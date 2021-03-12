Son dakika: CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan aÃ§Ä±kladÄ± Esnafa vergi mÃ¼jdesi, tek haneli enflasyon... Ä°ÅŸte Ã¶nemli Ekonomik Reformlar

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, HaliÃ§ Kongre Merkezi'nde dÃ¼zenlenen "Ekonomi ReformlarÄ± TanÄ±tÄ±m ToplantÄ±sÄ±"nÄ±n Ä°stiklal MarÅŸÄ±'nÄ±n kabulÃ¼nÃ¼n 100. yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼nde yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatarak, "Bu da bizim ekonomik baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ±n inÅŸallah deÄŸiÅŸik bir yapÄ±sÄ±nÄ±n aÃ§Ä±klanmasÄ±na vesile olacak." ifadesini kullandÄ±.

TÃ¼rkiye ekonomisinin yarÄ±nlarÄ±nÄ± ÅŸekillendireceÄŸine inandÄ±klarÄ± reform programÄ±nÄ±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ±n geÃ§en yÄ±lÄ±n kasÄ±m ayÄ±ndan bu yana yÃ¼rÃ¼tÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ dile getiren ErdoÄŸan, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:

"Ã‡alÄ±ÅŸmamÄ±zÄ±n Ã¶zÃ¼nde ekonomiyi yatÄ±rÄ±m, Ã¼retim, istihdam ve ihracat temelinde bÃ¼yÃ¼tme amacÄ± bulunuyor. Ãœretimde verimlilik artÄ±ÅŸÄ± saÄŸlayarak potansiyel bÃ¼yÃ¼memizi artÄ±racaÄŸÄ±z. Reel ekonomiyi daha da gÃ¼Ã§lendirerek, ithal girdi kullanÄ±mÄ±nÄ± azaltmÄ±ÅŸ, katma deÄŸerli Ã¼retimle ihracatta yeni rekorlar kÄ±ran yerli ve milli bir ekonomi hedefliyoruz. ProgramÄ±n hazÄ±rlÄ±klarÄ± sÃ¼recinde arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z, Ã¶zel sektÃ¶r temsilcileri ve sivil toplum kuruluÅŸlarÄ±yla bir araya gelerek tÃ¼m talepleri ve teklifleri dinledi. SÄ±k sÄ±k ekibimle, heyetimle bir araya geldim ve deÄŸerlendirmeleri bu ÅŸekilde yaparak son ÅŸeklini verdik."

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, toplantÄ± sonrasÄ± katÄ±lÄ±mcÄ±lara, bÃ¼yÃ¼kelÃ§ilere ve uluslararasÄ± camiaya da kitapÃ§Ä±klarÄ±n daÄŸÄ±tÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± bildirdi.

BakanlÄ±klar ve AK Parti'nin ilgili birimleriyle program baÅŸlÄ±klarÄ±nÄ±n masaya yatÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, etkili ve kalÄ±cÄ± Ã§Ã¶zÃ¼m yollarÄ±nÄ±n aÃ§Ä±k yÃ¼reklilikle tartÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten ErdoÄŸan, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"Biz de bu sÃ¼reci en baÅŸÄ±ndan itibaren takip ettik, yÃ¶nlendirdik ve nihai ÅŸeklini verdik. ToplantÄ±nÄ±n Ä°stiklal MarÅŸÄ±'mÄ±zÄ±n kabulÃ¼nÃ¼n 100. yÄ±lÄ±na denk gelmiÅŸ olmasÄ± da ayrÄ± bir gurur vesilesidir. TÃ¼rkiye'nin, bu 3 kelimenin altÄ±nÄ± Ã¶zellikle Ã§iziyorum, istihsal mÃ¼cadelesini, istiklal ve istikbal mÃ¼cadelesi kadar Ã¶nemli gÃ¶rÃ¼yoruz. Ä°ÅŸte bu anlayÄ±ÅŸla tam da Ä°stiklal MarÅŸÄ±'mÄ±za yakÄ±ÅŸÄ±r ÅŸekilde ve aynÄ± ruhla yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z devrin ihtiyaÃ§larÄ±na gÃ¶re ÅŸekillendirdiÄŸimiz yeni yol haritasÄ±nÄ± milletimizle paylaÅŸÄ±yoruz. Ä°nÅŸallah bu yol haritasÄ±nÄ± milletimizle, kurumlarÄ±mÄ±zla, iÅŸ dÃ¼nyamÄ±zla tÃ¼m paydaÅŸlar hep birlikte hayata geÃ§ireceÄŸiz. TÃ¼rkiye'yi dÃ¼nyanÄ±n en bÃ¼yÃ¼k 10 ekonomisinden biri haline getirmek iÃ§in gece gÃ¼ndÃ¼z Ã§alÄ±ÅŸarak hedeflerimize mutlaka ulaÅŸacaÄŸÄ±z. Allah'Ä±n yardÄ±mÄ± ve milletimizin desteÄŸiyle o gÃ¼nlerin Ã§ok yakÄ±n olduÄŸuna yÃ¼rekten inanÄ±yoruz."

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"TÃœRKÄ°YE'YÄ° Ä°STÄ°KRAR VE GÃœVEN ESASINA GÃ–RE GELÄ°ÅžTÄ°RMENÄ°N, BÃœYÃœTMENÄ°N, GÃœÃ‡LENDÄ°RMENÄ°N MÃœCADELESÄ°NÄ° VERÄ°YORUZ"

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, yakÄ±n tarihe bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda Ã¼lkelerin ekonomilerinin en Ã§ok siyasi istikrarsÄ±zlÄ±klardan ve gÃ¼ven ikliminin bozulmasÄ±ndan etkilendiÄŸinin gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirterek, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

"Ä°ki kavram Ã§ok Ã§ok Ã¶nemli. Bu, istikrardÄ±r ve gÃ¼vendir. Biz de bu tespitten hareketle, 2002 yÄ±lÄ±nda Ã¼lkenin yÃ¶netimini devraldÄ±ÄŸÄ±mÄ±zdan beri TÃ¼rkiye'yi istikrar ve gÃ¼ven esasÄ±na gÃ¶re geliÅŸtirmenin, bÃ¼yÃ¼tmenin, gÃ¼Ã§lendirmenin mÃ¼cadelesini veriyoruz. TÃ¼rkiye, uzunca bir dÃ¶nem koalisyonlarÄ±n yol aÃ§tÄ±ÄŸÄ± istikrarsÄ±zlÄ±klarÄ±n, terÃ¶r ve kaos ortamÄ±nÄ±n tetiklediÄŸi gÃ¼vensizlik ikliminin aÄŸÄ±r bedellerini Ã¶demiÅŸtir. Bu tablo, Ã¼lkemizin uluslararasÄ± siyasi, ekonomik, sosyal krizlere de hazÄ±rlÄ±ksÄ±z yakalanmasÄ±na yol aÃ§mÄ±ÅŸtÄ±r. Tek baÅŸÄ±mÄ±za iktidarda bulunduÄŸumuz hÃ¼kÃ¼metlerimiz dÃ¶neminde de bu sÄ±kÄ±ntÄ±yÄ± hep gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼z iÃ§in sÃ¼rekli tetikte olduk. Dirayetli yÃ¶netimimizle 2009 kÃ¼resel krizi gibi 2013 sonrasÄ±ndaki pek Ã§ok siyasi, sosyal, ekonomik, bÃ¼tÃ¼n bu sarsÄ±ntÄ±larÄ± baÅŸarÄ±yla gÃ¶ÄŸÃ¼slemeyi ve Ã¼lkemizi 2023 hedeflerinin rotasÄ±nda tutmayÄ± baÅŸardÄ±k. Esasen Ã¼lkemizin yÃ¶netim sistemini deÄŸiÅŸtirme talebimizin gerisindeki en Ã¶nemli sebep, eski yÃ¶netim sisteminin kÄ±rÄ±lganlÄ±klarÄ±nÄ±n yol aÃ§tÄ±ÄŸÄ± tehlikeleri yakÄ±ndan gÃ¶rmÃ¼ÅŸ olmamÄ±zdÄ±r."

ErdoÄŸan, Cumhur Ä°ttifakÄ±'nÄ±n anlayÄ±ÅŸ birliÄŸi ve milletin desteÄŸiyle CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± HÃ¼kÃ¼met Sistemi'ne geÃ§erek, TÃ¼rkiye'yi bu kÄ±rÄ±lgan siyasi iklimden kalÄ±cÄ± olarak kurtardÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

ArtÄ±k bu Ã¼lkede hiÃ§ kimsenin, hiÃ§bir kesimin, hiÃ§bir odaÄŸÄ±n, millete raÄŸmen devleti ve toplumu yÃ¶netme hevesine kapÄ±lamayacaÄŸÄ±nÄ± vurgulayan ErdoÄŸan, milletin yarÄ±sÄ±ndan fazlasÄ±nÄ±n desteÄŸini alarak gÃ¶reve gelen hiÃ§bir yÃ¶neticinin de layÃ¼sel davranma, Ã¼lkenin Ã§Ä±karlarÄ±na aykÄ±rÄ± hareket etme, insanlarÄ± herhangi bir sebeple ayrÄ±ÅŸtÄ±rma, dÄ±ÅŸlama ÅŸansÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "Bir baÅŸka ifadeyle demokratik ve ekonomik kalkÄ±nmanÄ±n temel ÅŸartlarÄ±ndan biri olan siyasi istikrarÄ± kurumsallaÅŸtÄ±rdÄ±k. Bu aynÄ± zamanda gÃ¼ven ikliminin tesisini de kolaylaÅŸtÄ±ran bir adÄ±m olmuÅŸtur. TÃ¼rkiye, bÃ¶lgesel ve kÃ¼resel nice krize raÄŸmen gÃ¼cÃ¼nÃ¼ koruyor. Hedeflerine yÃ¼rÃ¼meyi eÄŸer sÃ¼rdÃ¼rebiliyorsa iÅŸte bu sayededir." diye konuÅŸtu.

Yeni yÃ¶netim sisteminin gerektiÄŸinde geliÅŸtirilmek suretiyle asÄ±rlar boyunca Ã¼lkede istikrar ve gÃ¼ven ikliminin teminatÄ± olacaÄŸÄ±na inandÄ±klarÄ±nÄ± vurgulayan ErdoÄŸan, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"Ä°nÅŸallah yeni ve sivil anayasayla birlikte bu yÃ¶nde ihtiyaÃ§ duyulan bazÄ± adÄ±mlarÄ± atacaÄŸÄ±z. DÃ¼nyanÄ±n tamamÄ±yla birlikte Ã¼lkemizi de etkileyen koronavirÃ¼s salgÄ±nÄ± hem 18 yÄ±lda Ã¼lkemizde kurduÄŸumuz gÃ¼Ã§lÃ¼ altyapÄ±nÄ±n hem de yeni yÃ¶netim sistemimizin adeta bir sÄ±namasÄ±na dÃ¶nÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸtÃ¼r. Hamdolsun saÄŸlÄ±ktan Ã¼retime, gÃ¼venlikten sosyal dayanÄ±ÅŸmaya kadar her alanda bu sÄ±namayÄ± baÅŸarÄ±yla verdik. Elbette sÄ±kÄ±ntÄ±lar yaÅŸadÄ±k, yaÅŸÄ±yoruz ama bunlarÄ±n hiÃ§biri de Ã¼stesinden gelinemeyecek hususlar deÄŸildir. GeliÅŸmiÅŸ ve geliÅŸmekte olan Ã¼lkelerdeki tabloya baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda TÃ¼rkiye'nin bu kriz sÃ¼recinde olumlu yÃ¶nde nasÄ±l ayrÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± daha iyi gÃ¶rebiliyoruz. Mesela 2020 yÄ±lÄ±nda dÃ¼nya ekonomisi yÃ¼zde 3,5 kÃ¼Ã§Ã¼ldÃ¼. KÃ¼resel ticaret yÃ¼zde 10'a yakÄ±n daraldÄ±. UluslararasÄ± doÄŸrudan yatÄ±rÄ±mlar yÃ¼zde 42 azaldÄ±. KÃ¼resel borÃ§ toplamÄ± 282 trilyon dolara ulaÅŸarak tarihin en yÃ¼ksek seviyesini gÃ¶rdÃ¼. GÄ±da fiyatlarÄ± dÃ¼nya Ã§apÄ±nda son 6,5 yÄ±lÄ±n, metal fiyatlarÄ± ise son 9,5 yÄ±lÄ±n rekorunu kÄ±rdÄ±. SalgÄ±nÄ±n yÄ±kÄ±cÄ± etkileri henÃ¼z sona ermediÄŸi gibi her geÃ§en gÃ¼n yeni tehditler ortaya Ã§Ä±kÄ±yor."

