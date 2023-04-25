EYTâ€™lilere iki farklÄ± avantaj; â€˜sigorta primiâ€™ ve â€˜emlak vergisiâ€™

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Ã–nce Ã§alÄ±ÅŸmaya devam edecek EYTâ€™lilerin saÄŸlayacaÄŸÄ± â€˜net maaÅŸ artÄ±ÅŸÄ±â€™ avantajÄ±ndan bahsedelim... Ki zaten EYT yasasÄ± daha Ã§Ä±kmadan Ã¶nce de (3 Ocak 2023 HÃ¼rriyet) bu avantajdan bahsetmiÅŸtik... Nitekim; EYT yasasÄ±nÄ±n yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girmesinden sonra emekli olup tekrar Ã§alÄ±ÅŸmaya baÅŸlayan EYTâ€™liler,

(brÃ¼t Ã¼cretleri artmamasÄ±na raÄŸmen) halihazÄ±rda daha Ã§ok net maaÅŸ elde etmeye baÅŸladÄ±lar da...

Ã‡ALIÅžAN EYTâ€™LÄ°NÄ°N NET MAAÅžI NASIL VE NE KADAR ARTIYOR?

Asgari Ã¼cretli bir EYTâ€™linin bordro kalemleri Ã¼zerinden konuyu Ã¶rneklendirelim... GÃ¼ncel brÃ¼t asgari Ã¼cret: 10.008 TL. Bu brÃ¼t Ã¼cret Ã¼zerinden emekli olmayan bir Ã§alÄ±ÅŸan â€˜8 bin 507 liraâ€™ net maaÅŸ elde ediyor. EYTâ€™li bir asgari Ã¼cretlinin net maaÅŸÄ± ise 9 bin 145 TL. Asgari Ã¼cretli emekliler her ay, 638 lira daha fazla net maaÅŸÄ± banka hesaplarÄ±nda gÃ¶rÃ¼yorlar. Aradaki farkÄ±n nedeni; emeklilerden daha az sigorta priminin kesiliyor olmasÄ±. Emekli olmayan Ã§alÄ±ÅŸanÄ±n brÃ¼t Ã¼cretinden yÃ¼zde 15 oranÄ±nda (14 iÅŸÃ§i SGK primi ve yÃ¼zde 1 iÅŸsizlik sigortasÄ± primi) sigorta primleri kesilirken, emekli Ã§alÄ±ÅŸanlardan ise yÃ¼zde 7,5 oranÄ±nda sigorta primi kesiliyor. Emekli Ã§alÄ±ÅŸanlardan kesilen sigorta primi oranÄ± yarÄ± yarÄ±ya daha az... Emekli (asgari Ã¼cretli) Ã§alÄ±ÅŸanÄ±n brÃ¼t maaÅŸÄ±ndan daha az sigorta primi (750,60 lira) kesildiÄŸinden net maaÅŸÄ± da daha yÃ¼ksek hesaplanÄ±yor. Emekli olmayan asgari Ã¼cretliden kesilecek sigorta primleri toplamÄ± ise 1.501 lira

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Emekli (asgari Ã¼cretli) Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±n brÃ¼t Ã¼cretlerinden gelir vergisi (113 lira) kesiliyor olsa da, sigorta prim kesintisindeki avantajlÄ± durumlarÄ±, bu vergiyi de telafi ederek daha yÃ¼ksek (aylÄ±k 638 lira) net maaÅŸ almalarÄ±nÄ± saÄŸlÄ±yor.

