Uzmanlar uyardı! Bu yıl resmen akın edecekler, elinizi çabuk tutun...

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Pandemi koşullarının tüm dünyada gevşetilmesiyle beraber turizm sektörü de hareketlenmeye başlamıştı. Uzmanlar bu yılın pandemiyle birlikte gelen diğer yıllara oranla çok daha iyi geçeceğini düşünürken, erken rezervasyon konusunda acele etmelerini belirtti.

Özellikle nisan sonrası başlayacak tatil döneminde fiyat avantajlarını takip edecek avantajlar için de uzmanlar Hurriyet.com.tr'ye değerlendirmelerde bulundu. İngiltere, Almanya, Rusya ve Ukrayna'dan talep gören Türkiye'de tekne turizmi de pandemiyle yaygınlaşırken, burada ise tercih edilen lokasyon Göcek oldu.

ŞİMDİDEN TATİLİNİZİ UYGUN FİYATA ALIN

Holimax Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Becer yaptığı açıklamada, "Erken rezervasyonda geçtiğimiz yıla göre yüzde 50’ye yakın bir artış gözlemliyoruz. Erken rezervasyondan yararlanan tatilciler için sunulan iptal garantisi ise, yine tatilcilerin gönül rahatlığıyla tatillerini planlamasına olanak sağlıyor. Bu yıl Türkiye turizmde yurtdışının markajında. Yurtdışı pazarının ülkemize olan ilgisi, yurtiçi kontenjanlarını daraltacağı için, sezonda otellerde doluluk olması da beklentilerimiz arasında. Bu sebeple yerli tatilcilere önerimiz ; şimdiden tatillerini hem uygun fiyata almaları ve şimdiden yerlerini ayırtmaları yönünde" dedi.

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NİSANDAN SONRA BAŞLIYOR

Becer, 'Türkiye kış turizmi, termal turizm ve yaz turizminde de 2022 yılını beklentinin üzerinde hareketlenmeyle geçiriyor. Kış turizmi Aralık ayı ortasından beri oldukça hareketli' derken "Hava şartlarının da olumlu seyretmesiyle sezon oldukça hareketli geçecek. Nisan ortası itibariyle de Ege ve Akdeniz seyahatleri başlıyor. Bahar aylarıyla birlikte yaz sezonunun açılışını yapacağız diyebiliriz" ifadesinde bulundu.

İNGİLTERE'DEN YOĞUN TALEP

Becer yabancıların Türkiye'ye ilgisinden de bahsetti ve "Geçtiğimiz yıllardaki ritüel bu yıl da bozulmayacak gibi gözüküyor. İngiltere, Rusya, Almanya, Ukrayna yine başı çekerken, Fransa’dan da bu yıl ülkemize ciddi sayıda turist gelmesini bekliyoruz. Özellikle İngiltere pazarı bu sene yoğun bir şekilde gelmeye hazırlanıyor. 2019 yılının çok üzerinde bir yabancı ziyaretçi ağırlamayı bekliyoruz" dedi.

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EN UYGUN DÖNEM MAYIS-HAZİRAN

'Fiyat avantajları, taksit olanakları gibi alım gücünü de kolaylaştıran kampanyalar, tatilcilerin geçtiğimiz yıllara oranla talebi artırmasına sebep oluyor' diyen Becer, "Özellikle yabancı turistler özellikle Antalya destinasyonunu Nisan-Mayıs aylarında tercih ediyor. Bunun sebebi hem daha ekonomik ve çok sıcak olmayan bir havada tatil yapabilmeleri. Türkiye’de özellikle tatil denince akla Temmuz-Ağustos ayları geliyor. Bu sebeple artan taleple, fiyatlarda da artış yaşanıyor. Aslında Nisan ayı itibariyle çok ekonomik ve güzel tatiller yapılabilecek destinasyonlara sahibiz. Tesisler de hem sezonu uzatmak hem de misafirlerine hizmet kalitesini artırmak için dış havuzlarını ısıtmalı hale getiriyorlar. Çocuklu aileler okulların kapanmasının ardından tatil planlarını yapmak zorundalar. Gençler ve çocuksuz aileler için Mayıs-Haziran ayları ideal tatil dönemi diyebiliriz" açıklamasında bulundu.

