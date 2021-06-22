Son dakika... Kripto paralar düşüşte! Çin'in yapmak istediği ne?

Çin kripto para piyasalarını sarsmayı sürdürüyor. Bitcoin, Ethereum gibi belli başlı kripto paralar sert değer kaybı yaşadı. Çin, kripto paraların ülkesinde işlem görmesini, madencilik çalışmalarına neden olmasını kabul etmiyor ve her fırsatta engelliyor.

Geçtiğimiz günlerde de Çin'in en büyük ikinci kripto para madenciliğinin yapıldığı Sichuan eyaletinde madenciliğe yasak geldi. Çin'in kendi kripto para birimini piyasaya sürmesi de beklentiler dahilinde.

CNN International editörü David Culver, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Culver, Çin'in bu şekilde yasaklayıcı tavrını sürdürmesi halinde kripto paralarda değer kaybının söz konusu olabileceğini söyledi.

Culver sözlerine şöyle devam etti:

Çin’in attığı her adım finansal ve ekonomik pazarlarda çok büyük etkisi oluyor. Kripto paralarda da bunun etkisini gördük. Çin hükümeti, Alipay firması ile bir araya geldiler. 5 büyük bankanın genel müdürleriyle de bir araya geldiler. Pekin "Bu işi sıkı tutacağız mesajı" verdi. Bitcoin bu gelişmenin ardından yüzde 9 düştü. Diğer kripto paralar da etkilendi ve düştü. Çin, kripto paralara müsaade etmeyeceğini her fırsatta yineliyor.

KONTROL ALTINA ALMAK İSTİYORLAR

Bu işin temelinde kontrol yatıyor. Bir şekilde nasıl bir paranın girip çıktığının hesabını tutmak istiyorlar. Çin’in kara para aklamaya karşı olduğu söyleniyor. Banka denetleme kurumları ve merkez bankası günün sonunda kendi dijital paralarını tedavüle sokmak istiyorlar. Genel olarak verilen mesaj kontrol sağlamak.

KRİPTO PARALARDA DEPĞER KAYBI OLABİLİR

Çin böyle devam ederse, net bir şekilde kripto paraların kullanılmasına müsaade etmezse o zaman bu kripto paraların daha fazla değer kaybetmesi söz konusu. Bir şekilde anlaşmaya varabilirlerse faydası görülebilir. Çin çok net şekilde denetim olmadan para aktarımı söz konusu olmayacak.

BITCOIN, ETHEREUM DÜŞÜŞTE

Kripto para birimlerinin öncülerinden olan Bitcoin yüzde 2.5 oranında düşüşle 31 bin 700 dolar seviyesinde işlem görüyor. Ethereum ise yüzde 2.38 oranında kayıpla 1897 dolar seviyesinde bulunuyor.

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