Â "ANALÄ°ZLER 2023 YILINA KADAR DAHÄ° 85 YOKSUL ÃœLKENÄ°N AÅžIYA ULAÅžAMAYACAÄžINA Ä°ÅžARET EDÄ°YOR"

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, aÅŸÄ± ve ilaÃ§ alanÄ±ndaki geliÅŸmelerin elbette umutlarÄ± artÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirerek, ÅŸunlarÄ± aktardÄ±:

"Bununla birlikte 100'Ã¼n Ã¼zerinde Ã¼lkenin hala aÅŸÄ±ya eriÅŸememiÅŸ olmasÄ±nÄ± dÃ¼nyadaki eÅŸitsizliÄŸin ve adaletsizliÄŸin Ã§arpÄ±cÄ± bir Ã¶rneÄŸi olarak hafÄ±zalarÄ±mÄ±za nakÅŸediyoruz. Ãœstelik yapÄ±lan analizler 2023 yÄ±lÄ±na kadar dahi 85 yoksul Ã¼lkenin aÅŸÄ±ya ulaÅŸamayacaÄŸÄ±na iÅŸaret ediyor. Halbuki aÅŸÄ± ve ilaÃ§ adil bir ÅŸekilde tÃ¼m Ã¼lkelerin kullanÄ±mÄ±na aÃ§Ä±lmadÄ±kÃ§a dÃ¼nyanÄ±n zenginlerinin de huzur bulamayacaÄŸÄ±, bÃ¼yÃ¼k ekonomilerin istikrar kazanamayacaÄŸÄ± ortadadÄ±r.

"EKONOMÄ°SÄ°NÄ° BÃœYÃœTEBÄ°LEN NADÄ°R ÃœLKELERDEN BÄ°RÄ° OLMAYI BAÅžARDIK"

ErdoÄŸan, "Peki dÃ¼nyada bunlar yaÅŸanÄ±rken TÃ¼rkiye ne yaptÄ±?" diye sorarak, konuÅŸmasÄ±nÄ± ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼:

"Kendini nasÄ±l farklÄ±laÅŸtÄ±rdÄ±? EÄŸer bÃ¶yle bir ÅŸey sorarsanÄ±z cevabÄ±mÄ±z gayet basittir. Ã–ncelikle hiÃ§bir vatandaÅŸÄ±mÄ±zÄ±n maÄŸdur olmamasÄ± iÃ§in devletimizin tÃ¼m imkanlarÄ±nÄ± seferber ettik. Elimizdeki imkanlarÄ± kendi vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zla birlikte tÃ¼m dostlarÄ±mÄ±z ve kardeÅŸlerimizle de paylaÅŸtÄ±k. GÃ¼Ã§lÃ¼ saÄŸlÄ±k altyapÄ±mÄ±z ve herkesi kapsayan adil sosyal gÃ¼venlik sistemimiz sayesinde hiÃ§bir insanÄ±mÄ±zÄ± salgÄ±n karÅŸÄ±sÄ±nda Ã§aresiz ve tek baÅŸÄ±na bÄ±rakmadÄ±k. Sosyal destek programlarÄ±mÄ±zÄ±n kapsayÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± geniÅŸleterek, ÅŸartlarÄ±nÄ± kolaylaÅŸtÄ±rarak, iÅŸlemlerini hÄ±zlandÄ±rarak, ihtiyaÃ§ sahibi herkesin yanÄ±nda olduk. BÃ¶ylece salgÄ±nÄ±n ortaya Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ± ekonomik ve sosyal tehditlere karÅŸÄ± gÃ¼Ã§lÃ¼ bir direnÃ§ sergiledik. CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± HÃ¼kÃ¼met Sistemi'nin saÄŸladÄ±ÄŸÄ± koordinasyon ve yÃ¶netim kapasitesiyle proaktif, esnek ve etkili politikalarÄ± hayata geÃ§irerek TÃ¼rkiye'yi pek Ã§ok Ã¼lkeden olumlu yÃ¶nde ayrÄ±ÅŸtÄ±rmayÄ± baÅŸardÄ±k. Hepsinden Ã¶nemlisi TÃ¼rkiye'nin her tÃ¼rlÃ¼ farklÄ± senaryoya hazÄ±rlÄ±klÄ± olduÄŸunu ve hÄ±zlÄ± hareket edebildiÄŸini tÃ¼m dÃ¼nyaya gÃ¶sterdik. SalgÄ±na raÄŸmen 2020 yÄ±lÄ±nda yÃ¼zde 1,8 oranÄ±nda bÃ¼yÃ¼dÃ¼k. G20 Ã¼lkeleri arasÄ±nda ekonomisini reel olarak bÃ¼yÃ¼tmeyi baÅŸaran iki Ã¼lkeden biri olduk ve Ã‡in'in ardÄ±ndan 2. sÄ±rada yer aldÄ±k. Ã–zellikle yÄ±lÄ±n ikinci yarÄ±sÄ±nda aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z tedbirler ve ekonomiyi canlandÄ±rmaya yÃ¶nelik destek paketlerimiz sayesinde dÃ¼nyada ekonomisini bÃ¼yÃ¼tebilen nadir Ã¼lkelerden biri olmayÄ± baÅŸardÄ±k. Sanayimizdeki Ã¼retim Ã§eÅŸitliliÄŸi, deÄŸiÅŸikliklere adapte olabilme kabiliyetimiz ve yetkin insan kaynaÄŸÄ±mÄ±z en bÃ¼yÃ¼k avantajlarÄ±mÄ±zdÄ±r."

DiÄŸer yandan Ã¼zerine daha gÃ¼Ã§lÃ¼ biÃ§imde odaklanmalarÄ± gereken hususlar olduÄŸunu da bildiklerine iÅŸaret eden ErdoÄŸan, "Ä°ktidarlarÄ±mÄ±z dÃ¶neminde karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±z her problemin Ã¼zerine nasÄ±l Ã§Ã¶zÃ¼m odaklÄ± bir ÅŸekilde Ä±srarla gitmiÅŸsek, bugÃ¼n de aynÄ±sÄ±nÄ± yapÄ±yoruz. Ãœlkemizi gÃ¼Ã§lendirecek reformlarÄ± hayata geÃ§irecek adÄ±mlarÄ± hiÃ§ tereddÃ¼t etmeden atÄ±yoruz." dedi.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Ä°nsan HaklarÄ± Eylem PlanÄ±'nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±klarÄ±nÄ± hatÄ±rlatarak, bugÃ¼n de hem Ã¶zel sektÃ¶rÃ¼ teÅŸvik edici hem de kamu tarafÄ±nÄ± disipline edici unsurlar taÅŸÄ±yan Ekonomik ReformlarÄ± kamuoyunun takdirine sunduklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

"BUGÃœNE KADAR HÄ°Ã‡BÄ°R PROBLEMÄ° HALININ ALTINA SÃœPÃœRMEDÄ°K, GÃ–RMEZDEN GELMEDÄ°K"

Reform programÄ±yla gÃ¼Ã§lÃ¼ yÃ¶nleri perÃ§inlerken sorun gÃ¶rdÃ¼kleri alanlar iÃ§in de gerÃ§ekÃ§i ve ayaklarÄ± yere saÄŸlam basan Ã§Ã¶zÃ¼mler getirdiklerini vurgulayan ErdoÄŸan, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Biz bugÃ¼ne kadar hiÃ§bir problemi halÄ±nÄ±n altÄ±na sÃ¼pÃ¼rmedik, gÃ¶rmezden gelmedik. DeÄŸiÅŸimin, dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼mÃ¼n, geliÅŸmenin ve tekamÃ¼lÃ¼n hayatÄ±n bir gerÃ§eÄŸi olduÄŸuna, dolayÄ±sÄ±yla sÃ¼reklilik iÃ§erdiÄŸine inanÄ±yoruz. YÄ±llardÄ±r hep bu anlayÄ±ÅŸla Ã§alÄ±ÅŸtÄ±k, ÅŸimdi de aynÄ± hissiyatla milletimizin huzurundayÄ±z. SalgÄ±nla mÃ¼cadeleyi kazanmakta kararlÄ± olduÄŸumuz 2021'i ortada vadede nitelikli bÃ¼yÃ¼me dÃ¶nemine giriÅŸin de hazÄ±rlÄ±k yÄ±lÄ± olarak deÄŸerlendiriyoruz. TÃ¼rkiye, salgÄ±n sonrasÄ± Ã¶zellikle bu dÃ¶nemin ekonomik yapÄ±lanmasÄ±na uygun ÅŸekilde sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebilir, gÃ¼Ã§lÃ¼ ve kaliteli bir bÃ¼yÃ¼meyi mutlaka ama mutlaka yakalayacaktÄ±r. BÃ¼yÃ¼menin toplumun her kesiminin refahÄ±nÄ± artÄ±racak istikamette gerÃ§ekleÅŸmesi olmazsa olmazÄ±mÄ±zdÄ±r. Bu sÃ¼reÃ§te tÃ¼m politikalarÄ±mÄ±zÄ± makroekonomik istikrarÄ± gÃ¼Ã§lendirecek, verimliliÄŸi temel alan rekabetÃ§i yatÄ±rÄ±mlarÄ± ve Ã¼retimi destekleyecek ÅŸeffaf ve Ã¶ngÃ¶rÃ¼lebilir bir yÃ¶netim anlayÄ±ÅŸÄ±yla hayata geÃ§iriyoruz."





ErdoÄŸan, gÃ¼Ã§lÃ¼, saÄŸlam ve her tÃ¼rlÃ¼ ÅŸoka karÅŸÄ± direnÃ§li bir ekonomiye giden yolun makro ekonomik istikrarÄ±n tesisinden ve devamlÄ±lÄ±ÄŸÄ±ndan geÃ§tiÄŸini sÃ¶yledi.

Ä°stikrarÄ± sÃ¼rdÃ¼rmek iÃ§in makro politikalar yanÄ±nda bir dizi yapÄ±sal tedbirin ve dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼mÃ¼n gerÃ§ekleÅŸtirilmesinin ÅŸart olduÄŸunu vurgulayan ErdoÄŸan, bu sebeple aÃ§Ä±klanacak reformlarÄ±n omurgasÄ±nÄ± makro ekonomik ve yapÄ±sal politikalarÄ±n oluÅŸturduÄŸunu kaydetti.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, makro ekonomik istikrar kapsamÄ±nda kamu maliyesi, enflasyon, finansal sektÃ¶r, cari aÃ§Ä±k ve istihdam alanlarÄ±na odaklandÄ±klarÄ±nÄ± dile getirerek, "YapÄ±sal politikalar tarafÄ±nda ise kurumsal yapÄ±nÄ±n gÃ¼Ã§lendirilmesi, yatÄ±rÄ±mlarÄ±n teÅŸvik edilmesi, iÃ§ ticaretin kolaylaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±, rekabet politikalarÄ±, piyasa gÃ¶zetimi ve denetimini reform kapsamÄ±mÄ±za aldÄ±k." diye konuÅŸtu.