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YÜKSELEN YILDIZ FETHİYE

Becer en çok tercih edilen yerleri şöyle sıraladı: "Türkiye’de her destinasyonun karakteristik özelliği bulunuyor. Çeşme Alaçatı’yı tercih eden tatilciler, ağırlıklı olarak oda-kahvaltı hizmeti veren tesisleri tercih ediyor ve gününün kalan kısmını beach’lerde ve eğlence merkezlerinde geçiren genç ve dinamik kitle olduğunu gözlemliyoruz. Bodrum’da her şey dahil konseptli otelleri tercih eden tatilciler yine eğlence hayatı ve şehir merkezi gezileri gibi aktiviteler için bölge seçimi yapıyor. Antalya’da ise devasa tesisler özellikle çocuklu ailelerin tesis içerisinde tüm ihtiyaçlarını giderebileceği bir destinasyon olarak öne çıkıyor. Son zamanların yükselen yıldızı ise Fethiye oldu. Özellikle yeni butik oteller, beach’ler, doğal güzellikleri de sayarsak, iç pazarda rağbet gören bir yükselen değer diyebiliriz. Balayı çiftleri için pek çok alternatif barındıran Fethiye, bir kaç yıl içerisinde Bodrum ile rekabete girebilecek yatırımlara da ev sahipliği yapıyor."

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SAHTE TATİL SİTELERİNE DİKKAT!

Becer aynı zamanda vatandaşları risklere karşı da uyardı ve, "Erken rezervasyonda dikkat edilmesi gereken bir kaç çok önemli husus var. Hepimiz hayal ettiğimiz tatile, en ekonomik şekilde ulaşmak istesek bile, özellikle dijital ortamdaki dolandırıcılara kapılmak gibi bir riskle karşı karşıya kalabiliriz. Sahte tatil siteleri bu anlamda tatilciler için büyük risk taşıyor ve sonunda her yıl milyonlarca liralık bir kayıp yaşanabiliyor. Marka bilinirliği olmayan ancak çok cazip fiyat sunan sitelerden alışveriş yapmaktan öncelikle kaçınılması gerekiyor. Karşılaştırmalı fiyatları dikkatli bir şekilde inceleyip, ödeme modellerini de inceledikten sonra, otel avantajlarına da göz atmak gerekebiliyor. Tatil seçiminde, otelin size uygun olup olmadığını incelemek de çok önemli. Çocuklu bir aile çocuklar için aktiviteleri barındırmayan bir oteli seçmemeli. Bu konuda ise; turizm acentelerinin müşteri danışmanlarından yararlanmaları, tatilcilerin gittikleri otellerde bir sürprizle karşılaşmaması adına çok önemli. Bir diğer husus da; iptal garantili olan otellerin tercih edilmesi. Son dakika bir iptalde sorun yaşanmaması için kısaca; güvenilir bir acente, doğru otel planlaması ve satın alınması ve iptal garantisinin mutlaka olması gibi hususlara dikkat edilmesi gerekiyor" dedi.

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ERKEN REZERVASYON DÖNEMİ YENİ BAŞLIYOR

Setur Turizm Operasyon Direktörü Oktay Temeller yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz yıllardaki veriler toplam tüketicinin yüzde 45’e yakınının erken rezervasyonu tercih ettiğini, yüzde 25 gibi bir kesimin ise tatil planları için son dakikayı beklediğini gösteriyor. Bu yüzde 70’lik kısmın dışında kalan kesim ise sürekli takipte kalıp, genellikle tatillerinin 2-3 hafta öncesinde rezervasyonlarını gerçekleştiriyordu. 2020’de yaşadığımız istisnai durumlar nedeniyle 2021 yaz sezonunda son dakikacıların oranının bir önceki göre daha fazla olduğunu gözlemledik. 2022 yaz sezonu erken rezervasyon dönemi yeni başlıyor. 2022 yılında ülkemiz için turizmin ivmeleneceği bir dönem olmasını bekliyoruz. Bu nedenle otellerde 2021 yılından farklı olarak uygunluk bulmak çok daha zor olacak. Doluluk oranıyla beraber fiyatlarda da artış yaşayacağımızı öngörüyoruz. Dolayısıyla erken rezervasyon fırsatlarından yararlanarak tatilini erken planlayanlar hem fiyat avantajı hem de müsaitlik anlamında çok daha kazançlı olacaklar" dedi.

