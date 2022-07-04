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Son dakika... Kıdem tazminatı tavanı belli oldu

#Kıdem Tazminatı#Hazine Ve Maliye Bakanlığı#Memur
Son dakika... Kıdem tazminatı tavanı belli oldu
Burak TAŞÇI

Hazine ve Maliye Bakanlığı 2022 yılı Temmuz-Aralık dönemi için kıdem tazminatı tavanını belirledi.

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Milyonlarca memur, memur emeklisi, SGK ve Bağ-Kurlunun beklediği maaş zamları Haziran ayı enflasyon rakamının açıklanmasıyla belli oldu. TÜİK'in verilerine göre 6 aylık enflasyon farkı olarak SGK ve Bağ-kur'lu emeklilere 42.35, memur ve memur emeklilerine de yüzde 41.69 oranında zam yapıldı.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı da gerekli düzenlemelere ilişkin genelge yayımladı.

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren kıdem tazminatında tavan rakam belli oldu.

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin imzasıyla yayımlanan genelgeye göre Temmuz-Aralık 2022 döneminde kıdem tazminatı tavanı 15 bin 371 lira 40 kuruş oldu.

10 YILA 153 BİN 714 LİRA

Çalışanları yakından ilgilendiren kıdem tazminatı tavanının yükselmesiyle birlikte alınacak tazminatlar da arttı. SGK brütü 15 bin 371 liranın üzerinde olan herkes tavan rakamdan faydalanabilecek. Buna göre 10 yıl çalışmış biri işten çıkarılırsa alacağı kıdem tazminatı 153 bin 714 lira olacak.

(Not: Sadece kıdem tazminatı baz alınmıştır. İhbar tazminatı, yan haklar, izin süreleri hesap dışıdır.)

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#Kıdem Tazminatı#Hazine Ve Maliye Bakanlığı#Memur

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