Ä°lk reform alanÄ±nÄ±n risklere karÅŸÄ± daha gÃ¼Ã§lÃ¼ bir kamu maliyesi yapÄ±sÄ±nÄ± oluÅŸturmak olacaÄŸÄ±nÄ± belirten ErdoÄŸan, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"Son 18 yÄ±ldÄ±r hep olduÄŸu gibi Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki dÃ¶nemde de gÃ¼ven ve istikrara dayalÄ± mali disiplin en temel Ã¶nceliÄŸimizdir. Ä°kide bir 'fiyat istikrarÄ±, fiyat istikrarÄ±' diyorlar ya biz onu atÄ±p bir kenara koyduk. Åžimdi yeni dÃ¶nem az Ã¶nce anlattÄ±ÄŸÄ±m gibi aslÄ±nda dÃ¶rt temelin Ã¼zerinde bina edilecek. YatÄ±rÄ±m, istihdam, Ã¼retim, ihracat. Bu amaÃ§la harcama disiplini, kamu borÃ§ yÃ¶netimi, vergi dÃ¼zenlemeleri, kamu alÄ±m ihaleleri, kamu Ã¶zel iÅŸ birlikleri ve kamu iktisadi teÅŸebbÃ¼sleri gibi hususlarÄ± kapsayan yeni politikalarÄ± ÅŸimdi bu dÃ¶nemde hayata geÃ§iriyoruz. Harcama disiplini konusunda Ã¶nceliÄŸi vatandaÅŸa hizmet etmenin en Ã¶nemli aracÄ± olan bÃ¼tÃ§e politikalarÄ±na veriyoruz. Meclis'in bÃ¼tÃ§e hakkÄ±nÄ±n kapsamÄ±nÄ± geniÅŸletirken ÅŸeffaflÄ±k ve hesap verebilirliÄŸi artÄ±rÄ±yoruz. Bunun iÃ§in iki Ã¶nemli politika deÄŸiÅŸikliÄŸine gidiyoruz. Ä°lk olarak dÃ¶ner sermayeleri gÃ¶zden geÃ§iriyor, verimli olmayanlarÄ± kapatÄ±yor ve diÄŸerlerini de kademeli ÅŸekilde merkezi yÃ¶netim bÃ¼tÃ§esine, dolayÄ±sÄ±yla Meclis denetimi kapsamÄ±na alÄ±yoruz. Ä°kinci olarak bÃ¼tÃ§e dÄ±ÅŸÄ±nda gerÃ§ekleÅŸtirilen Ã¶zel hesap uygulamalarÄ±nÄ± acil ve zorunlu olanlarla sÄ±nÄ±rlandÄ±rarak bu kriterleri karÅŸÄ±lamayanlarÄ± yine kademeli olarak kaldÄ±rÄ±yoruz. BÃ¶ylece bÃ¼tÃ§ede birlik ilkesini gÃ¼Ã§lendirmiÅŸ oluyoruz."

"KAMUDA TAÅžIT ALIMI VE KÄ°RALANMASI GÄ°BÄ° HARCAMALARA SINIRLAMA GETÄ°RÄ°YORUZ"

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, israfa kesinlikle tahammÃ¼lleri olmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in kamu idarelerinde tasarruf anlayÄ±ÅŸÄ±nÄ± yaygÄ±nlaÅŸtÄ±racak Ã¶nemli dÃ¼zenlemeleri hayata geÃ§ireceklerini belirterek, "Kamuda taÅŸÄ±t alÄ±mÄ± ve kiralanmasÄ±, temsil ve aÄŸÄ±rlama gibi harcama alanlarÄ±na sÄ±nÄ±rlamalar getiriyoruz." dedi.

BunlarÄ±n ayrÄ±ntÄ±larÄ±nÄ±n kamuoyuna duyurulacaÄŸÄ±nÄ± dile getiren ErdoÄŸan, takibinin de yakÄ±ndan yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±.

ErdoÄŸan, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± HÃ¼kÃ¼met Sistemi'nin bir gereÄŸi olarak kamu kurumlarÄ±nÄ±n teÅŸkilatlanmasÄ±nÄ±, yÃ¶netim verimliliÄŸi ve etkinliÄŸi ilkeleri Ã§erÃ§evesinde gÃ¼Ã§lendireceklerini belirterek, kamu personeliyle ilgili iÅŸ ve iÅŸlemlerin tek bir idare tarafÄ±ndan yÃ¶netilmesini saÄŸlayacaklarÄ±nÄ± kaydetti.

MAHALLÄ° Ä°DARELERDE MALÄ° DÄ°SÄ°PLÄ°NÄ° GÃœÃ‡LENDÄ°RECEK DÃœZENLEMELER

Kamu idaresinin bir bÃ¼tÃ¼n olduÄŸu anlayÄ±ÅŸÄ±yla merkezi yÃ¶netimin yanÄ± sÄ±ra yerel yÃ¶netimlerle de tasarrufÃ§u bir bakÄ±ÅŸ aÃ§Ä±sÄ±nÄ±n oluÅŸmasÄ±nÄ± hedeflediklerini ifade eden ErdoÄŸan, mahalli idarelerde mali disiplini gÃ¼Ã§lendirecek ve borÃ§ stokunun artmasÄ±nÄ± Ã¶nleyecek dÃ¼zenlemeler yaptÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Buradan saÄŸlanacak kapasite artÄ±ÅŸÄ±yla merkezi yÃ¶netim Ã¼zerindeki finansal yÃ¼klerin de hafifletileceÄŸini vurgulayan ErdoÄŸan, harcama alanÄ±nda en temel hassasiyetlerden birinin de devletin sunduÄŸu sosyal yardÄ±mlarÄ±n ihtiyaÃ§ sahibi ailelere ulaÅŸmasÄ±nda en ufak bir adaletsizliÄŸin yaÅŸanmamasÄ± olduÄŸunu belirtti.

Bunun iÃ§in merkezi ve yerel yÃ¶netimlerin sosyal yardÄ±m verilerini BÃ¼tÃ¼nleÅŸik Sosyal YardÄ±m Bilgi Sistemi'ne entegre ederek veri paylaÅŸÄ±mÄ±nÄ±n saÄŸlanacaÄŸÄ±nÄ± dile getiren ErdoÄŸan, "ÅžeffaflÄ±ÄŸÄ± artÄ±rmak gayesiyle bÃ¼tÃ§e sonuÃ§larÄ±nÄ±, politika geliÅŸmelerini ve hedeflerimizi Ã¼Ã§ ayda bir Kamu Maliyesi Raporu'yla milletimizle paylaÅŸÄ±yoruz. HalkÄ±mÄ±zÄ±n Ã¶dediÄŸi her bir kuruÅŸ verginin nerelere harcandÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã§ok daha net gÃ¶rebilmesi iÃ§in maliye politika uygulamalarÄ±nÄ± yakÄ±ndan takip edebilmesini temin ediyoruz." ÅŸeklinde konuÅŸtu.

"NAKÄ°T YÃ–NETÄ°MÄ°NDE VERÄ°MLÄ°LÄ°ÄžÄ° SAÄžLIYORUZ"

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, bugÃ¼nlerde pek Ã§ok Ã¼lkenin milli gelirinin katbekat Ã¼zerine Ã§Ä±kan borÃ§larÄ±nÄ±n sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ±yla uÄŸraÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±, TÃ¼rkiye'nin kamu borcunun milli gelire oranÄ±nÄ±n ise yÃ¼zde 41 seviyesinde olduÄŸunu sÃ¶yledi.

Buna karÅŸÄ±lÄ±k Avrupa BirliÄŸi Ã¼lkelerinin borÃ§luluk ortalamasÄ±nÄ±n yÃ¼zde 90'a yakÄ±n olduÄŸunu belirten ErdoÄŸan, konuÅŸmasÄ±nÄ± ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼:

"YÄ±llardÄ±r uyguladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z mali disiplin geleneÄŸi sayesinde gÃ¼Ã§lÃ¼ bir borÃ§ yÃ¶netimi Ã§erÃ§evesine sahibiz. BorÃ§ yÃ¶netimini bÃ¼tÃ§e finansmanÄ± iÃ§in borÃ§lanmanÄ±n yanÄ±nda borÃ§ stokunun yapÄ±sÄ±nÄ± da idare etme yaklaÅŸÄ±mÄ±yla yÃ¼rÃ¼tÃ¼yoruz. Bu Ã§erÃ§evede borÃ§ stokunun dÄ±ÅŸ ÅŸoklara karÅŸÄ± duyarlÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± azaltabilmek iÃ§in dÃ¶viz cinsi borÃ§larÄ±n toplam borÃ§ stoku iÃ§erisindeki payÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼yoruz. AÄŸÄ±rlÄ±klÄ± olarak kendi paramÄ±zla borÃ§lanacak TÃ¼rk lirasÄ± cinsi senetleri kullanacaÄŸÄ±z. BorÃ§lanmanÄ±n ortalama vadesini piyasa ÅŸartlarÄ±yla uyumlu olarak artÄ±rÄ±yoruz. Hazine nakit yÃ¶netimini de daha gÃ¼Ã§lÃ¼ hale getiriyoruz. Bunun iÃ§in hazinenin kullanÄ±mÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda kalan kurumlarÄ±n hesabÄ±nÄ± tek hazine kurumlar hesabÄ± sisteminde toplayarak nakit yÃ¶netiminde verimliliÄŸi saÄŸlÄ±yoruz."

"VERGÄ° POLÄ°TÄ°KALARINI SADELEÅžTÄ°RÄ°YORUZ"

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Ã¼lkenin risk primini dÃ¼ÅŸÃ¼rerek borÃ§lanma maliyetlerini aÅŸaÄŸÄ±ya Ã§ekecek politikalarÄ± tahkim ettiklerini belirterek, kamu maliyesinin gelir tarafÄ±nÄ± oluÅŸturan vergi politikalarÄ±nÄ± hem sadeleÅŸtirdiklerini hem de Ã¶ngÃ¶rÃ¼lebilirliÄŸi artÄ±ran adÄ±mlar attÄ±klarÄ±nÄ± kaydetti.

Esnafa gÃ¼zel bir mÃ¼jde vermek istediÄŸini belirten ErdoÄŸan, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"SalgÄ±n dÃ¶neminde esnafÄ±mÄ±zÄ±n ne gibi zorluklarla mÃ¼cadele ettiÄŸini biliyoruz. Reform paketimizde dar gelirli kÃ¼Ã§Ã¼k esnafÄ±mÄ±za yÃ¶nelik bir vergi muafiyeti de yer alÄ±yor. Basit usulde vergilendirilen kuafÃ¶r, tesisatÃ§Ä±, tuhafiyeci, marangoz, tornacÄ±, Ã§ay ocaÄŸÄ± iÅŸletmecisi, terzi ve tamirci gibi yaklaÅŸÄ±k 850 bin esnafÄ±mÄ±zÄ± gelir vergisinden muaf tutuyor, beyan yÃ¼kÃ¼mlÃ¼lÃ¼klerini de kaldÄ±rÄ±yoruz. Kapsama giren esnafÄ±mÄ±zÄ± Ã§ok ciddi olarak rahatlatacaÄŸÄ±na inandÄ±ÄŸÄ±m bu kararÄ±n ÅŸimdiden hayÄ±rlÄ± olmasÄ±nÄ± diliyorum. Vergi Usul Kanunu'nu kayÄ±t dÄ±ÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± azaltacak ve vergiye uyumu teÅŸvik edecek ÅŸekilde gÃ¼ncelliyoruz. GÃ¼ncelleme sonrasÄ±nda mÃ¼kelleflerimizin noter tasdiki, muhafaza ve bildirim gibi yÃ¼kÃ¼mlÃ¼lÃ¼kleri Ã¶nemli Ã¶lÃ§Ã¼de hafifletilmiÅŸ olacaktÄ±r. Vergi cezalarÄ±nda uzlaÅŸma kapsamÄ±nÄ± geniÅŸletiyoruz. Elektronik defter ve elektronik belge kullanÄ±mÄ± uygulamasÄ±nÄ± kademeli olarak yaygÄ±nlaÅŸtÄ±rarak vergi kayÄ±p ve kaÃ§aÄŸÄ±nÄ± azaltÄ±yoruz. VatandaÅŸlarÄ±mÄ±z vergi dairesine bizzat gitmeden iÅŸlemlerini dijital ortamda yapabilsinler diye 7 gÃ¼n 24 saat hizmet verecek TÃ¼rkiye Dijital Vergi Dairesi uygulamasÄ±nÄ± baÅŸlatÄ±yoruz."