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HAREKETLENME BEKLENİYOR

'Rezervasyonlar ağırlıklı olarak temmuz ayına geliyor fakat zaman içinde ağustos ayı için gelecek rezervasyonlarla bir denge kurulmasını bekliyoruz' diyen Temeller, "Başta Almanya ve İngiltere olmak üzere tüm Avrupa ülkelerinden seyahat severlerin yaz tatili için Türkiye’ye gelmesini bekliyoruz. Pandemi nedeniyle daha uzun uçuş gerektiren coğrafyalardan gelişler geçtiğimiz son 2 yılda düşüş göstermişti bu yıl bu bölgelerde de hareketlenme olacağını düşünüyoruz" ifadesinde bulundu.

FİYAT AVANTAJI EKİM AYINDA

En uygun fiyatlı dönemi 'Sezon sonu olan Ekim ayı önemli bir fiyat avantajı sunuyor bu nedenle 2022’de Ekim ayının da yoğun geçmesini bekliyoruz. Ayrıca haziran ayı da nispeten daha uygun fiyatların olduğu bir dönem' şeklinde açıklayan Temeller en çok tercih edilen yerlerle ilgili, "Bodrum, Belek, Kemer, Çeşme, Fethiye, Side gibi ana destinasyonlara ek olarak, Selimiye, Bozburun, Datça, Cunda, Akyaka, Kaş, Kalkan gibi birbirinden güzel tatil beldelerimiz de en çok talep gören destinasyonlar. Ayrıca yaz dönemi için butik oteller, mavi turlar ve butik kültür turlarına önemli bir ilgi gözlemliyoruz" dedi.

3 MİLYONDAN FAZLA KİŞİ FAYDALANACAK

Tatil Sepeti Genel Müdürü Koray Küçükyılmaz yaptığı açıklamada, "En çok Haziran, Temmuz ve Ağustos ayları rağbet görmektedir" dedi.

Rus ziyaretçilerin ilgisinin yüksek olduğunu belirten Küçükyılmaz, "Dinamik rakamlar üzerinden varsayım yapacak olursak, ülke genelinde erken rezervasyon kampanyasından yararlanacak kişi sayısı 3 milyon üzerinde olacaktır" ifadesinde bulundu.

Küçükyılmaz ayrıca en uygun fiyat olanaklarıyla ilgili de şunları söyledi: "En uygun fiyat olanakları için, sezon başlamadan öncesi ve sezon sonrası dönemler, Nisan-Ekim ayları tercih edilebilir. Yerli turistlerin eğiliminin, özellikle Akdeniz ve Ege Bölgeleri yönünde olacağını öngörüyoruz."

TALEP YÜKSEK

Viravira.co Kurucu Ortağı VE CEO’su Baran Yıldırım yaptığı açıklamada, "Pandeminin gündemdeki ağırlığının azalması ve aşılamanın da etkisiyle 2022 yılında turizm sektöründe büyük bir yoğunluk bekliyoruz. 2022 Ocak-Şubat aylarında 2022 yaz sezonu için gelen erken rezervasyon talepleri geçtiğimiz yılın aynı döneminde 2021 yaz sezonuna yönelik gelen taleplerin çok üzerinde seyrediyor" dedi.

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RUSYA VE UKRAYNA'DAN TALEP ARTIŞI

En çok tercih edilen tarihleri 'En çok tercih edilen tarihler arasında yüksek sezon olarak adlandırılan Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül ayları başı çekiyor. Tekne tatilinin bir grup tatili olması ve ortak müsait tarih belirlenmesi gerektiği için özellikle Ramazan ve Kurban Bayramı haftalarında yüzde 100’e yakın doluluk oranlarına ulaşılıyor' şeklinde açıklayan Yıldırım, "Ağırlıklı olarak Almanya ve İngiltere gibi Avrupa’nın klasik pazarlarından talep almaya devam ediyoruz. Pandemi sonrasında ise Rusya ve Ukrayna’dan gelen rezervasyon taleplerinde ciddi bir artış gerçekleşti" ifadesinde bulundu.

