Son dakika... Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi yenilendi

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Avukatların yaptıkları işlere dair ücret tarifesi yenilendi. Resmi Gazete'de yayımlanan tarifede en düşük ücret 700 lira olurken en yüksek ücret ise 57 bin 600 lira oldu.

Avukatların takip ettiği işlere ilişkin olarak Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi bugünden itibaren yürürlüğe girdi.

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Dava ve takiplerin dışındaki hukuki yardımlarda ödenecek ücret, iş takibi konusundaki hukuki yardımlara ödenecek ücret, 1136 sayılı kanunun 35'inci maddesi gereğince bulundurulması zorunlu sözleşmeli avukatlara aylık ödenecek ücret, yargı yerlerinde, icra ve iflas dairelerinde yapılan ve konusu para olsa veya para ile değerlendirilebilse bile maktu ücrete bağlı hukuki yardımlara ödenecek ücret, yargı yerleri ile icra iflas dairelerinde yapılan konusu para olmayan veya para ile değerlendirilmeyen hukuki yardımlara ödenecek ücret, yargı yerleri ile icra ve iflas dairelerinde yapılan ve konusu para olan veya para ile değerlendirilebilen hukuki yardımlara ödenecek ücretler aşağıdaki tablolara göre ücretlendirilecek.

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