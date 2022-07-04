Son dakika... Kıdem tazminatı tavanı belli oldu

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Milyonlarca memur, memur emeklisi, SGK ve Bağ-Kurlunun beklediği maaş zamları Haziran ayı enflasyon rakamının açıklanmasıyla belli oldu. TÜİK'in verilerine göre 6 aylık enflasyon farkı olarak SGK ve Bağ-kur'lu emeklilere 42.35, memur ve memur emeklilerine de yüzde 41.69 oranında zam yapıldı.

Gözden Kaçmasın Memurların zamlı maaşları belli oldu Haberi Görüntüle

Hazine ve Maliye Bakanlığı da gerekli düzenlemelere ilişkin genelge yayımladı.

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren kıdem tazminatında tavan rakam belli oldu.

Gözden Kaçmasın İşte memur emeklilerinin zamlı maaşları Haberi Görüntüle

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin imzasıyla yayımlanan genelgeye göre Temmuz-Aralık 2022 döneminde kıdem tazminatı tavanı 15 bin 371 lira 40 kuruş oldu.

10 YILA 153 BİN 714 LİRA

Çalışanları yakından ilgilendiren kıdem tazminatı tavanının yükselmesiyle birlikte alınacak tazminatlar da arttı. SGK brütü 15 bin 371 liranın üzerinde olan herkes tavan rakamdan faydalanabilecek. Buna göre 10 yıl çalışmış biri işten çıkarılırsa alacağı kıdem tazminatı 153 bin 714 lira olacak.



(Not: Sadece kıdem tazminatı baz alınmıştır. İhbar tazminatı, yan haklar, izin süreleri hesap dışıdır.)