Fırtınada evi, otomobili zarar görenler dikkat! Sigortalar karşılayacak mı?

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
Uğur Şahinden flaş aşı açıklamasıUğur Şahin'den flaş aşı açıklaması#Kovid Aşısı
Göztepe dönüşü Mesut ve İrfan iddiaları Masal anlatmasın, başı kesik tavuk gibi...Göztepe dönüşü Mesut ve İrfan iddiaları! "Masal anlatmasın, başı kesik tavuk gibi..."#Fenerbahçe
Son fırtına normal miydi... İstanbulun belalısı: LodosSon fırtına normal miydi?... İstanbul'un belalısı: Lodos#Lodos
Donacağız Yoğun kar uyarısı... Mevsimin ilk yağışı düştüDonacağız! Yoğun kar uyarısı... Mevsimin ilk yağışı düştü#Meteoroloji
Asgari ücrette kritik gün İşçilerin talepleri ne İşte senaryolarAsgari ücrette kritik gün! İşçilerin talepleri ne? İşte senaryolar#Asgari Ücret
Ünlü yazar tecavüzle suçladı... 16 yıl sonra aklandıÜnlü yazar tecavüzle suçladı... 16 yıl sonra aklandı#Alice Sebold
İfadesi kan dondurdu... Ve ilk kadın tanık konuştuİfadesi kan dondurdu... Ve ilk kadın tanık konuştu!#Ghislaine Maxwell
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiyenin yeni ekonomi modelini açıkladıCumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin yeni ekonomi modelini açıkladı#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Canlı yayında muhabire taciz... Jet hızında cezaCanlı yayında muhabire taciz... Jet hızında ceza!#İtalya
Milyonları ilgilendiren asgari ücret açıklaması İşçilerimizi enflasyondan koruyacağızMilyonları ilgilendiren asgari ücret açıklaması! "İşçilerimizi enflasyondan koruyacağız"#Asgari Ücret
Acı haber sonrası siyah bandın sırrı 2. yarı neden yoktu 18.47de...Acı haber sonrası siyah bandın sırrı! 2. yarı neden yoktu? 18.47'de...#Galatasaray
Mehmet Turgut yanındaki kadını tanıttı: Kayınvalidem olurMehmet Turgut yanındaki kadını tanıttı: Kayınvalidem olur!#Mehmet Turgut
Kripto görünümlü saadet zinciri... Milyarlık vurgun Sahibi izini kaybettirdiKripto görünümlü saadet zinciri... Milyarlık vurgun! Sahibi izini kaybettirdi#Bitrota
Dünyayı teyakkuza geçiren varyanta hazırlık Sıkı korunma hızlı taramaDünyayı teyakkuza geçiren varyanta hazırlık! Sıkı korunma hızlı tarama#Omikron
En yakınları tarafından dolandırıldı Ünlü oyuncu her şeyi tek tek anlattı...En yakınları tarafından dolandırıldı! Ünlü oyuncu her şeyi tek tek anlattı...#Fulya Zenginer
HABERLEREkonomi Haberleri

Fırtınada evi, otomobili zarar görenler dikkat! Sigortalar karşılayacak mı?

#Fırtına#İstanbul#Sigorta
Fırtınada evi, otomobili zarar görenler dikkat Sigortalar karşılayacak mı

Türkiye genelinde yaşanan şiddetli rüzgar ve fırtınanın hızı İstanbul’da 130 kilometreye kadar çıkınca, sigortacılara hasar ihbarları yağmaya başladı. Peki evlerde ve araçlarda oluşan zararı sigorta karşılar mı?

