Son dakika... Bakan Dönmez: Artan enerji fiyatlarına karşı tedbir aldık

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
Son dakika... Bakan Nebati: Kur korumalı TL mevduatla günde 10 milyar lira giriş olduSon dakika... Bakan Nebati: Kur korumalı TL mevduatla günde 10 milyar lira giriş oldu#Nureddin Nebati
Kritik görüşmeye damga vurmuştu... İşte masanın sırrıKritik görüşmeye damga vurmuştu... İşte masanın sırrı! #Putin
Elon Muskın evlat acısı mahkeme belgelerinde ortaya çıktı: İlk oğlum kollarımda öldüElon Musk'ın evlat acısı mahkeme belgelerinde ortaya çıktı: 'İlk oğlum kollarımda öldü'#Elon Musk
Cumhurbaşkanı Erdoğandan sağlık durumuna ilişkin açıklamaCumhurbaşkanı Erdoğan'dan sağlık durumuna ilişkin açıklama#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Son dakika... Bakan Dönmez: Artan enerji fiyatlarına karşı tedbir aldıkSon dakika... Bakan Dönmez: Artan enerji fiyatlarına karşı tedbir aldık#Fatih Dönmez
Haydar Dümen hayatını kaybettiHaydar Dümen hayatını kaybetti#Haydar Dümen
Tuvalet iddiası ABDyi karıştırdı Trump açıklama yapmak zorunda kaldı...Tuvalet iddiası ABD'yi karıştırdı! Trump açıklama yapmak zorunda kaldı...#Trump
Şoke eden görüntüler... Şimdi de papazlar silah başındaŞoke eden görüntüler... Şimdi de papazlar silah başında!#Güney Kıbrıs
Haydar Dümen’in son röportajı… ‘Hayatımın ikinci 45’ini yaşamak isterimHaydar Dümen’in son röportajı… ‘Hayatımın ikinci '45’ini yaşamak isterim'#Haydar Dümen
Büyük sırrı açığa çıktı Kraliçe nefreti yüzünden...Büyük sırrı açığa çıktı! Kraliçe nefreti yüzünden... #Joe Biden
Ayşenur Arslanın tepki çeken Türk Mukavemet Teşkilatı sözlerine suç duyurusuAyşenur Arslan'ın tepki çeken Türk Mukavemet Teşkilatı sözlerine suç duyurusu#Türk Mukavemet Teşkilatı
Faturalardaki bu detaya dikkat Sanayi elektriği kullanıyor olabilirsiniz...Faturalardaki bu detaya dikkat! Sanayi elektriği kullanıyor olabilirsiniz...#Elektrik Faturası
Şaşırtan sözler: Satranç tahtası görünce kendimi kötü hissediyorumŞaşırtan sözler: Satranç tahtası görünce kendimi kötü hissediyorum#Onur Seyit Yaran
Beni toprağa sen gömeceksin O akşam hüngür hüngür ağladım'Beni toprağa sen gömeceksin' O akşam hüngür hüngür ağladım! #Hera Aslan
Ünlü şarkıcı şoke etti: Sütyenine kadar soyunduÜnlü şarkıcı şoke etti: Sütyenine kadar soyundu#Adele
HABERLEREkonomi Haberleri

Son dakika... Bakan Dönmez: Artan enerji fiyatlarına karşı tedbir aldık

#Fatih Dönmez#Elektrik Dağıtım Şirketleri#Toplantı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in, 21 elektrik dağıtım bölgesinin yöneticileri ile gerçekleştirdiği toplantı sona erdi. Bakan Dönmez toplantı sonrasında açıklamalarda bulundu ve "Elektrik ve doğal gazda vatandaşa desteğimiz sürüyor. Dünyada hızla artan enerji fiyatlarına karşı tedbir aldık" dedi.

Haberin Devamı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 21 elektrik dağıtım bölgesinin üst düzey yöneticileri ile bakanlık binasında düzenlenen toplantıda bir araya geldi. Toplantıda yangın, sel, deprem ve yoğun kış koşulları gibi muhtemel afet durumlarında şirketlerin planları ve yol haritaları ele alınarak, son yıllarda yapılan altyapı yatırımları konuşuldu.

Bakan Dönmez, 1 saat süren toplantının ardından yaptığı basın açıklamasında elektrik dağıtım şirketleri ile bir araya gelerek, onların kriz yönetim planlarını birlikte ele aldıklarını, her bir şirkete ayrı ayrı uyarı yaptıklarını ve yapılması gerekenleri detaylarıyla paylaştıklarını dile getirdi.

“AHLAKİ VE İNSANİ DEĞERDEN NASİBİNİ ALMAYAN SİYASİ BİR TARZ”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Cumhurbaşkanı Erdoğan 31 Aralık'ta imzaladığı zamları geri çekinceye kadar hiçbir elektrik faturasını ödemeyeceği" sözlerini de değerlendiren Bakan Dönmez, enerji sektörünün her gün kendini yenilediğini ve gerek altyapı yatırımları gerekse de serbest piyasa atılımlarıyla Türkiye’nin örnek gösterildiğini dile getirdi. Dönmez, “Muhalefetini Türkiye’nin tökezlemesi üzerine kuran bir siyasetin adeta freni boşalmış bir kamyon gibi her gün yalanlarla dolu bir yokuştan aşağı indiğini görüyoruz. Hiçbir ahlaki ve insani değerden nasibini almayan bu tarz bir siyasetin önüne ne gelirse sürüklediğine, halkı kışkırtmaya yönelik attığı adımların sonuncusuna dün şahit olduk. Sorumlu siyasetin öznesi olması gerekenler, sorumsuzluklarıyla nasıl bir hezeyanın içinde olduğunun farkında olmalı. Demokratik sınır ve nezaketler içerisinde her türlü eleştiriye, görüşe sonuna kadar açığız. Ancak provokasyondan medet umanların da her zaman karşısında olacağız” dedi.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

