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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 24.06.2021 - 08:02 | Son Güncelleme:

Son dakika... Çin'den kaçan kripto para madencileri Teksas'a gidiyor

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Son dakika... Çin'den kaçan kripto para madencileri Teksas'a gidiyor

Kripto para birimlerine savaş açan Çin, madenciliği de engellemeye başladı. Çin'de bulunan kripto para madencileri ise yeni bölge arayışlarına girişti ve ABD'yi tercih etmeye başladılar.

Kripto para piyasalarında düşüş hareketi devam ederken Çin'in baskılarının da ardı arkası kesilmiyor. Kripto paralara savaş açan Çin, kripto para madenciliğini de yasaklıyor. 

Kripto paraları finansal sistemine dahil etmek istemeyen Çin'e karşı ise kripto para madencileri yeni alanlar bulmaya çalışıyor.

TEKSAS'I TERCİH EDİYORLAR

Çin'deki baskıdan kaçan Bitcoin madencileri yeni bölge olarak ABD'nin Teksas eyaletini tercih ediyor. Elektrik fiyatlarının düşük olması ve kripto paralara ilişkin toleranslı davranılması kripto para madencilerini Teksas'a çekiyor.

ELEKTRİK KESİNTİLERİ DÜŞÜNDÜRÜYOR

Teksas'ta Şubat ayında elektrik kesintisi yaşanmıştı. Bitcoin madencileri bölgedeki elektrik arızalarının çalışmalarını nasıl etkileyeceği konusunda da tartışmalar yapmaya başladı.

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