ErdoÄŸan, HaliÃ§ Kongre Merkezi'nde dÃ¼zenlenen "Ekonomi ReformlarÄ± TanÄ±tÄ±m ToplantÄ±sÄ±"nda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, mÃ¼kellef memnuniyetini saÄŸlamak ve hizmet kalitesini artÄ±rmak iÃ§in "Dijital Vergi AsistanÄ±" sistemini devreye aldÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

UluslararasÄ± yatÄ±rÄ±mcÄ±larÄ±n vergi konusunda karÅŸÄ±laÅŸtÄ±klarÄ± sorunlarÄ± da reform kapsamÄ±na aldÄ±klarÄ±nÄ± anlatan ErdoÄŸan, bu Ã§erÃ§evede ortaya Ã§Ä±kabilecek muhtemel sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ± engellemek amacÄ±yla Ã‡ifte Vergilendirmeyi Ã–nleme AnlaÅŸmalarÄ±nÄ± revize ettiklerini bildirdi.

Birden fazla Ã¼lkeyi ilgilendiren vergi meselelerinde karÅŸÄ±lÄ±klÄ± anlaÅŸma yÃ¶ntemini daha yoÄŸun ÅŸekilde kullanacaklarÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± Ã§izen ErdoÄŸan, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:

"YatÄ±rÄ±mcÄ± gÃ¼venini ve vergideki Ã¶ngÃ¶rÃ¼lebilirliÄŸi artÄ±rmak amacÄ±yla PeÅŸin FiyatlandÄ±rma AnlaÅŸmalarÄ±nÄ± yaygÄ±nlaÅŸtÄ±rÄ±yoruz. Kamuya sÃ¼resinde Ã¶denmeyen borÃ§larÄ±n tek bir idare tarafÄ±ndan tahsil edilmesini saÄŸlayarak, vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n sÄ±klÄ±kla karÅŸÄ±laÅŸtÄ±klarÄ± problemlerden birine daha Ã§Ã¶zÃ¼m getiriyoruz. Vergi denetiminde standart, Ã¶ngÃ¶rÃ¼lebilir ve haksÄ±z rekabeti Ã¶nleyen modellere geÃ§iyoruz. Bu sayede vergi incelemelerinde sektÃ¶rler ve konular itibarÄ±yla ortaya Ã§Ä±kabilen farklÄ± uygulamalarÄ± ortadan kaldÄ±rÄ±yoruz. Ã–zellikle dijitalleÅŸmenin getirdiÄŸi hÄ±zdan faydalanarak, mÃ¼kelleflerimizin uzun sÃ¼reye yayÄ±lan denetimlerden kaynaklanan sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ±nÄ± da Ã§Ã¶zÃ¼yoruz. Elektronik tebligat, elektronik inceleme, elektronik tutanak ve elektronik raporu iÃ§eren Dijital Vergi Denetimi Sistemini geliÅŸtirerek, vergi inceleme sÃ¼relerini kÄ±saltÄ±yoruz."

KAMU ALIM Ä°HALELERÄ°NE YENÄ° SÄ°STEM

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, kamu harcamalarÄ±yla ilgili en Ã¶nemli reformlardan birini de kamu alÄ±m ihalelerinde yaptÄ±klarÄ±nÄ± belirterek, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"Kamu alÄ±m ihalelerinde yeni ve dijital bir sisteme geÃ§iyoruz. Ã–nemli Ã¶lÃ§Ã¼de azaltacaÄŸÄ±mÄ±z kamu alÄ±m ihalelerindeki istisnalardan muhafaza edilecekleri de disiplin altÄ±na alÄ±yoruz. AyrÄ±ca SektÃ¶rel Kamu AlÄ±mlarÄ± Kanunu'nu Ã§Ä±karmak iÃ§in de hazÄ±rlÄ±klara baÅŸlÄ±yoruz. Kamu ihalelerine katÄ±lacak firmalarÄ±n liyakat ve yetkinliklerini ihaleden Ã¶nce objektif ÅŸekilde tespit ederek, kamuoyuyla paylaÅŸÄ±yoruz. Dijital olarak iÅŸleyecek bu sertifikasyon sistemi herkese aÃ§Ä±k olacaktÄ±r. Bu sistem Ã¼zerinden yapÄ±lacak ihalelerin daha hÄ±zlÄ±, daha kolay ve daha az maliyetle gerÃ§ekleÅŸtirilmesini temin ediyoruz. Kamunun ekonomide Ã¶lÃ§ek oluÅŸturma gÃ¼cÃ¼nden azami seviyede faydalanmak istiyoruz. Bu Ã§erÃ§evede kamu alÄ±mlarÄ±nÄ± yerli Ã¼rÃ¼nlere yÃ¶nlendirerek, yurt iÃ§i sanayinin geliÅŸmesine, Ã§eÅŸitlenmesine ve bÃ¼yÃ¼mesine katkÄ± saÄŸlÄ±yoruz. Stratejik sektÃ¶rlerdeki Ã¼rÃ¼nler iÃ§in yerliliÄŸi artÄ±racak ve teknoloji transferini saÄŸlayacak alÄ±m garantilerinin Ã¶nÃ¼nÃ¼ aÃ§Ä±yoruz. Kamunun ithal Ã¼rÃ¼n kullanÄ±mÄ±nÄ± azaltmak iÃ§in SanayileÅŸme Ä°cra Komitemizin Ã§atÄ±sÄ± altÄ±nda Merkezi Ä°zleme Sistemi kuruyoruz. OluÅŸturacaÄŸÄ±mÄ±z ihale ÅŸartname havuzlarÄ±yla kamu alÄ±mlarÄ±na standart getiriyoruz."

KAMU Ã–ZEL Ä°ÅžBÄ°RLÄ°ÄžÄ° KANUNU

ErdoÄŸan, kamu-Ã¶zel iÅŸbirliÄŸi projelerinin en somut Ã¶rneÄŸinin ÅŸehir hastaneleri olduÄŸunu ve bu uygulamanÄ±n baÅŸarÄ±sÄ±nÄ±n tÃ¼m dÃ¼nyanÄ±n takdirini kazandÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Bu uygulamayÄ± bir Ã¼st seviyeye taÅŸÄ±mak amacÄ±yla Kamu Ã–zel Ä°ÅŸbirliÄŸi Kanunu'nun Ã§Ä±karÄ±lmasÄ±nÄ± planladÄ±klarÄ±nÄ± anlatan ErdoÄŸan, ÅŸu deÄŸerlendirmede bulundu:

"BÃ¶ylece yatÄ±rÄ±mcÄ±larÄ±n tek bir kanun ile muhatap olmasÄ±nÄ±, projelerin hukuki altyapÄ±sÄ±nÄ±n gÃ¼Ã§lendirilmesini, sektÃ¶rler ve projeler arasÄ±nda Ã¶ncelikli hale getirilmesini, sÃ¼reÃ§lerin daha Ã¶ngÃ¶rÃ¼lebilir hale gelmesini hedefliyoruz. Kamu iktisadi teÅŸebbÃ¼slerimizi gÃ¼nÃ¼n ihtiyaÃ§larÄ± Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±nda reforma tabi tutmak Ã¼zere bir Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlatÄ±yoruz. AmacÄ±mÄ±z mevcut kamu iktisadi teÅŸekkÃ¼llerimizden gÃ¼Ã§lÃ¼ ve rekabetÃ§i kÃ¼resel ÅŸirketler Ã§Ä±kartmaktÄ±r. HatÄ±rlanacaÄŸÄ± Ã¼zere 2009 kÃ¼resel krizini takip eden dÃ¶nemde uyguladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z politikalarla tÃ¼m dÃ¼nyada takdir edilen bir baÅŸarÄ± elde etmiÅŸtik. Bu dÃ¶nemde de hayata geÃ§ireceÄŸimiz kamu maliyesi reformlarÄ± sayesinde, yine pek Ã§ok Ã¼lkeden pozitif yÃ¶nde ayrÄ±ÅŸarak yeni bir baÅŸarÄ± hikayesi yazmakta kararlÄ±yÄ±z. Bu sene iÃ§in yÃ¼zde 4,3'ten yÃ¼zde 3,5'e revize ettiÄŸimiz bÃ¼tÃ§e aÃ§Ä±ÄŸÄ± hedefine, mali disiplinden taviz vermeden ulaÅŸacaÄŸÄ±z."

"HEDEFÄ°MÄ°Z TEK HANELÄ° DÃœÅžÃœK ENFLASYON ORANLARINA ULAÅžMAKTIR"

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, salgÄ±nÄ±n devam etme riskini gÃ¶z ardÄ± etmediklerini, bÃ¼tÃ§ede bu amaÃ§la var olan mali alanÄ± yeteri kadar geniÅŸleterek, salgÄ±n ve benzeri fevkalade durumlarÄ±n gerektirdiÄŸi ihtiyaÃ§larÄ± karÅŸÄ±lamak iÃ§in kullanacaklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

ErdoÄŸan, enflasyonla mÃ¼cadele konusunda yÃ¼rÃ¼tÃ¼lecek Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± da ÅŸÃ¶yle sÄ±raladÄ±:

"Ã–ncelikli gÃ¼ndem maddelerimizden birisi de enflasyonla mÃ¼cadele olacaktÄ±r. Hedefimiz tek haneli dÃ¼ÅŸÃ¼k enflasyon oranlarÄ±na ulaÅŸmaktÄ±r. YatÄ±rÄ±mlarda Ã¶ngÃ¶rÃ¼lebilirliÄŸi azaltan, vatandaÅŸÄ±mÄ±zÄ±n gÃ¼nlÃ¼k hayatÄ±na olumsuz etkileri olan enflasyonla mÃ¼cadeleyi ilk kez vermiyoruz. Biz bir dÃ¶nem yÃ¼zde 100'leri geÃ§en enflasyonu son olarak yÃ¼zde 30'lar civarÄ±ndan alÄ±p tek hanelere dÃ¼ÅŸÃ¼rmÃ¼ÅŸ bir yÃ¶netimiz. Enflasyondaki yÃ¼kselmenin hem yapÄ±sal hem de dÃ¶nemsel sebepleri vardÄ±r. KÃ¼resel gÄ±da fiyatlarÄ±ndaki yÃ¼kseliÅŸe biraz Ã¶nce deÄŸinmiÅŸtim. Ãœlkeler bu sene dÃ¼nya genelinde beklenen kuraklÄ±k ve salgÄ±nÄ±n sÃ¼rÃ¼yor olmasÄ± sebebiyle gÄ±da stoklarÄ±nÄ± artÄ±rma eÄŸilimindeler. Bu durum gÄ±da fiyatlarÄ±nda Ã¶ngÃ¶rÃ¼lebilirliÄŸi azaltÄ±yor, GÄ±da Komitesinin politika Ã¶nerilerini ÅŸekillendirebilmesini ve piyasanÄ±n etkin Ã§alÄ±ÅŸabilmesini temin iÃ§in veri akÄ±ÅŸÄ±nÄ± saÄŸlayacak bir erken uyarÄ± sistemi kuruyoruz. Erken uyarÄ± sistemi Ã¼zerinden Ã¶zellikle Ã¼retim, toptan ve perakende aÅŸamasÄ±nda gÄ±da zincirinin tamamÄ± anlÄ±k olarak takip edilerek raporlanacaktÄ±r. Sistemin getirdiÄŸi anlÄ±k veri akÄ±ÅŸÄ± sayesinde karar alma hÄ±zÄ±mÄ±z artacaktÄ±r."

