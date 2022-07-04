Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
HABERLEREkonomi Haberleri

Son dakika... Bedelli askerlik ücreti belli oldu

#Bedelli Askerlik#Kıdem Tazminatı#Enflasyon
Son dakika... Bedelli askerlik ücreti belli oldu
Burak TAŞÇI

Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte memur, memur emeklisi, SGK ve Bağkurluların maaşlarına zam gelirken bedelli askerlik ücreti de yeniden belirlendi.

Haberin Devamı

Bedelli askerlik ücreti 6 aylık enflasyonla birlikte güncellendi. Memur ve memur emeklileri yüzde 41.69 oranında zam alırken SGK ve Bağkurlular yüzde 42.35 oranında zam aldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı zamlar ve Temmuz-Aralık 2022 döneminde kullanılacak katsayıları da genelge ile açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin imzasıyla yayımlanan genelgeye göre bedelli askerlik ücretini belirleyen formülde yer alan 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 154'üncü maddesi uyarınca aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge ve kıdem aylığı gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayısı 0,333603 olarak belirlendi.

Böylece bedelli askerlik formülüne göre yeni hesaplamalar gerçekleşti.

Bedelli askerlik ücreti Temmuz-Aralık 2022 dönemi için 80 bin 64 lira olarak belirlendi.

Hesaplama formülü ise şöyle:

240000 x 0,333603= 80.064

Gözden Kaçmasın

Kıdem tazminatı tavanı belli olduKıdem tazminatı tavanı belli olduHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Bedelli Askerlik#Kıdem Tazminatı#Enflasyon

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Bayramda önce kimin ailesine gideceğiz

BİR SORUDAN FAZLASI | Bayramda önce kimin ailesine gideceğiz?

#Bayram Tatili
Kokmuyor, görünmüyor ona sessiz katil deniyor... İlaçlama yaparken dikkat

Kokmuyor, görünmüyor ona sessiz katil deniyor... İlaçlama yaparken dikkat!

#Zehirlenme
Ezber bozan bir araştırma Kadınlar sabah, erkekler akşam spor yapmalı...

Ezber bozan bir araştırma! Kadınlar sabah, erkekler akşam spor yapmalı...

#Sağlık

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Bayramda önce kimin ailesine gideceğiz

BİR SORUDAN FAZLASI | Bayramda önce kimin ailesine gideceğiz?

#Bayram Tatili
Kokmuyor, görünmüyor ona sessiz katil deniyor... İlaçlama yaparken dikkat

Kokmuyor, görünmüyor ona sessiz katil deniyor... İlaçlama yaparken dikkat!

#Zehirlenme
Ezber bozan bir araştırma Kadınlar sabah, erkekler akşam spor yapmalı...

Ezber bozan bir araştırma! Kadınlar sabah, erkekler akşam spor yapmalı...

#Sağlık