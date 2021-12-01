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Son dakika... Asgari ücrette kritik gün! İşçilerin talepleri ne? İşte beklentiler...

#Asgari Ücret#Maaş#Asgari Ücret Tespit Komisyonu
Son dakika... Asgari ücrette kritik gün İşçilerin talepleri ne İşte beklentiler...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret zammına ilişkin olarak Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün ilk kez toplanacak. Gözler toplantıdan çıkacak karara çevrildi.

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Gelecek yılın asgari ücretini belirlemek için ilk toplantı bugün yapılacak. Asgari ücrete enflasyonun üzerinde zam yapılması konusunda taraflar aynı düşünüyor. Ayrıca asgari ücret üzerindeki vergilerin alınmaması da gündemde.

Posta Gazetesi'nin haberine göre, 2022 yılı için asgari ücretin 3 bin 500-4 bin lira arasında belirlenmesi bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın ev sahipliğinde bugün saat 14.00’de yapılacak toplantı öncesinde dün üç işçi konfederasyonundan asgari ücrete ilişkin ortak açıklama geldi.

ÜÇ KONFEDERASYON

Zam masasında işçileri temsil edecek olan Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Hak-İş), Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nun (DİSK), ortak açıklamasında, “Asgari ücret insanca yaşamaya yetecek ücret olmalıdır. Özellikle sendikasız işçilerin önemli bir bölümünün temel sorunu olan asgari ücretin, belirlediğimiz ve savunduğumuz ilkeler doğrultusunda karara bağlanması büyük önem taşımaktadır” denildi.

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İŞTE İSTEKLER

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Asgari ücret rakamı net olarak açıklansın.

Bu ücretten yapılacak vergi, sosyal güvenlik vb. kesintiler net tutarın üzerine ilave edilsin ve yıl boyunca asgari ücret açıklanan bu net ücretin altına düşmesin. Asgari Geçim İndirimi (AGİ) işçinin medeni durumuna göre ayrıca net ücrete ilave edilsin.

Tüm ücretlerin asgari ücrete tekabül eden kısmı vergiden muaf olsun.

Gelir Vergisi tarifesi en az yeniden değerleme oranında artırılsın.

Ücretliler için Damga Vergisi uygulaması kaldırılsın. Asgari ücret sonrası ilk vergi basamağı için uygulanacak oran da yüzde 10 olsun.

İşverenlere sağlanan sosyal güvenlik prim desteğinin benzeri işçilere de verilsin.

İşçilerin sosyal güvenlik haklarında bir kayıp yaratmayacak şekilde işçi SGK prim payı 5 puan düşürülerek bütçeden karşılansın.

‘Sosyal devlet’ ilkesi gereği memurlara çalışmayan eş için ödenen ‘aile yardımı’ işçiler için de uygulamaya konulsun.

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ASGARİ ÜCRETTE NE KADAR VERGİ KESİLİYOR?

Şu anda asgari ücretten SGK primi, gelir vergisi, damga vergisi ve işsizlik sigortası işçi payı olmak üzere 752 TL kesinti yapılıyor. Asgari ücretliden yüzde 15 gelir vergisi ve binde 7.59 oranında damga vergisi kesiliyor. Bu iki vergi için işçinin maaşından yapılan aylık kesinti 214 TL. Taraflar ücretler üzerindeki vergilerin kademeli olarak azaltılmasını istiyor.

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MEVCUT ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

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Asgari ücret, halen bekar bir işçi için aylık brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak uygulanıyor. Apartman görevlileri için ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediği için net 3 bin 40 lira 87 kuruş olarak hesaplanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 4 bin 203 lira 56 kuruş.

NE KADAR ZAM BEKLENİYOR?

Asgari ücret yüzde 24 artarsa 3.500 TL'ye çıkacak. Yüzde 33 zamlanırsa 3.750 TL olacak. Asgari ücretin 4.000 TL olması için ise yüzde 40'ın üzerinde zam yapılması gerekiyor.

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#Asgari Ücret#Maaş#Asgari Ücret Tespit Komisyonu

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