"GIDA BANKACILIÄžI SÄ°STEMÄ°NÄ° CAZÄ°P HALE GETÄ°REREK YAYGINLAÅžTIRIYORUZ"

GÄ±da tarafÄ±nda kayÄ±p ve israfÄ±n azaltÄ±lmasÄ± iÃ§in de harekete geÃ§tiklerini anlatan CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "BÃ¼yÃ¼k bir Ã¼zÃ¼ntÃ¼yle belirtmek isterim ki Ã¼lkemizde yÄ±lda 19 milyon ton gÄ±da israf ediliyor. Ãœretilen sebze ve meyvelerin en az yÃ¼zde 25'i, Ã§eÅŸitli sahalarda israf oluyor. Hizmet sektÃ¶rÃ¼nde iÅŸletme baÅŸÄ±na israf, yÄ±lda 4 tonun Ã¼zerindedir. Bu gidiÅŸata dur demek iÃ§in harekete geÃ§iyoruz. Tarlada ve hallerde kalan taze meyve ve sebzeleri piyasaya kazandÄ±racak mekanizmalar geliÅŸtiriyoruz. Bu Ã¼rÃ¼nleri dijital tarÄ±m pazarÄ±na dahil ederek hÄ±zla alÄ±cÄ±larla buluÅŸmasÄ±nÄ± saÄŸlÄ±yoruz. Dijital tarÄ±m pazarÄ± sayesinde her Ã¶lÃ§ekteki Ã§iftÃ§i, Ã¼rÃ¼nÃ¼ iÃ§in pazar bulabilecek, tÃ¼ketici ve esnaf da istediÄŸi kalitede Ã¼rÃ¼n tedarik edebilecektir. Sebze ve meyvede zayiatÄ± azaltan soÄŸuk zincirleri daha fazla destekliyoruz. GÄ±da bankacÄ±lÄ±ÄŸÄ± sistemini cazip hale getirerek yaygÄ±nlaÅŸtÄ±rÄ±yoruz. TarÄ±msal Ã¼retimde Ã¶ngÃ¶rÃ¼lebilirliÄŸi artÄ±rmak ve fiyat dalgalanmalarÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼ne geÃ§mek iÃ§in, sÃ¶zleÅŸmeli tarÄ±m mekanizmalarÄ± geliÅŸtiriyoruz." ÅŸeklinde konuÅŸtu.

Ä°ÅŸlenmemiÅŸ gÄ±da fiyatlarÄ±nda aracÄ±lÄ±k maliyetlerinin dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼lmesine katkÄ± saÄŸlayacak Hal YasasÄ± ile ilgili Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± da hÄ±zla tamamladÄ±klarÄ±nÄ± belirten ErdoÄŸan, "YÄ±llÄ±k cirosu 500 milyar lira olan gÄ±da sektÃ¶rÃ¼nde yaÅŸanan israfÄ± sadece yÃ¼zde 2 azaltsak, 10 milyar liralÄ±k bir tasarruf elde etmiÅŸ olacaÄŸÄ±z. Bu geliÅŸme, suni fiyat dalgalanmalarÄ±nÄ±n da Ã¶nÃ¼ne geÃ§ecektir." dedi.

ErdoÄŸan, enflasyonla mÃ¼cadeleye sadece gÄ±da fiyatlarÄ± perspektifinden bakmadÄ±klarÄ±nÄ± ifade etti.

Enflasyonda risk oluÅŸturan yapÄ±sal ÅŸoklarÄ± deÄŸerlendirmek, gerekli politikalarÄ± belirlemek ve yÃ¶netmek iÃ§in Fiyat Ä°stikrarÄ± Komitesi'ni tesis edeceklerini aktaran ErdoÄŸan, "Hazine ve Maliye, Sanayi ve Teknoloji, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Ticaret ve TarÄ±m BakanlÄ±klarÄ±nÄ±n yer alacaÄŸÄ± bu komitenin, enflasyonla mÃ¼cadelede etkinliÄŸi artÄ±racaÄŸÄ±na inanÄ±yoruz. Ã–zellikle enflasyonla mÃ¼cadelede beklentilerin yÃ¶netilmesi ve enflasyon ataletinin kÄ±rÄ±lmasÄ± da Ã¶zel bir Ã¶neme sahiptir. Bu amaÃ§la, kamunun yÃ¶nettiÄŸi ve yÃ¶nlendirdiÄŸi fiyatlardaki artÄ±ÅŸlar, gerÃ§ekleÅŸen enflasyon yerine hedef enflasyona gÃ¶re yapÄ±lacaktÄ±r." diye konuÅŸtu.

ErdoÄŸan, finansal istikrarÄ±n saÄŸlanmasÄ± ve finans sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n geliÅŸtirilmesinin de Ã¶ncelikli konular arasÄ±nda olduÄŸunu dile getirdi.

TÃ¼rk BankacÄ±lÄ±k Sistemi'nin sermaye yeterliliÄŸi, likidite, karlÄ±lÄ±k ve aktif kalite gibi finansal saÄŸlamlÄ±k gÃ¶stergelerinde, pek Ã§ok Ã¼lkeye kÄ±yasla gÃ¼Ã§lÃ¼ bir gÃ¶rÃ¼nÃ¼me sahip olduÄŸunu belirten ErdoÄŸan, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"SektÃ¶rÃ¼n sahip olduÄŸu gÃ¼cÃ¼ koruyup, baÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±ÄŸÄ±nÄ± daha da kuvvetlendirmek istiyoruz. SalgÄ±nÄ±n gecikmeli yansÄ±yabilecek olumsuz etkilerini ÅŸimdiden bertaraf etmek ve bankacÄ±lÄ±k sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n aktif kalitesini daha da iyileÅŸtirmek Ã¼zere bazÄ± tedbirler alÄ±yoruz. Bu tedbirlerin baÅŸÄ±nda, sorunlu kredisi bulunsa da yaÅŸama ÅŸansÄ± olan ÅŸirketlerin doÄŸru yÃ¶nlendirilmesi geliyor. SÄ±kÄ±ntÄ± yaÅŸayan ÅŸirketlerin hayatta kalabilmelerini temin iÃ§in bankacÄ±lÄ±k sektÃ¶rÃ¼nde operasyonel yeniden yapÄ±landÄ±rma ve firma rehabilitasyon fonksiyonlarÄ±nÄ±n oluÅŸturulmasÄ±nÄ± teÅŸvik ediyoruz. AyrÄ±ca, sorunlu kredilere yÃ¶nelik GiriÅŸim Sermayesi FonlarÄ±nÄ±n kurulmasÄ± amacÄ±yla mevzuat altyapÄ±sÄ± oluÅŸturuyoruz. VarlÄ±k yÃ¶netim ÅŸirketlerinin rekabetÃ§i ve kurumsal bir yapÄ±da faaliyet gÃ¶sterebilmeleri iÃ§in, bu ÅŸirketlere uygulanan damga, harÃ§ ve kaynak kullanÄ±mÄ±nÄ± destekleme fonu kesintisi istisnasÄ±nÄ± sÃ¼resiz hale getiriyoruz. BÃ¶ylece, bankacÄ±lÄ±k sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n aktif kalitesini iyileÅŸtirirken, borÃ§lular iÃ§in de daha hÄ±zlÄ±, esnek ve dÃ¼ÅŸÃ¼k maliyetli Ã§Ã¶zÃ¼mler Ã¼retilmesini saÄŸlÄ±yoruz."

"ULUSLARARASI STANDARTLARDA BÄ°R KATILIM FÄ°NANS TAHKÄ°M MEKANÄ°ZMASI KURUYORUZ"

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, diÄŸer taraftan katÄ±lÄ±m finans sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n geliÅŸimini hÄ±zlandÄ±racak yeknesak bir kanuni dÃ¼zenleme hazÄ±rladÄ±klarÄ±nÄ±, bu dÃ¼zenlemeyle katÄ±lÄ±m finans sektÃ¶rÃ¼ tek Ã§atÄ± altÄ±nda toplanÄ±rken, sektÃ¶re yÃ¶nelik bir Merkezi DanÄ±ÅŸma Kurulu'nun da hayata geÃ§tiÄŸini anlattÄ±.

UluslararasÄ± standartlarda bir katÄ±lÄ±m finans tahkim mekanizmasÄ± kuracaklarÄ±nÄ± vurgulayan ErdoÄŸan, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Finans sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n kurumsal altyapÄ±sÄ±nÄ± geliÅŸtirmek iÃ§in de bir dizi adÄ±m atÄ±yoruz. Bu maksatla Ã¼lkemizin tÃ¼m kredi ve risk verilerinin toplandÄ±ÄŸÄ± Risk Merkezi'ni yeniden yapÄ±landÄ±rÄ±yoruz. KartlÄ± Ã¶deme sistemleri alanÄ±nda Ã¼lkemizin markasÄ± olan TROY'u, ayrÄ± bir ÅŸirket Ã§atÄ±sÄ± altÄ±na alÄ±yoruz. AmacÄ±mÄ±z, bu alanda muadilleriyle rekabet edebilecek gÃ¼Ã§lÃ¼ bir yerli markanÄ±n oluÅŸmasÄ±nÄ± saÄŸlayarak, dÄ±ÅŸarÄ±ya Ã¶dediÄŸimiz komisyonlarÄ± azaltmaktÄ±r. Dijital paranÄ±n ekonomik, teknolojik ve hukuki altyapÄ±sÄ±nÄ± oluÅŸturacak adÄ±mlarÄ± atÄ±yoruz. TÃ¼keticiyi koruyacak bir gÃ¶zetim mekanizmasÄ± tesis ederek, bankalarla mÃ¼ÅŸterileri arasÄ±ndaki iliÅŸkileri daha ÅŸeffaf bir yapÄ±ya kavuÅŸturuyoruz."

"Ã‡EVREYE DUYARLI YATIRIMLARIN FÄ°NANSMAN Ä°MKANLARINI Ã‡EÅžÄ°TLENDÄ°RÄ°YORUZ"

Finans sisteminin bir diÄŸer sacayaÄŸÄ± olan sermaye piyasalarÄ± alanÄ±nda da Ã¶nemli dÃ¼zenlemeler yapacaklarÄ±nÄ± anlatan ErdoÄŸan, sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼:

"Åžirketlerin finansman ihtiyaÃ§larÄ±nÄ± Ã¶z kaynakla yapmalarÄ±nÄ± teÅŸvik ederek, halka arz sÃ¼reÃ§lerini kolaylaÅŸtÄ±rÄ±yoruz. Sermaye piyasalarÄ±nda Ã¼rÃ¼n Ã§eÅŸitliliÄŸini artÄ±rmak iÃ§in Proje FinansmanÄ± Fonu ve Projeye DayalÄ± Menkul KÄ±ymetlere iliÅŸkin dÃ¼zenlemeleri tamamlÄ±yoruz. BÃ¶ylece altyapÄ±, ulaÅŸÄ±m, enerji, haberleÅŸme ve saÄŸlÄ±k alanlarÄ±ndaki projelerin sermaye piyasalarÄ± yoluyla da finanse edilmesini saÄŸlÄ±yoruz. Hatta bu yatÄ±rÄ±mlara vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n da iÅŸtirak edebilmesini mÃ¼mkÃ¼n hale getiriyoruz. Ã‡evreye duyarlÄ± yatÄ±rÄ±mlarÄ±n finansman imkanlarÄ±nÄ± Ã§eÅŸitlendiriyoruz. UluslararasÄ± finans piyasalarÄ±nda yoÄŸun talep gÃ¶ren yeÅŸil tahvil piyasasÄ±na dÃ¶nÃ¼k altyapÄ±yÄ± oluÅŸturarak, bu ihraÃ§larÄ± da teÅŸvik ediyoruz. Yenilenebilir enerji, temiz iÃ§me suyu, karbon emisyonunu azaltan elektrikli ya da hibrit ulaÅŸÄ±m araÃ§larÄ± gibi yatÄ±rÄ±mlar, bu tÃ¼r ihraÃ§larla finanse edilebilecektir. Reel sektÃ¶r ÅŸirketlerimizin tahvil ihraÃ§larÄ±nÄ± Ã¶zendirmek iÃ§in Tahvil Garanti Fonu kuruyoruz. Bu fon, herhangi bir temerrÃ¼t durumunda yatÄ±rÄ±mcÄ±lara paralarÄ±nÄ±n bir kÄ±smÄ±nÄ± alma garantisi verecektir. SaÄŸlanan garanti sayesinde, hem tahvil ihraÃ§ eden ÅŸirketler daha dÃ¼ÅŸÃ¼k maliyetle tahvil Ã§Ä±karÄ±labilecek, hem de yatÄ±rÄ±mcÄ± talebi artacaktÄ±r."