Ã‡ALIÅžMAYAN EYTâ€™LÄ° Ä°Ã‡Ä°N EMLAK VERGÄ°SÄ° AVANTAJI

Tek konutu olan emekliler baÅŸka bir gelirleri de yoksa bu konutlarÄ± iÃ§in emlak vergisinden muaf tutuluyor. (Ev hanÄ±mlarÄ±, iÅŸsizler, engelliler, gaziler ve ÅŸehit yakÄ±nlarÄ± iÃ§in de aynÄ± avantaj uygulanÄ±yor.) EYTâ€™liler de; brÃ¼t 200 m2â€™yi geÃ§meyen tek konutlarÄ± iÃ§in emlak vergisi avantajÄ±ndan yararlanabilirler ancak bu avantajlarÄ± 2024 emlak vergisi Ã¶demesi iÃ§in geÃ§erli olacak. Ã‡Ã¼nkÃ¼ emlak vergisi avantajÄ±, emekli olunan yÄ±ldan (2023) itibaren deÄŸil, takip eden yÄ±ldan (2024) itibaren kullanÄ±labiliyor.

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EMLAK VERGÄ°SÄ° MUAFÄ°YET ÅžARTLARI

Emlak vergisinden muaf olmayanlarÄ±n, mayÄ±s ayÄ± sonuna kadar verginin ilk taksitini Ã¶demesi gerekiyor. Muafiyetten yararlanabilecek emekli vatandaÅŸlarÄ±mÄ±z iÃ§in emlak vergisi avantajÄ±nÄ±n diÄŸer kritik noktalarÄ±nÄ± da hatÄ±rlatmakta yarar var... Emlak vergisi avantajÄ± iÃ§in konutun kayÄ±tlÄ± olduÄŸu belediyeye form doldurularak baÅŸvurmak gerekiyor. Belediyeye baÅŸvuru formu (beyan ve taahhÃ¼t) dÄ±ÅŸÄ±nda baÅŸkaca bir belge ibraz edilmesine gerek kalmÄ±yor. Ä°lgili formlar ve taahhÃ¼t belgesi, 38 ve 44 Seri Noâ€™lu Emlak Vergisi tebliÄŸlerinin ekinde yer almakta. Belediyelerin; ilgili gayrimenkule iliÅŸkin Ã¶ncelikle kendi kayÄ±tlarÄ±nda bulunan bilgi ve belgelerden faydalanmalarÄ± gerekiyor, gerek duymalarÄ± halinde bildirimlerin kontrolÃ¼ amacÄ±yla gayrimenkullerde yoklama ve tespit de yapabiliyorlar.

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Emeklilerin muafiyetini etkileyebilecek faiz gelirlerinden de bahsedelim... EÄŸer 2022 yÄ±lÄ±nda elde edilen faiz, repo vb. geliri (menkul sermaye iradÄ±) tutarÄ± 70 bin lirayÄ± aÅŸmÄ±ÅŸsa, 2023 yÄ±lÄ±nÄ±n emlak vergisinin Ã¶denmesi gerekiyor, muafiyetten yararlanÄ±lamÄ±yor. 2023 yÄ±lÄ±nda elde edilecek faiz, repo vb. gelir (menkul sermaye iradÄ±) tutarÄ± 150 bin lirayÄ± aÅŸmÄ±ÅŸsa, 2024 yÄ±lÄ±nÄ±n emlak vergisinin Ã¶denmesi gerekiyor, muafiyetten yararlanÄ±lamÄ±yor. Bu tutarlarÄ±n altÄ±nda faiz geliri elde eden emekliler (diÄŸer ÅŸartlarÄ± da taÅŸÄ±dÄ±klarÄ±nda) sÄ±fÄ±r oranlÄ± emlak vergisi avantajÄ±ndan yararlanÄ±labiliyor.Â

MayÄ±s ayÄ± iÃ§erisinde; emekliler dÄ±ÅŸÄ±nda, ev hanÄ±mÄ±, iÅŸsizler ve engellilere tanÄ±nan emlak vergisi muafiyetinin ayrÄ±ntÄ±larÄ±nÄ± ayrÄ±ca ele alacaÄŸÄ±mÄ±zÄ± da ÅŸimdiden duyurmuÅŸ olalÄ±m.