Uzmanlar uyardı Bu yıl resmen akın edecekler, elinizi çabuk tutun...Uzmanlar uyardı! Bu yıl resmen akın edecekler, elinizi çabuk tutun...Haberi görüntüle

 

“İFTİRA VE YALANLARIN BAŞROLDE OLDUĞU KİRLİ BİR SİYASET YÜRÜTÜLÜYOR"

Elektrik konusunu şeffaflıkla kamuoyuna paylaştıklarını ve çözüm yollarını da en uygun şekilde belirlemeye çalıştıklarını ifade eden Bakan Dönmez, “Halktan ve tüm paydaşlardan gelen önerilere göre de çalışmalarımıza devam edeceğiz. İftira ve yalanların başrolde olduğu kirli bir siyaset var maalesef. Her şey bu yalan siyaseti üzerinden nasibini alıyor. Enerji sektörü olarak biz de bu siyasetle karşı karşıya kalıyoruz” diye konuştu.

Haberin Devamı

“100 LİRALIK ELEKTRİK FATURASININ 50 TL'Sİ, DOĞALGAZDA İSE 100 TL'LİK FATURANIN 75 TL'Sİ HÜKÜMETİMİZ TARAFINDAN KARŞILANMAKTADIR"

Bu yıl elektrikte birinci kademede yaklaşık yüzde 50, doğalgazda ise yüzde 75’lik devlet desteğinin devam ettiğine dikkati çeken Bakan Dönmez, “100 liralık elektrik maliyetinin 50 lirasını devletimiz karşılıyor. Doğalgazda ise 100 liralık maliyetin neredeyse 75 lirası devletimiz tarafından karşılanmaktadır. Buna ek olarak bu süreçte enerji sektöründen de sürece daha fazla katkı sağlamalarını beklediğimizi de ifade ettik” dedi. "Elektrik ve doğal gazda vatandaşa desteğimiz sürüyor. Dünyada hızla artan enerji fiyatlarına karşı tedbir aldık" ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

“KÜÇÜK ÖLÇEKLİ TİCARİ İŞLETMELERDEN VE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARINDAN GELEN ÖNERİLERİ DEĞERLENDİRİYORUZ”

4 milyon haneye bölgelerin ısınma ihtiyacına göre 450 lira ile bin 150 lira arasında yıllık doğal gaz desteği sağlanacağını belirten Dönmez, “Küçük ölçekli ticari işletmelerden ve sivil toplum kuruluşlarından gelen öneriler var, onları da değerlendiriyoruz. Herkes ne derse desin, kim neyi söylerse söylersin biz her zaman doğruları söyleyeceğiz. Biz her zaman Hakk’ın ve hakikatin yanında yer alacağız” ifadelerini kullandı.

Toplantıya Bakan Dönmez’in yanı sıra, Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ) Genel Müdürü İzzet Alagöz, Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ) Genel Müdürü Ömer Sami Yapıcı, Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) Genel Müdür Yardımcısı Muhammer Nuri Aslan, Aydın, Denizli, Muğla Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürü Ahmet Bayramoğlu, Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. ve Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş. Başkanı Ömer Faruk Gültekin, Aras Elektrik Dağıtım A.Ş. ve Başkent EDAŞ Başkanı Ümit Kiler, Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürü Murat Yiğit, Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürü Yaşar Arvas, Elektrik Dağıtım A.Ş. Şirket Genel Müdürü Uğur Yüksel, Meram Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürü Erol Uçmazbaş, Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.'den Necmi Odyakmaz, Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. Başkanı Nihat Özdemir, Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş. Başkanı Hikmet Sezer ve diğer elektrik dağıtım şirketlerinin temsilcileri, Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER) Başkanı Kıvanç Zaimler ve çok sayıda ELDER üyesi katıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fatih Dönmez#Elektrik Dağıtım Şirketleri#Toplantı

BAKMADAN GEÇME!

Faturalardaki bu detaya dikkat Sanayi elektriği kullanıyor olabilirsiniz...

Faturalardaki bu detaya dikkat! Sanayi elektriği kullanıyor olabilirsiniz...

#Elektrik Faturası
Elon Muskın evlat acısı mahkeme belgelerinde ortaya çıktı: İlk oğlum kollarımda öldü

Elon Musk'ın evlat acısı mahkeme belgelerinde ortaya çıktı: 'İlk oğlum kollarımda öldü'

#Elon Musk
“Yaşasın adalet” diyerek adliyeden ayrıldı Erol Köse ile Fulden Köse boşandı...

“Yaşasın adalet” diyerek adliyeden ayrıldı Erol Köse ile Fulden Köse boşandı...

#Erol Köse

BAKMADAN GEÇME!

Faturalardaki bu detaya dikkat Sanayi elektriği kullanıyor olabilirsiniz...

Faturalardaki bu detaya dikkat! Sanayi elektriği kullanıyor olabilirsiniz...

#Elektrik Faturası
Elon Muskın evlat acısı mahkeme belgelerinde ortaya çıktı: İlk oğlum kollarımda öldü

Elon Musk'ın evlat acısı mahkeme belgelerinde ortaya çıktı: 'İlk oğlum kollarımda öldü'

#Elon Musk
“Yaşasın adalet” diyerek adliyeden ayrıldı Erol Köse ile Fulden Köse boşandı...

“Yaşasın adalet” diyerek adliyeden ayrıldı Erol Köse ile Fulden Köse boşandı...

#Erol Köse