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, ÅŸirketlerden kÄ±saca Ã¶zetlediÄŸi bu imkanlardan en iyi ÅŸekilde faydalanarak, iÅŸlerini geliÅŸtirmelerini, bÃ¼yÃ¼tmelerini ve istihdamÄ± artÄ±rmalarÄ±nÄ± beklediklerini ifade etti.

"BÄ°REYSEL EMEKLÄ°LÄ°K SÄ°STEMÄ°NÄ° Ã‡OK DAHA GENÄ°Åž KESÄ°MLERE YAYGINLAÅžTIRIYORUZ"

Finansal sektÃ¶rÃ¼n sigortacÄ±lÄ±k ayaÄŸÄ±nÄ± da ihmal etmeyerek, Bireysel Emeklilik Sistemi'nin derinleÅŸmesine ve geliÅŸmesine katkÄ± saÄŸlayacaklarÄ±nÄ± belirten ErdoÄŸan, "SektÃ¶rÃ¼n 18 senede gÃ¶sterdiÄŸi performans, sistemin halkÄ±mÄ±z nezdindeki konumunu gÃ¼Ã§lendirmiÅŸtir. Ä°Ã§inden geÃ§tiÄŸimiz dÃ¶nem bize, bu alanda yeni reformlarÄ±n vaktinin geldiÄŸini gÃ¶steriyor. Bireysel Emeklilik Sistemini Ã§ok daha geniÅŸ kesimlere yaygÄ±nlaÅŸtÄ±rÄ±yoruz. NÃ¼fusumuzun yÃ¼zde 25â€™ini oluÅŸturan 18 yaÅŸ altÄ±ndaki Ã§ocuklarÄ±mÄ±zÄ±n sisteme girebilmesinin Ã¶nÃ¼ndeki engelleri kaldÄ±rÄ±yoruz. BÃ¶ylece, tasarruf alÄ±ÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ve finansal okur-yazarlÄ±k bilincinin kÃ¼Ã§Ã¼k yaÅŸlardan itibaren kazandÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± teÅŸvik ediyoruz. Ã‡ocuklarÄ±mÄ±zÄ±n geleceÄŸini gÃ¼vence altÄ±na almak iÃ§in, bu sÃ¼reci yÃ¼zde 25 devlet katkÄ±sÄ±yla destekleyerek, kamunun Ã¼zerine dÃ¼ÅŸen sorumluluÄŸu da yerine getiriyoruz. SandÄ±k, vakÄ±f ve dernek gibi kuruluÅŸlardaki emeklilik birikimlerinin, 2023 yÄ±lÄ± sonuna kadar Bireysel Emeklilik Sistemine aktarÄ±mÄ±na imkan veriyoruz. AyrÄ±ca sistemi; eÄŸitim, saÄŸlÄ±k ve hayat sigortalarÄ± gibi Ã§eÅŸitli tasarruf Ã¼rÃ¼nleriyle entegre ederek, uygun maliyetler ve devlet destekleriyle vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n hizmetine sunuyoruz." diye konuÅŸtu.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, sermaye ve finans piyasalarÄ±nda bir diÄŸer Ã¶nemli adÄ±mÄ± genÃ§ giriÅŸimciler iÃ§in attÄ±klarÄ±na dikkati Ã§ekti.

TÃ¼rkiye'nin teknolojiyi odaÄŸÄ±na alan giriÅŸimlerde ciddi bir potansiyele sahip olduÄŸuna iÅŸaret eden ErdoÄŸan, "Ã–yle cevval genÃ§lerimiz var ki oyundan biyoteknolojiye, fintekten siber gÃ¼venliÄŸe kadar pek Ã§ok alanda, gelecek vadeden teknolojiler geliÅŸtiriyor, yenilikÃ§i iÅŸlere imza atÄ±yorlar. Gururumuzu kabartan bu gibi projeler aksamasÄ±n ve giriÅŸimcilik ekosistemi belirli bir olgunluÄŸa eriÅŸsin diye kitle fonlamasÄ± platformlarÄ±nÄ± hayata geÃ§iriyoruz." ifadelerini kullandÄ±.

ErdoÄŸan, cari aÃ§Ä±kla mÃ¼cadelede 3 temel politikayÄ± takip edeceklerini belirterek, "Ä°lk olarak, yapÄ±sal cari aÃ§Ä±ÄŸa odaklanÄ±yoruz. Ä°kinci Ã¶nceliÄŸimiz, ihracatÄ±n tabana yayÄ±lmasÄ±nÄ± saÄŸlayarak, potansiyeli olup hiÃ§ ihracat yapmamÄ±ÅŸ KOBÄ°'leri ihracata teÅŸvik etmektir. ÃœÃ§Ã¼ncÃ¼ ve son alanÄ±mÄ±z ise sanayide yeÅŸil dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼mÃ¼ desteklemektir." dedi.

"Bu temel politikalarÄ±n detaylarÄ±na girmeden Ã¶nce dikkatinizi 1962 yÄ±lÄ±ndan bugÃ¼ne Ã¼lkemizin ihracat serÃ¼venine Ã§ekmek istiyorum." diyen ErdoÄŸan, gÃ¶rÃ¼ntÃ¼de takip edilen alanÄ±n adÄ±nÄ±n Ã¼rÃ¼n uzayÄ± olduÄŸunu, hangi mallarÄ±n ihraÃ§ edildiÄŸinin, sektÃ¶rlerin ve hatta bu sektÃ¶rlerin birbirleriyle iliÅŸkisinin buradan izlenebildiÄŸini kaydetti.

ErdoÄŸan, 1962'de Ã§oÄŸunlukla tarÄ±m Ã¼rÃ¼nleriyle sÄ±nÄ±rlÄ± sayÄ±da maden ihraÃ§ edildiÄŸine iÅŸaret ederek, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:

"YÄ±llar itibarÄ±yla ihracatÄ±n niteliÄŸindeki deÄŸiÅŸime baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda 1960'larda ve 1970'lerde pek bir dinamizm gÃ¶remiyoruz. DevamÄ±nda 1980 sonrasÄ± dÃ¶nemde ihracatta Ã§eÅŸitlilik artmaya baÅŸlÄ±yor. Bu dÃ¶nemde ihracat sepetimize tekstil, ana metaller ve bazÄ± kimyasal Ã¼rÃ¼nler dahil oluyor. Siyasi istikrarsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±n hakim olduÄŸu 1990'larda ihracatÄ±mÄ±z da aynÄ± kaderi paylaÅŸÄ±yor. Bizim iktidarÄ±mÄ±zla birlikte 2002'den sonra ise ihracatÄ±mÄ±zda gÃ¶rÃ¼lmemiÅŸ bir hareketlilik baÅŸlÄ±yor. Makine ihracatÄ±, beyaz eÅŸya ihracatÄ±, ekipman ihracatÄ± hÄ±zla artÄ±yor. 60 kÃ¼sur sene sonra nihayet bu dÃ¶nemde sanayide bÃ¼yÃ¼k bir geliÅŸime, Ã¼retimde ve ihracatta kayda deÄŸer bir Ã§eÅŸitlenmeye ÅŸahitlik ediyoruz. Hemen arkamda TÃ¼rkiye'nin Ã¼rÃ¼n uzayÄ±nÄ± izleyebiliyoruz. Bu baÅŸarÄ±yÄ± takdir etmekle birlikte yeterli gÃ¶rmÃ¼yoruz. Sanayide ithal ara malÄ±na baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ±n yÃ¼ksekliÄŸi ve teknoloji yoÄŸunluÄŸunun arzu ettiÄŸimiz seviyelerde olmamasÄ± sebebiyle ihracatÄ±mÄ±zÄ±n kilogram baÅŸÄ±na deÄŸeri dÃ¼ÅŸÃ¼ktÃ¼r. YapÄ±sal cari aÃ§Ä±kla mÃ¼cadele iÅŸte bu yÃ¼zden Ã¶nemli, iÅŸte bu yÃ¼zden gereklidir."

"CUMHURBAÅžKANLIÄžINA BAÄžLI SAÄžLIK ENDÃœSTRÄ°LERÄ° BAÅžKANLIÄžI KURUYORUZ"

"Sanayimizde kapasite artÄ±ÅŸÄ± saÄŸlayacak ve rekabet gÃ¼cÃ¼mÃ¼zÃ¼ bir Ã¼st basamaÄŸa taÅŸÄ±yacak adÄ±mlar atÄ±yoruz." diyen ErdoÄŸan, ÅŸu bilgileri verdi:

"Ã–zellikle kredi garanti fonu teminatÄ±yla 5. ve 6. bÃ¶lgelerde yapÄ±lacak imalata dayalÄ± ithal ikamesini saÄŸlayan ve ihracatÄ± Ã¶nceleyen yatÄ±rÄ±mlara uzun vadeli cazip kredi destekleri veriyoruz. Ä°malat sanayimizi, kÃ¼resel deÄŸer zincirlerine daha gÃ¼Ã§lÃ¼ bir ÅŸekilde entegre etmek Ã¼zere hedef Ã¼lkeler Ã¶zelinde destek programlarÄ±nÄ± uygulamaya koyuyoruz. YenilikÃ§i ve gÃ¼Ã§lÃ¼ bir saÄŸlÄ±k endÃ¼strisinin geliÅŸtirilmesi amacÄ±yla CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± SaÄŸlÄ±k EndÃ¼strileri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kuruyoruz. Bu yeni bir adÄ±m. Ä°laÃ§tan aÅŸÄ±ya medikal cihazlardan biyoteknolojik Ã¼rÃ¼nlere kadar pek Ã§ok stratejik malzemenin yurt iÃ§i imkanlarla rekabetÃ§i bir ÅŸekilde geliÅŸtirilmesi ve Ã¼retilmesi Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± bu BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±n sorumluluÄŸunda yÃ¼rÃ¼tÃ¼lecektir."

