Fahiş kira artışına karşı hapis cezası yolda... Bakan Bozdağ: 3 alternatif hazırladık

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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, NTV canlı yayınında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Bozdağ'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Türkiye'nin seçimleri dünyanın en güvenilir seçimleridir. YSK, seçimin sadece organizasyonunu yapıyor. Herhangi bir usulsüzlük şikayet olduğu zaman, bunlara ilişkin kesin karara bağlıyor. Sandıkta bir başkan, başkan yardımcısı var. Geri kalan da kamu görevlisi. 5 tane partinin temsilcisi var. Nüfus cüzdanını bu parti temsilcileri temsil ediyor. Her şeyi de birlikte tutanak altına alıyor. Türkiye'de kimse seçime gölge düşüremez.

KILIÇDAROĞLU'NUN 'ALEVİYİM' SÖZÜ

Alevilerle ilgili en somut adımları AK Parti atmıştır. Seçime giderken kimse kimsenin etnik kökenini bakmıyor. Bayram seyran değil birinin böyle bir değerlendirme yapınca herkes soruyor; Ne yapıyor? Milletin etnik kökeni inançları üzerinden yapılan durumu doğru görmedik. Seçime giderken bu tür değerlendirmeler doğru değildir.

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KILIÇDAROĞLU'NUN KAVALA-DEMİRTAŞ ÇIKIŞI

Türkiye hukuk devletidir. Kimse yargı görevi yapanlara talimat göndermez. Siz hakim misiniz? Yargıtay mısınız? Siz kimi serbest bırakacaksınız. Yargıya nasıl müdahale edeceklerini şimdiden ilan ettiler.

FAHİŞ KİRA ARTIŞINA HAPİS CEZASI GELEBİLİR

Bu süre uzatılacak. Bir yaptırım getirme söz konusu. FAHİŞ KİRA artışı yapanlara hapis cezası gündemde. Fahiş kira artışını önlemek için 3 alternatif hazırladık.