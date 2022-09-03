Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
HABERLEREkonomi Haberleri

43 ilin geçiş güzergahına EGEDES yerleştirildi

Güncelleme Tarihi:

#EGEDES#Egzoz Emisyon#Tespit
43 ilin geçiş güzergahına EGEDES yerleştirildi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 03, 2022 10:52

Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahı "kilit kavşak" Kırıkkale'de, egzoz muayenesi yaptırılmayan araçların tespiti için Egzoz Elektronik Denetleme Sistemi aracıyla denetim yapıldı. Yerli ve milli teknolojiyle geliştirilen sistem sayesinde egzoz muayenesi yaptırılmayan araçları birkaç saniyede tespit ediyor.

Haberin Devamı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın hava kirliliğine karşı başlattığı Egzoz Elektronik Denetleme Sistemi (EGEDES) projesi 81 ilde hayata geçirildi. Egzoz muayenesi yaptırılmayan araçların tespiti için EGEDES uygulamaya girdi. ASELSAN tarafından yerli ve milli olarak geliştirilen mobil plaka tanıma sistemi (MPTS) cihazlarının yerleştirildiği EGEDES uygulaması, 43 ilin geçiş güzergahı "kilit kavşak" Kırıkkale'de de yapılmaya başladı. Egzoz emisyon ölçümleri yaptırılmayan araçlar, sistem sayesinde birkaç saniyede tespit edildi.
Projeye ilişkin bilgi veren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Uğur Atar, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, EGEDES sayesinde egzoz muayenesi yaptırılmayan araçların trafiği aksatmadan birkaç saniyede tespit edildiğini söyledi.

"EGZOZ EMİSYON ÖLÇÜMÜNÜN YAPILIP YAPILMADIĞININ TESPİTİ GERÇEKLEŞİYOR"

Projenin 1 Eylül tarihi itibariyle 81 ilde uygulandığını anlatan Atar, "2020 yılından beri deneme ölçümleri yapılıyordu. Çevre şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızla ASELSAN arasında yapılan bir sözleşme çerçevesinde plaka okuma sistemi ile yoldan geçen araçların plakalarını otomatik olarak okuyor. Sistem envanterden taramasını yapıyor. Egzoz emisyon ölçümünün yapılıp yapılmadığının tespiti gerçekleşiyor. Bunun en büyük avantajı; daha çok daha seri bir şekilde denetim yapmak. Önceden araçlar durduruluyordu vatandaşlarımızın hem zamanı alınıyordu hem trafik tıkanıyor malum Kırıkkale, 43 ilin kesişim noktası. Ciddi bir araç yoğunluğu var. Ciddi de bir emisyon hacmi var" dedi.

"DAHA ÇOK ARACIN TESPİT EDİLEREK HAVA KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ"

Hava kalitesini olumsuz etkileyen en önemli unsurların başında egzozun geldiğini belirten Atar, "Amacımız burada bakanlığımızın yürüttüğü proje çerçevesinde daha çok aracın tespit edilerek hava kirliliğinin önlenmesi. Türkiye genelinde yaklaşık 26 milyon civarında trafiğe kayıtlı araç mevcut. Bunların 1 milyon 240 bin adet civarında egzoz emisyonunun yapılmadığı tespit ediliyor. Fakat bunların ölçümleri ve tespitleri yapmak için bu sistemi devreye alarak anında egzoz emisyonun olup olmadığı tespiti yapılarak hava kirliliğinin önlenmesi amaçlanıyor" diye konuştu.

Vatandaşları çevreye karşı duyarlı olmaları gerektiğini ifade eden Atar, çevreyi ve doğayı korumak adına araçların egzoz emisyonlarını zamanında yaptırmaları gerektiğini sözlerine ekledi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#EGEDES#Egzoz Emisyon#Tespit

BAKMADAN GEÇME!

Mafyanın en korkulan babalarından biriydi Whitey Bulgerın film gibi hayatı yıllar sonra yeniden gündemde

Mafyanın en korkulan 'babalarından' biriydi! Whitey Bulger'ın film gibi hayatı yıllar sonra yeniden gündemde

#James Whitey Bulger
Eski bir alışkanlık, yeni bir akım: Sessiz istifa | Yaşayanlar anlatıyor, uzmanlar yorumluyor

Eski bir alışkanlık, yeni bir akım: Sessiz istifa | Yaşayanlar anlatıyor, uzmanlar yorumluyor

#Sessiz İstifa
Agatha Christienin kayıp 11 günü: Polisiye edebiyatın kraliçesi Christienin gizemi 96 yıl sonra çözülüyor...

Agatha Christie'nin kayıp 11 günü: Polisiye edebiyatın kraliçesi Christie'nin gizemi 96 yıl sonra çözülüyor...

#Agatha Christie

BAKMADAN GEÇME!

Mafyanın en korkulan babalarından biriydi Whitey Bulgerın film gibi hayatı yıllar sonra yeniden gündemde

Mafyanın en korkulan 'babalarından' biriydi! Whitey Bulger'ın film gibi hayatı yıllar sonra yeniden gündemde

#James Whitey Bulger
Eski bir alışkanlık, yeni bir akım: Sessiz istifa | Yaşayanlar anlatıyor, uzmanlar yorumluyor

Eski bir alışkanlık, yeni bir akım: Sessiz istifa | Yaşayanlar anlatıyor, uzmanlar yorumluyor

#Sessiz İstifa
Agatha Christienin kayıp 11 günü: Polisiye edebiyatın kraliçesi Christienin gizemi 96 yıl sonra çözülüyor...

Agatha Christie'nin kayıp 11 günü: Polisiye edebiyatın kraliçesi Christie'nin gizemi 96 yıl sonra çözülüyor...

#Agatha Christie