Haberin Devamı

Son birkaç gündür İstanbul, Bursa, Kocaeli, İzmir başta olmak üzere pek çok ilde yaşanan şiddetli fırtına çok sayıda ev, araç ve tarım arazilerine zarar verdi. Fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi, çatılar uçtu, araç ve konutlarda ciddi hasarlar meydana geldi. Posta Gazetesi'nin haberine göre, hasarlarla ilgili konuşan Sigorta ve Reasürans Brokerleri Derneği Başkanı Selcen Gür, hasar ihbarlarının devam ettiğini, konut ve işyerlerinde şiddetli rüzgar sebebiyle oluşan hasarların teminata girmesi için rüzgarın şiddetinin 7 bofor ve üzerinde olması gerektiğini ifade etti.

Gözden Kaçmasın

Omicron alarmı veren dünyanın beklediği haber geldi... Uğur Şahinden flaş aşı açıklamasıOmicron alarmı veren dünyanın beklediği haber geldi... Uğur Şahin'den flaş aşı açıklamasıHaberi Görüntüle

EK TEMİNATLAR ARASINDA

Uzmanlar, Marmara Bölgesi’nde bofor’un 7’nin üzerinde olduğunu belirtiyor. Bunun ispatı için meteoroloji raporu istenebilir. Konut ve işyeri poliçelerinde fırtına teminatının yangın poliçelerinin bir ek teminatı olarak verildiğini söyleyen Selcen Gür, vatandaşlara konut ve işyeri yangın poliçelerini mutlaka yaptırmalarını tavsiye etti. Gür, “Konut sigortasının teminatları arasında fırtına teminatı varsa ilgili sigorta şirketiyle irtibata geçip hasar dosyası açtırılmalı ve eksperin hasar tespiti yapması beklenmeli” dedi.

Gözden Kaçmasın

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiyenin yeni ekonomi modelini açıkladıCumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin yeni ekonomi modelini açıkladıHaberi Görüntüle

KASKO-TRAFİK FARKLI

Haberin Devamı

Fırtına sebebiyle araçlarda da büyük hasarlar yaşandı. Araca özel kasko sigortası kapsamında olan fırtına teminatının da bir ek teminat olduğunu kaydeden Selcen Gür, “Fırtına ile ilgili araçta oluşabilecek tüm hasarlar kasko poliçesi aracılığıyla ödenmektedir. Bunun için acentenizi arayıp hasar bilgisini paylaşmanız gerekiyor. Ancak vatandaşlarımız halen kasko ve trafik sigortasını karıştırıyor. Bu tür hasarlar sadece kaskodan ödenir, trafik poliçesi ise sizin kendi aracınızla karşı tarafa verdiğiniz hasarları kapsar. Trafik poliçesi temelde bir sorumluluk poliçesidir” dedi.

Gözden Kaçmasın

Hava sıcaklıkları bir anda düşüyor Meteorolojiden yoğun kar uyarısıHava sıcaklıkları bir anda düşüyor! Meteoroloji'den yoğun kar uyarısıHaberi Görüntüle

TARIM ALANLARI DAHİL

Tarım alanları ve seralar tarım sigortası kapsamında korumaya alınıyor. Eğer bu sigorta varsa kaybınızın tamamını da tarım sigortalarından alabiliyorsunuz. Hasar gören işyerlerinde de sigorta varsa hasarları karşılanıyor. Diğer yandan vatandaşların vefat durumunda hayat sigortası ve ferdi kaza sigortası varsa, fırtına sonucu yüksek tazminat ödemeleri oluyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fırtına#İstanbul#Sigorta

BAKMADAN GEÇME!

Tam bir Amerikan rüyası Twitterın başına geçen isimsiz CEO Parag Agrawal

Tam bir Amerikan rüyası! Twitter'ın başına geçen 'isimsiz CEO' Parag Agrawal

#Parag Agrawal
Seren Serengil canlı yayında sağlık durumunu açıkladı: Ameliyat olmazsam 1 yıl içinde yok olacağım

Seren Serengil canlı yayında sağlık durumunu açıkladı: Ameliyat olmazsam 1 yıl içinde yok olacağım!

#Seren Serengil
Omicronu tespit eden doktor risk grubunu açıkladı

Omicron'u tespit eden doktor risk grubunu açıkladı

#Koronavrüs