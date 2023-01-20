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Son dakika... Altında tarihi rekor! Yatırımcılar dikkat...

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#Altın#Emtia#Fiyat
Son dakika... Altında tarihi rekor Yatırımcılar dikkat...
Oluşturulma Tarihi: Ocak 20, 2023 06:38

Ons altındaki hızlı yükseliş gram altın tarafında tarihi yüksek seviyeyi ortaya çıkardı. Gram altın 1171 liraya kadar çıktı.

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Ons altındaki güçlenme gram altına pozitif yansıdı. Ons altın 1935 dolar ile 8 ayın zirvesine çıkmış oldu. Gram altın da 1171 liraya kadar yükseldi.

Küresel enflasyon sorununda zirvenin görülmesi ve gerilemelerin başlaması piyasalarda dengelerin oluşmasını sağlıyor. Enflasyon nedeniyle faiz artıran ülkelerin faiz indirimine geçeceği ya da faiz artırım hızlarını düşürmeleri bekleniyor. ABD ve AB'de ise resesyona ilişkin beklentiler ertelendi ve teknik olarak resesyon olsa da yansımalarının büyük olmayacağı belirtiliyor.

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ALTIN DÜŞEN ENFLASYONLA GÜÇ KAZANIYOR

Altın fiyatları da düşen enflasyon oranlarıyla güç kazanıyor. Merkez bankalarının faiz indirimi patikasına girmesi beklentisi ons altına güçlü alım getirdi. Ons altın 8 ayın zirvesi olan 1935 dolara kadar yükseldi. Hızlı yükselişin ardından bir miktar geri çekilme yaşayan ons altın şu sıralarda 1928 dolar seviyesinde işlem görüyor.

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Gram altın tarafında da primlenme söz konusu. Ons altındaki güçlenme ve döviz kurlarının ılımlı yükseliş içinde olması gram altına tarihi zirveyi gösterdi. Gram altın 1171.7 lira ile tarihin en yüksek seviyesine ulaştı. Şu sıralar gram altın ons altındaki hafif geri çekilmenin etkisiyle 1166 lirada bulunuyor.

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1 YILDA YÜZDE 46 KAZANDIRDI

Son bir yılda gram altın yüzde 46 oranında kazandırdı. 20 Ocak 2022 tarihinde gram altın en yüksek 802 lirayı görmüştü. Bugün ise 1171 liraya yükseldi. Gram altındaki kazanç böylece yüzde 46 oldu.

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#Altın#Emtia#Fiyat

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