TEKNE TATİLİ TRENDİ ARTACAK

Yıldırım tekne tatili talebiyle alakalı ise şunları söyledi: "Tekne tatili trendinin artarak devam edeceğini söyleyebiliriz. 2022’de yat turizmi sektörünün yaklaşık olarak reel bazda yüzde 10 oranında büyüme göstereceğini öngörüyoruz. Yurtiçi pazarın güçlü görünümünü korumaya devam etmesini ve yurtdışı talebin geçtiğimiz iki yıla göre ciddi oranda toparlanmasını bekliyoruz. Yılbaşından beri yurtdışı talepte ciddi bir artış yaşandığını söyleyebiliriz."

ASLAN PAYI GÖCEK'İN

Yıldırım konuşmasının devamında, "Kasım, Aralık, Ocak ve Şubat ayları erken rezervasyon için en uygun aylar. Mart ayından sonra teknelerin müsaitlikleri büyük oranda azalmaya başlıyor. Tabi bu durum fiyatlara da yansıyor. Bu yüzden tekne tatili yapmak isteyen misafirlerimizin bu aylarda rezervasyon yapmalarını öneririz. 2021 sezonunda en çok tercih edilen rotalar ise yüzde 32 ile Göcek, yüzde 19 ile Fethiye ve yüzde 16 ile Bodrum oldu. Bu bölgelere ek olarak Bozburun, Marmaris, Kaş ve Datça’da rağbet gören destinasyonlar arasında yerini aldı. Fethiye çıkışlı turlarda ağırlıklı olarak Göcek rotası yapıldığını dikkate alırsak, Göcek’in yat turizmi sektöründe aslan payını aldığını söyleyebiliriz. Bozburun ise yurt içi pazara hitap eden makul fiyatlı gulet portföyü ile son yıllarda oldukça popüler durumda. 2022’de sıralamada önemli bir değişiklik olması beklemiyoruz. Toparlanan yurtdışı talep sayesinde lüks gulet ve motoryatların bulunduğu Bodrum’a olan ilginin geçtiğimiz iki yıla oranla daha fazla olacağını tahmin ediyoruz" dedi.

LİSTEYE İRAN VE FRANSA EKLENDİ

Enuygun Otel Servisleri Müdürü Alp Kayar yaptığı açıklamada, "Şu anda Haziran ortası ve Eylül’ün ilk haftası arasında kalan tarihlerde bir yığılma var" dedi.

Kayar, 'Her zaman olduğu gibi Rusya, Ukrayna ve Almanya en çok tercih edenler arasında, yeni olarak listeye İran ve Fransa eklenmiş durumda' derken, "Pandemi sürecinde satın alma alışkanlıkları değişmiş durumda, erken rezervasyon yapmak risk olarak görülüyor. Bu yönde satışlarda göremediğimiz artışı, son dakika satışlarında göreceğimizi öngörüyoruz" ifadesinde bulundu.

YAZ DÖNEMİ DIŞI DAHA UCUZ

'Yüksek sezon olarak kabul ettiğimiz Haziran, Temmuz ve Ağustos ayları dışında seyahat etmek fiyata yansıyacaktır' diyen Kayar, "İstanbul 12 ay sezon sürekliliği ile her zaman tercih sebebi. Elbette yaz sezonunda Antalya, Bodrum, Fethiye, Marmaris bölgeleri çok tercih edilen yerler. Geçtiğimiz yıl Kıbrıs popüler bir destinasyon halini aldı, Bursa, İzmir ve Kapadokya ise yükseliş gösteriyor" açıklamasında bulundu.

İPTAL ŞARTLARINA DİKKAT EDİLMELİ

Kayar bilinen ve güvenilir markalar, firmalar tercih edilmesi gerektiğini dile getirirken, "Dijital ortamda fiyat avantajı ile kandırılıp mağdur edilen birçok insan var. Karar vermeden önce birkaç alternatif araştırılmalı, iptal şartları okunup değerlendirilmeli" dedi.