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, yeni geliÅŸen teknolojilerde de sÃ¶z sahibi olmak istediklerini vurgulayarak, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"BilindiÄŸi gibi dijital dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m ve yapay zeka temelli tÃ¼m teknolojilerin tabanÄ±nda yazÄ±lÄ±m bulunuyor. Ekonomide rekabet gÃ¼cÃ¼ kazanma, doÄŸru veriye ulaÅŸma, veriyi analiz etme ve en uygun Ã§Ã¶zÃ¼mleri geliÅŸtirme konusunda da yine yazÄ±lÄ±m teknolojilerine ihtiyaÃ§ duyuyoruz. Ãœlkemizin bu alandaki kabiliyetlerini geliÅŸtirmek, genÃ§ istihdamÄ±nÄ± teÅŸvik etmek ve kÃ¼resel rekabet gÃ¼cÃ¼ kazanmak iÃ§in CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± himayesinde bir de YazÄ±lÄ±m ve DonanÄ±m EndÃ¼strileri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kuruyoruz. Bu iki yeni yapÄ± tÄ±pkÄ± Savunma Sanayinde olduÄŸu gibi saÄŸlÄ±kta ve yazÄ±lÄ±mda yerlilik oranlarÄ±nÄ±n artmasÄ±na hizmet ederek, yurt iÃ§i ekosistemi besleyecek ve Ã¼lkemize yeni Ã¼stÃ¼nlÃ¼k alanlarÄ± kazandÄ±racaktÄ±r."

"EXÄ°MBANK'I Ä°HTÄ°YAÃ‡LARI VE ULUSLARARASI UYGULAMALARI DÄ°KKATE ALARAK YENÄ°DEN YAPILANDIRIYORUZ"

ErdoÄŸan, cari aÃ§Ä±ÄŸÄ± sÃ¼rÃ¼kleyen, Ã¶zellikle tetikleyen faktÃ¶rlerden bir diÄŸeri olan enerji alanÄ±nda ham madde zengini bir Ã¼lke olmadÄ±klarÄ±nÄ±n ortada olduÄŸunu, bunun iÃ§in enerjide dÄ±ÅŸa baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±ÄŸÄ± azaltan politikalarÄ± etkin ÅŸekilde uygulamayÄ± sÃ¼rdÃ¼receklerini ifade etti.

Enerji verimliliÄŸi desteklerinin kapsamÄ±nÄ± geniÅŸlettiklerine iÅŸaret eden ErdoÄŸan, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Elektrik enerjisi depolama tesislerinin kurulmasÄ±na yÃ¶nelik yasal alt yapÄ±yÄ± tamamlÄ±yoruz. DoÄŸalgaz piyasasÄ±nÄ± yeniden yapÄ±landÄ±rarak bu alanÄ± rekabetÃ§i bir temelde geliÅŸtiriyoruz. Madencilik, petrol ve doÄŸalgaz arama ve Ã¼retiminde yatÄ±rÄ±m ortamÄ±nÄ± iyileÅŸtiriyor, yatÄ±rÄ±m gÃ¼vencesini artÄ±rÄ±yoruz. Ä°hraÃ§ Ã¼rÃ¼nlerimizin daha hÄ±zlÄ± ve daha dÃ¼ÅŸÃ¼k maliyetle pazarlara eriÅŸimi iÃ§in yurt dÄ±ÅŸÄ±nda lojistik merkezleri kuruyoruz. Yeni nesil ihtisas serbest bÃ¶lgelerini faaliyete geÃ§irerek, yÃ¼ksek teknolojili mal ve hizmet Ã¼retiminde kÃ¼melenmeyi teÅŸvik ediyoruz. EXÄ°MBANK'Ä± ihtiyaÃ§larÄ± ve uluslararasÄ± uygulamalarÄ± dikkate alarak yeniden yapÄ±landÄ±rÄ±yoruz. AynÄ± ÅŸekilde kredi garanti fonunu da katma deÄŸeri yÃ¼ksek Ã¼retimi ve nitelikli istihdamÄ± uygun maliyetli selektif kredilerle destekleyecek ÅŸekilde geliÅŸtiriyoruz."

"Ä°ÅžKUR DESTEKLERÄ°NDE REVÄ°ZYONA GÄ°DÄ°YORUZ"

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, TÃ¼rkiye'nin gÃ¼cÃ¼nÃ¼, genÃ§ ve nitelikli insan kaynaÄŸÄ±ndan alan bir Ã¼lke olduÄŸunu, "taÅŸÄ± sÄ±ksa suyunu Ã§Ä±kartacak" enerjiye sahip, dinamik, Ã¼retken, kabiliyetli ve kÄ±pÄ±r kÄ±pÄ±r bir genÃ§liÄŸi olduÄŸunu belirtti.

"Bu evlatlarÄ±mÄ±zÄ±n istihdamÄ±nÄ± artÄ±rmak ve yeteneklerini geliÅŸtirmek iÃ§in kollarÄ± sÄ±vÄ±yoruz." diyen ErdoÄŸan, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:

"Mesleki eÄŸitim merkezlerini genÃ§ler iÃ§in cazip kÄ±lmak amacÄ±yla Ã§ocuklarÄ±mÄ±zÄ±n kalfalÄ±k dÃ¶neminde aldÄ±klarÄ± Ã¼cretleri yÃ¼kseltiyoruz. Bu merkezlerde eÄŸitim gÃ¶ren Ã¶ÄŸrencilerin Ã¼cretlerini kamu olarak Ã¼stleniyor ve sanayici Ã¼zerindeki yÃ¼kÃ¼ kaldÄ±rÄ±yoruz. Ä°ÅŸ gÃ¼cÃ¼mÃ¼zÃ¼ geleceÄŸin alanlarÄ±na bugÃ¼nden yÃ¶nlendirmek iÃ§in il il sektÃ¶rel beceri haritalarÄ± oluÅŸturuyoruz. GeleceÄŸin mesleklerinde yeni iÅŸ imkanlarÄ± oluÅŸturmak iÃ§in Ä°ÅžKUR desteklerinde revizyona gidiyoruz. GenÃ§lerin dijital yetkinliklerini geliÅŸtirebileceÄŸi uzun dÃ¶nem staj programlarÄ±nÄ± destekliyoruz. Mevcut istihdam teÅŸviklerinin etkinliklerini gÃ¶zden geÃ§irerek mÃ¼kerrerliÄŸe sebep olan uygulamalarÄ± belirliyor, sistemde sadeleÅŸtirmeye gidiyoruz."

"SalgÄ±nÄ±n istihdam piyasalarÄ±nda oluÅŸturduÄŸu tahribatÄ± gidermek iÃ§in Ä°lave Ä°stihdam Finansman DesteÄŸi adÄ±yla yeni bir destek modeli getiriyoruz." diyen ErdoÄŸan, sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼:

"Yeni destek likidite sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ± Ã§eken mikro ve kÃ¼Ã§Ã¼k Ã¶lÃ§ekli firmalarÄ±mÄ±z bunlardan faydalanabilecektir. Buna gÃ¶re firmalar istihdama kattÄ±klarÄ± her bir ilave kiÅŸi iÃ§in kredi garanti fonu kefaleti ile 24 ay vadeli ilk 6 ayÄ± Ã¶demesiz 100 bin liralÄ±k kredi kullanabilecektir. En fazla 5 kiÅŸiye kadar olan bu uygulamada taahhÃ¼dÃ¼nÃ¼ yerine getiren firma ilave istihdam iÃ§in yÄ±l boyunca Ã¶dediÄŸi sosyal sigorta ve iÅŸsizlik sigortasÄ± primlerini kredi finansman maliyetinden dÃ¼ÅŸebilecektir. Bir baÅŸka ifadeyle istihdam oluÅŸturan firmalar bankalardan Ã§ok daha dÃ¼ÅŸÃ¼k finansman maliyetiyle kredi kullanma imkanÄ±na kavuÅŸacaklardÄ±r. Nakdi Ã¼cret desteÄŸinden yararlanÄ±p Ã§alÄ±ÅŸanÄ±nÄ± tekrar istihdama dahil eden iÅŸ verenler gereken ÅŸartlarÄ± taÅŸÄ±malarÄ± durumunda ilave istihdama finansman desteÄŸini de kullanabileceklerdir."

ErdoÄŸan, makro ekonomik istikrara iliÅŸkin reformlarÄ±n yapÄ±sal politikalarla tamamlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirdi.

YapÄ±sal reformlarÄ±n ilkini kamuda kurumsal yapÄ±nÄ±n gÃ¼Ã§lendirilmesinin oluÅŸturduÄŸuna iÅŸaret eden ErdoÄŸan, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"Ekonomideki tÃ¼m geliÅŸmeleri yakÄ±ndan izlemek ve yÃ¶netmek amacÄ±yla iki yeni yapÄ± kuruyoruz. Bunlardan birincisi, CumhurbaÅŸkanÄ± YardÄ±mcÄ±mÄ±zÄ±n baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸacak Ekonomi Koordinasyon Kuruludur. Ä°kincisi ise Hazine ve Maliye BakanÄ±mÄ±zÄ±n baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda faaliyetlerini yÃ¼rÃ¼tecek Finansal Ä°stikrar Komitesidir. Yeni oluÅŸturacaÄŸÄ±mÄ±z bu yapÄ±larla ekonomi ve finans politikalarÄ±mÄ±zda ÅŸeffaflÄ±ÄŸÄ±, Ã¶ngÃ¶rÃ¼lebilirliÄŸi ve koordinasyonu artÄ±rarak, iletiÅŸim mekanizmalarÄ±nÄ± gÃ¼Ã§lendiriyoruz. Kamu yÃ¶netimine olan gÃ¼veni en Ã¼st seviyeye Ã§ekmek ve alÄ±nan kararlarÄ±n kalitesini artÄ±rmak iÃ§in en Ã¼st dÃ¼zey kamu gÃ¶revlerine atanmada aranan mesleki tecrÃ¼be ÅŸartlarÄ±nÄ± gÃ¼Ã§lendiriyoruz. Kamu gÃ¶revlileri kadrolarÄ±na baÄŸlÄ± pozisyonlarÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda en fazla bir kurumun yÃ¶netim veya denetim kurullarÄ±nda gÃ¶rev alabileceklerdir."

ErdoÄŸan, TÃ¼rkiye Ä°statistik Kurumunun iliÅŸkili kuruluÅŸ haline dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rÃ¼leceÄŸini belirterek, "DiÄŸer yandan Ã¼retken yatÄ±rÄ±mlarÄ±n artmasÄ±nÄ± saÄŸlamak iÃ§in Ã¶zel sektÃ¶rde Ã¶ngÃ¶rÃ¼lebilirliÄŸi gÃ¼Ã§lendirecek adÄ±mlar atÄ±yoruz. YatÄ±rÄ±mcÄ±larÄ±n kamu uygulamalarÄ±ndan kaynaklanabilecek risklerini en aza indirerek, asli iÅŸlerine yani yatÄ±rÄ±ma, Ã¼retime, istihdama ve ihracata odaklanmalarÄ±nÄ± saÄŸlÄ±yoruz. Ã–zel kesim yatÄ±rÄ±mlarÄ±nÄ± kolaylaÅŸtÄ±rmak ve hÄ±zlandÄ±rmak iÃ§in YatÄ±rÄ±m UyuÅŸmazlÄ±ÄŸÄ± Kurumunu faaliyete geÃ§iriyoruz. OluÅŸturacaÄŸÄ±mÄ±z bu yeni sistem sayesinde yatÄ±rÄ±mcÄ±nÄ±n idareyle karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ± ihtilaflÄ± konular hÄ±zlÄ± bir ÅŸekilde Ã§Ã¶zÃ¼me kavuÅŸturulacaktÄ±r." diye konuÅŸtu.

