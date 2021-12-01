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Son dakika... OECD, Türkiye için büyüme tahminini yükseltti

#OECD#Türkiye#Büyüme
Son dakika... OECD, Türkiye için büyüme tahminini yükseltti

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü, Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme tahminini revize etti. 2021 yılı için olan yüzde 8.4'lük büyüme tahmini yüzde 9'a yükseldi.

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OECD bugün yayınladığı "Ekonomik Görünüm" raporunda Türkiye için 2021 yılı GSYH büyüme tahminini ara dönem raporunda yer alan tahminde açıklanan yüzde 8,4'ten yüzde 9,0'a çıkarıldı. 2022 yılı için tahmin yüzde 3,1'den yüzde 3,3'e yükseltilirken, 2023 yılı için tahmin yüzde 3,9 seviyesinde oluştu.

Kurum ortalama enflasyon beklentilerinde de yukarı yönlü revizyona gitti. Buna göre, bu yıl için ortalama tüketici fiyat tahmini yüzde 17,8'den yüzde 18,7'ye, 2022 yılı tahmini yüzde 15,7'den yüzde 23,9'a çıkarıldı. 2023 yılı ortalama tüketici fiyatları tahmini yüzde 21,7 olarak açıklandı.

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OECD, "Enflasyon çok yüksek ve yapışkan. Faiz oranlarındaki son indirimler enflasyon bekleyişleri, kur, reel hane halkı geliri ve dış finansman üzerinde daha fazla baskı yarattı." değerlendirmesinde bulundu.

Raporda, "Makroekonomik politika duruşu ve politika karışımı normalleştirilmeli. Para politikası resmi enflasyon hedefine ulaşmak için gerçekçi bir patikaya yönelik güvenilir yönlendirme sunmalı. Bu, pandemi sürecinde sübvansiyonlu kredilere bel bağlayan yüksek borçlu şirketlere ve hane halklarına hedefli mali destek ile bir araya gelmeli.

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Türkiye, global değer zinciri yeniden yapılanmasından çalışanlar üzerinde alınan vergileri ve istihdamdaki katılıkları azaltarak yeni fırsatları daha iyi yakalayabilir" değerlendirmelerine de yer verildi.

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Manşet enflasyona paralel olarak çekirdek enflasyon tahminlerinde de artış görüldü. 2021 yılı için gıda ve enerji hariç tüketici fiyat beklentisi yüzde 17,3'ten yüzde 17,6'ya, 2022 yılı için yüzde 15,6'dan yüzde 21,6'ya gelirken, 2023 yılı için beklenti yüzde 21,4 oldu.

OECD, 2021 yılı için işsizlik oranı beklentisini yüzde 14,0'ten yüzde 12,2'ye, 2022 yılı için yüzde 14,2'ten yüzde 12,5'e çekti. 2023 yılı için yüzde 12,6 tahmininde bulundu.

Cari denge/GSYH için tahmin bu yıl yüzde -3,6'dan yüzde -2,1'e, gelecek yıl yüzde -3,4'ten yüzde -1,7'ye revize edilirken, 2023 yılı tahmini yüzde -1,6 olarak belirlendi.

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