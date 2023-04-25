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Son dakika... Bakan Kurum: 7 patron bakkalı idare edemez

Güncelleme Tarihi:

#Murat Kurum#Çekmeköy#Açılış
Son dakika... Bakan Kurum: 7 patron bakkalı idare edemez
Oluşturulma Tarihi: Nisan 25, 2023 11:08

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Çekmeköy'de STK, İş İnsanları, Muhtarlar, Site Temsilcileri ile Kahvaltı Programı, Maksat Muhabbet Gençlik Programı, Meydan Buluşması Çay Sohbeti ile Çekmeköy Yenidoğan Taşdelen Mahallesi Şile Yolu Kavşağı Temel Atma Töreni'ne katıldı. Bakan Kurum "7 patronun olduğu bir şirket yönetilebilir mi, karar alınır mı, eser çıkar mı? 7 kardeş bir araya gelsin emin olun onlar anlaşamaz. Siz bırakın şirket, ülke yönetmeyi, bakkalı idare edemezsiniz. Kalkıp hala boş vaatler veriyor. Milletin bu boş vaatlere karnı tok, boş vaatlerle birşey olmadığını çok iyi biliyorlar" dedi.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum "7 patronun olduğu bir şirket yönetilebilir mi, karar alınır mı, eser çıkar mı? 7 kardeş bir araya gelsin emin olun onlar anlaşamaz" dedi.

Kurum, Çekmeköy'de STK, İş İnsanları, Muhtarlar, Site Temsilcileri ile Kahvaltı Programı, Maksat Muhabbet Gençlik Programı, Meydan Buluşması Çay Sohbeti ile Çekmeköy Yenidoğan Taşdelen Mahallesi Şile Yolu Kavşağı Temel Atma Töreni'ne iştirak etti.

Bakan Kurum "7 kişiyle siz bırakın şirket, ülke yönetmeyi, bakkalı idare edemezsiniz. Kalkıp hala boş vaatler veriyor. Milletin bu boş vaatlere karnı tok, boş vaatlerle birşey olmadığını çok iyi biliyorlar" ifadesini kullandı.

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"Bakan Kurum'un açıklamaları şöyle:

İstanbul'da tek bir riskli yapı kalmayana kadar çalışacağız. Cumhurbaşkanımız yarısı bizden kampanyasını müjdeledi. 500 bin Asya, 500 bin Avrupa ve 500 bin de rezerv konut inşa edeceğiz. Rezerv konutlarda amacımız yol, donatı, yeşil alanlarda kalmış evleri var. Rezerv konutlardan onlara sosyal altyapısı yapılmış yerlerle birlikte onlar görüşeceğiz, vatandaşlarımızı hem kendisi hem de ailesine en güvenli yaşamı sunacağımız projelerle, vatandaşlarla takas ve trampa yapmak suretiyle dönüşümü gerçekleştireceğiz. Çekmeköy için yüzde 92'sini güvenli hale getirdiğimiz kalan yüzde 8-10 bu siteler için de Emlak Konut-TOKİ eliyle yaptığımız arazimiz var. Orada başkanım 25 dönüm yeter dedi, orada 25 dönüm rezerv alan ayıracağız. Bu alanda sitelerle görüşmek suretiyle sorunlu problemli yerleri görüşerek anlaşarak, isterlerse eğer rezerv alanlardan konutlatakas etmek üzere Çekmeköy'de kalan yüzde 10'luk kısmın dönüşümünü yapmak istiyoruz. 2+1'leri 750, 3+1'leri 900 bin liraya verilecek.

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"MİLLETİ MAĞDUR ETTİNİZ"

Vatandaşın metro ihtiyacı, kavşak ihtiyacı olduğunda yine bahane üretenlerin vizyonu değildir. Bu vizyon 21 yıldır bu ülkeye hemen hemen her alanda çağ atlatan, milletine hizmet götürenlerin vizyonudur. İnşallah biz de aynı anlayışla eserlerimizi konuşturuyoruz. Bir hafta önce, Ümraniye'de İstanbul'un finans merkezi olması için 65 milyar liralık yatırımı bitirdik, hizmete açtık. İstanbul finansın merkezi olacak. 26 bin 500 kapasiteli otoparkı var. Hemen altına projeden orada çalışanlar iniyorlar, altına metro istasyonu koyduk. Bu projeleri yapmak vizyon ister, dert ister dert, dertli olacaksınız ki yollara düşesiniz. İstanbul dışında birçok işle meşgul olursanız İstanbul'u unutursunuz. Her bir mahallesi, yaşayan kardeşlerim... Ama işleri güçleri algı yönetmek. 3 gün önce ya hem kavşağı yapmıyorsun hem de gelip yapıyormuş gibi algı üretmeye çalışıyorsun. Gelip oraya muhtarların da aklını çelmek adına, temel atıyorlarmış gibi algı yönetmeye çalışıyorlar. 4 senedir, 1500 gündür bu şehri sen yönetiyorsun. Yapın, elinizden tutan mı vardı? Yapmadınız, milleti mağdur ettiniz. Şimdi de gelip algı yönetmenin, belediye tarafından yapılıyor gibi pozisyon oluşturmanın kimseye faydası yok.

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"BOŞ VAATLER VERMİYORUZ"

İstanbulumuzu ne köhne yapılara ne de köhneleşmişlerin insafına terk etmedik, etmeyeceğiz. İstanbul'un en önemli cazibe merkezlerinden bir tanesi. Çekmeköy'ü yukarı taşıyacak, istihdam alanları oluşturacak, huzurla güvenle yaşanacak Çekmeköy'ü inşa ediyoruz. Boş vaatler vermiyoruz.

Hedefimiz kişi başı yeşil alanı 15 metrekareye çıkarmak. Çekmeköy Millet Bahçemiz toplam 100 bin metrekare. Bugünkü yatırım değeri 187 milyon lira. İnşallah projemizi de yıl sonu bitirip Çekmeköylü kardeşlerimize armağan edeceğiz.

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"7'Lİ MASA BAKKALI İDARE EDEMEZ"

7 patronun olduğu bir şirket yönetilebilir mi, karar alınır mı, eser çıkar mı? 7 kardeş bir araya gelsin emin olun onlar anlaşamaz. Siz bırakın şirket, ülke yönetmeyi, bakkalı idare edemezsiniz. Kalkıp hala boş vaatler veriyor. Milletin bu boş vaatlere karnı tok, boş vaatlerle birşey olmadığını çok iyi biliyorlar. 14 Mayıs'ta da Çekmeköy üzerine düşeni yapacaktır.

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#Murat Kurum#Çekmeköy#Açılış

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