"NAKDÄ° TEÅžVÄ°KLER Ä°Ã‡Ä°N SEÃ‡Ä°CÄ° VE DAHA ETKÄ°N DESTEKLERE YÃ–NELÄ°YORUZ"

YatÄ±rÄ±m TeÅŸvik Sistemi'nin sade, anlaÅŸÄ±lÄ±r ve Ã§ok daha cazip bir yapÄ±ya dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ vurgulayan ErdoÄŸan, ÅŸunlarÄ± anlattÄ±:

"Yeni teÅŸvik sisteminde Ã¶zsermaye aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± gerÃ§ekleÅŸtirilen yÃ¼ksek katma deÄŸerli ve bÃ¶lgesel kÃ¼melenme Ã¶ncelikleriyle uyumlu yatÄ±rÄ±mlara daha fazla destek saÄŸlÄ±yoruz. YatÄ±rÄ±m teÅŸviklerinde uygulanan Sosyal GÃ¼venlik Kurumu prim desteÄŸi sÃ¼relerini genÃ§lerin ve kadÄ±nlarÄ±n istihdamÄ± durumunda artÄ±rÄ±yoruz. Nakdi teÅŸvikler iÃ§in de seÃ§ici ve daha etkin desteklere yÃ¶neliyoruz. GiriÅŸimcilere Ã¶zellikle yatÄ±rÄ±m dÃ¶neminde daha yoÄŸun destek saÄŸlayarak projelerin daha Ã§abuk hayata geÃ§mesinin Ã¶nÃ¼nÃ¼ aÃ§Ä±yoruz. BÃ¼yÃ¼k yatÄ±rÄ±mlarda kÄ±smi tamamlamayla birlikte hak kazanÄ±lan yatÄ±rÄ±ma katkÄ± tutarÄ±na yeniden deÄŸerleme yapma imkanÄ± veriyoruz. BÃ¶ylece yatÄ±rÄ±mcÄ±mÄ±zÄ±n yararlanacaÄŸÄ± teÅŸvikin deÄŸerini koruyoruz. AyrÄ±ca yatÄ±rÄ±mlarÄ±n devletÃ§e finanse edilen kÄ±smÄ±nÄ±n daha hÄ±zlÄ± karÅŸÄ±landÄ±ÄŸÄ± bir sistem oluÅŸturuyoruz. Bu kapsamda yatÄ±rÄ±ma baÄŸlÄ± olarak elde edilen devlet katkÄ±sÄ±nÄ±n diÄŸer vergilerden de belirli oranlarda mahsup edilmesini saÄŸlÄ±yoruz. Devlet desteklerinde kamu kaynaklarÄ±nÄ±n etkinliÄŸini ve verimliliÄŸini artÄ±rmak iÃ§in tÃ¼m destek uygulamalarÄ±nÄ±n ilke ve esaslarÄ±nÄ± belirleyen etki deÄŸerlendirmesi yapÄ±lmasÄ±nÄ± mÃ¼mkÃ¼n kÄ±lan bir Ã§atÄ± mevzuat oluÅŸturuyoruz."

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, iÃ§ ticarette rekabetÃ§iliÄŸi artÄ±racak ve ticareti kolaylaÅŸtÄ±racak uygulamalarÄ±n hÄ±zla hayata geÃ§irileceÄŸini vurgulayarak, "Perakende ticarette haksÄ±z ticaret uygulamalarÄ±nÄ±n ortadan kaldÄ±rÄ±lmasÄ± amacÄ±yla AB mevzuatÄ±na uygun yeni dÃ¼zenlemeler yapÄ±yoruz. Ticaret sicili hizmetlerinde dijitalleÅŸmeyi geliÅŸtirerek ÅŸirket kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n sÃ¼ratle tamamlanabilmesini, ÅŸirketlerin hÄ±zlÄ± karar alabilmesini saÄŸlÄ±yoruz." dedi.

"PÄ°YASA GÃ–ZETÄ°MÄ° VE DENETÄ°MÄ° ALANINDA DA Ã‡OK YENÄ°LÄ°KÃ‡Ä° BÄ°R ADIM ATIYORUZ"

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, kooperatiflerin ve Ã¼st kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n daha ÅŸeffaf ve profesyonel bir yÃ¶netim yapÄ±sÄ±na kavuÅŸmasÄ± iÃ§in KooperatifÃ§ilik Kanununda dÃ¼zenlemeler yaptÄ±klarÄ±nÄ± dile getirerek, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Dijital piyasalarda rekabetÃ§i ve adil bir ortam oluÅŸturarak bÃ¼yÃ¼k platformlarÄ±n gÃ¼Ã§lerini kÃ¶tÃ¼ye kullanmalarÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼ne geÃ§iyoruz. Bu platformlarda tutulan verilerin amacÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda ya da rekabeti kÄ±sÄ±tlayacak ÅŸekilde kullanÄ±lmasÄ±nÄ± Ã¶nleyecek tedbirleri alÄ±yoruz. Dijital pazar yeri platformlarÄ±nda Ã¼rÃ¼nlerini satÄ±ÅŸa sunan firmalarÄ±n haklarÄ±nÄ± koruyacak Ã¶zellikle dÃ¼zenlemelere gidiyoruz. BÃ¶ylece en kÃ¼Ã§Ã¼k giriÅŸimcinin dahi dijital piyasalarda faaliyetlerini gÃ¼venle yÃ¼rÃ¼tebilmesini temin ediyoruz. Yurt dÄ±ÅŸÄ±na veri aktarÄ±lmasÄ±na yÃ¶nelik Avrupa BirliÄŸi dÃ¼zenlemeleriyle uyumlu olarak kiÅŸisel verilerin korunmasÄ± kanununda deÄŸiÅŸiklikler yapÄ±yoruz. Piyasa gÃ¶zetimi ve denetimi alanÄ±nda da Ã§ok yenilikÃ§i bir adÄ±m atÄ±yoruz. GÃ¶zetim ve denetim sorumluluÄŸunun farklÄ± idarelere daÄŸÄ±lmÄ±ÅŸ olmasÄ± hem mÃ¼kerrer iÅŸlemlere yol aÃ§Ä±yor hem de hÄ±zlÄ± hareket edilmesine engel oluyor. Bunun iÃ§in tÃ¼keticinin korunmasÄ±, kayÄ±tlÄ±lÄ±ÄŸÄ±n artmasÄ± ve piyasada haksÄ±z rekabetin etkin bir biÃ§imde Ã¶nlenmesi amacÄ±yla baÄŸÄ±msÄ±z bir Piyasa GÃ¶zetim ve Denetim Kurumu kuruyoruz. Piyasada adil ve rekabetÃ§i bir ortam oluÅŸmasÄ±nÄ± temin edecek bu kurum, baÄŸÄ±msÄ±z dÃ¼zenleme ve denetim yapma yetkisine de sahip olacaktÄ±r. AyrÄ±ca bu kurum Ã§atÄ±sÄ± altÄ±nda, Ã¶zel sektÃ¶rÃ¼n ve tÃ¼keticilerin de temsil edildiÄŸi bir piyasa gÃ¶zetimi ve denetimi koordinasyon kurulu da oluÅŸturuyoruz."

ErdoÄŸan, gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ gibi Ekonomik Reform Paketi'nin TÃ¼rkiye'yi geleceÄŸe gÃ¼venle taÅŸÄ±yacak somut ve Ã§Ã¶zÃ¼m odaklÄ± politikalar iÃ§erdiÄŸini vurgulayarak, "Burada Ã¶zetle ifade ettiÄŸim ve takvimlendirdiÄŸimiz tÃ¼m reformlarÄ± belirlediÄŸimiz sÃ¼relerde tamamlayacaÄŸÄ±z. Her 3 ayda bir gerÃ§ekleÅŸtireceÄŸimiz reform takip toplantÄ±larÄ±yla programÄ±n uygulama baÅŸarÄ±sÄ±nÄ± deÄŸerlendireceÄŸiz." diye konuÅŸtu.

TÃ¼rkiye'nin salgÄ±n sonrasÄ± dÃ¶neme Ã§ok daha gÃ¼Ã§lÃ¼ bir kÃ¼resel aktÃ¶r olarak gireceÄŸini ifade eden ErdoÄŸan, sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle tamamladÄ±:

"Bu hedefe giden yolun ekonomik temelleri gÃ¼Ã§lenmiÅŸ, ÅŸoklara karÅŸÄ± direnÃ§ ve baÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±k kazanmÄ±ÅŸ, kamunun Ã¶zel sektÃ¶rÃ¼ gÃ¼Ã§lendirerek destek olduÄŸu, mÃ¼lkiyet haklarÄ±nÄ±n gÃ¼Ã§lÃ¼ bir ÅŸekilde korunduÄŸu, verimliliÄŸi, rekabeti ve serbest piyasa ilkelerini odaÄŸÄ±na almÄ±ÅŸ bir yapÄ±dan geÃ§tiÄŸini biliyoruz. BugÃ¼n sizlerle paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±z ekonomi reformlarÄ± ve geÃ§en hafta aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z Ä°nsan HaklarÄ± Eylem PlanÄ± gibi belgeler hedeflerimize ulaÅŸmamÄ±zÄ± kolaylaÅŸtÄ±racak adÄ±mlardÄ±r. Bu reformlar bizim iÃ§in ne ilktir, ne de son olacaktÄ±r. DÃ¼nyanÄ±n ve Ã¼lkemizin deÄŸiÅŸen ÅŸartlarÄ±na, milletimizin beklenti ve taleplerine gÃ¶re ne gerekiyorsa yapmayÄ±, hangi adÄ±mlara ihtiyaÃ§ varsa atmayÄ± sÃ¼rdÃ¼receÄŸiz. Elbette reform belgelerimizle ilgili tenkitler olacaktÄ±r. Biz yapÄ±cÄ± her tÃ¼rlÃ¼ eleÅŸtiriyi dikkate aldÄ±k, alÄ±rÄ±z. HazÄ±rlÄ±k sÃ¼recinde tÃ¼m taraflarÄ±n gÃ¶rÃ¼ÅŸlerini aÃ§Ä±k yÃ¼reklilikle tartÄ±ÅŸmak suretiyle istiÅŸareyle hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bu programÄ±n TÃ¼rkiye'nin programÄ± olduÄŸuna samimiyetle inanÄ±yoruz. KÃ¼resel ekonominin tarihin en zorlu dÃ¶nemlerinden geÃ§tiÄŸi bÃ¶ylesine zor bir dÃ¶nemde ayakta kalabilmenin yolu birlikten, beraberlikten, kardeÅŸlikten, dayanÄ±ÅŸmaktan geÃ§iyor. Birlikte Ã¼retecek, birlikte bÃ¶lÃ¼ÅŸecek ve hep birlikte gÃ¼Ã§leneceÄŸiz. Ä°ÅŸlerimiz bereketli, yolumuz aÃ§Ä±k, geleceÄŸimiz aydÄ±nlÄ±k olsun.

PROGRAMDAN NOTLAR

"Ekonomi ReformlarÄ± TanÄ±tÄ±m ToplantÄ±sÄ±"na TBMM BaÅŸkanÄ± Mustafa Åžentop, CumhurbaÅŸkanÄ± YardÄ±mcÄ±sÄ± Fuat Oktay, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± SÃ¼leyman Soylu, Hazine ve Maliye BakanÄ± LÃ¼tfi Elvan, Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanÄ± Fatih DÃ¶nmez, Adalet BakanÄ± Abdulhamit GÃ¼l, Aile, Ã‡alÄ±ÅŸma ve Sosyal Hizmetler BakanÄ± Zehra ZÃ¼mrÃ¼t SelÃ§uk, Sanayi ve Teknoloji BakanÄ± Mustafa Varank, SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Fahrettin Koca, Ticaret BakanÄ± Ruhsar Pekcan, KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanÄ± Mehmet Nuri Ersoy, Ä°letiÅŸim BaÅŸkanÄ± Fahrettin Altun, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Ä°brahim KalÄ±n, eski TBMM BaÅŸkanÄ± Ä°smail Kahraman, Ä°stanbul Ticaret OdasÄ± BaÅŸkanÄ± Åžekib AvdagiÃ§, TÃœMSÄ°AD BaÅŸkanÄ± YaÅŸar DoÄŸan, ASKON Genel BaÅŸkanÄ± Orhan AydÄ±n, bazÄ± milletvekilleri, belediye baÅŸkanlarÄ±, STK temsilcileri katÄ±ldÄ±.

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