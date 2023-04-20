Bakan Dönmez CNN TÜRK'te tek tek yanıtladı: Karadeniz gazı 35 yıllık ihtiyacımızı karşılayacak

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Türkiye enerji tarihinin en önemli enerji projesi olan Karadeniz gazı, bu akşam saat 20.23'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla sisteme verilecek. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz gazının sisteme verilmesi öncesinde CNN TÜRK canlı yayınında açıklamalarda bulundu.

İşte Bakan Dönmez’in açıklamalarından satır başları:

"İlk keşfi açıkladığımızda bizi zor uzun bir süreç bekliyor, inşallah Cumhuriyetimizin 100. Yılında gazı karaya getirir naklederiz demiştik. Bugün o sözümüzü yerine getirdiğimizin mutluluğu içerisindeyiz.

Neredeyse bu dönemde 6 bin iş kalemini biz birlikte yönettik. Projelendirme, projeden sonra tedarik süreçleri, boru malzeme vs. Bunların hepsinin imal edilmesi, zamanında getirilmesi, devasa büyük bir projeden bahsediyoruz. Biz bunları neye rağmen yaptık? Covid, küresel krizler, savaşlar, iki büyük depremi birlikte yaşadık. Bu zorlukların içerisinden yüzümüzün akı ile çıktık.

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Karadeniz’in yüzlerce metre altındaki gazı doğal gaz işleme tesisine getireceğiz. Karadeniz gazı 35 yıllık ihtiyacımızı karşılayacak.

Yok, uluslararası uzman kuruluşlardan da teyit ettim. Diyorlar ki normal şartlar altında bunu 6 aydan önce hayata geçirme imkanı yoktu. Türkiye bu projeyi çok akıllı yönetti. Bundan sonra kırılabilir mi? Ben kırarsak da bu rekoru bizim kırabileceğimizi düşünüyorum.

MÜJDELER NEDİR?

Sayın Cumhurbaşkanımıza bize sorulduğunda bu gaz gelirse vatandaşa nasıl yansıyacak? Biz de dedik ki ithal ettiğimiz gaza göre maliyeti çok daha ekonomik hem devletimiz, hem milletimiz kazanacak. Olabilecek her türlü imkanı vatandaşın lehine kullanma kararı olduğunu ifade etmiştik.

Bugün geldi, bayramın 3. günü 23 Nisan, birçok bayramı sevinçli anı birlikte yaşıyoruz. İnşallah bugünün anlamına uygun bir şekilde Cumhurbaşkanımız halkı mutlu edeceği müjdeyi paylaşacak. Taktir kendisinin sabırsızlıkla bekliyoruz.

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Ekonomik büyüklükle ilgili bazı rakamları söylüyoruz. Rakamları söylerken ileriye doğru fiyat tahminlerinden ziyade geriye dönük fiyat tahminlerinde bulunuyoruz. Bugün rakam farklı, 1 ay sonra farklı olabilir. Bugün itibarıyla sahadaki gazın değeri 500 milyar dolar civarında olduğunu söyleyebiliriz.

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Tükettiğimiz doğal gazın tamamını ithal ediyoruz. Petrolü de eklediğinizde 100 milyar dolara geliyor. Burada yüzde 30’lar mertebesinde tüketimimizi karşılayacak bir kapasiteye ulaşabileceğimizi öngörüyoruz. Bu kadar bedel yurt dışına çıkmamış olacak, Türk girişimcilerin lehine kullanmış olacağız.

KARADENİZ GAZINI NE ZAMAN EVLERDE KULLANACAĞIZ?

Gazı rafine eden tesis var. Bazı proseslerin yerine getirilmesi kalibrasyonlar gerekiyor. Birkaç haftalık süreye ihtiyaç var. Mayıs ayı itibarıyla da artık sistemde yerli gazımı yerini almış olacak.

YENİ GAZ MÜJDESİ GELİR Mİ?

Şu anda bulunduğumuz yer Filyos, arkadaşlar sismik değerlendirmelerini yaptı, bir alan daha var. 70-80 km uzaklıkta orada bir sondaj yapabiliriz. Bundan sonra da Orta Karadeniz’e yoğunlaşacağız, Ordu-Samsun açıkları sonrasında da Doğu Karadeniz var. Karadeniz’in batıdan doğuya karış karış arayacağız. 710 milyar metreküplük rezervin üstüne belki bu kadar daha koyabiliriz. Potansiyelin yüksek olduğunu değerlendiriyoruz.