" ifadelerini kullandı.