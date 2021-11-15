Son dakika... Altın fiyatlarında yeni rekor

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ABD Merkez Bankası Fed küresel piyasalar üzerinde etkisini sürdürüyor. Fed'in tahvil alımlarını azaltması ve faiz artırımı beklentisinin 2022 yılında gerçekleşmeyeceğine dair söylemlerin artması altın fiyatlarını artırdı. ABD'de yüksek gelen enflasyon da altına olan talebi artırıyor.

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Ons altın 5 ayın zirvesi olan 1868 dolara kadar yükseldi. Saat 07:27 itibarıyla ons altın yüzde 0.47 oranında düşüşle 1857 dolar seviyesinde işlem görüyor. Gün içinde en düşük 1856 dolar, en yüksek 1868 dolar seviyesi görüldü.

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GRAM ALTIN REKOR KIRIYOR

Gram altın fiyatları dövizdeki yükselişin etkisiyle rekor üstüne rekor kırıyor. Gram altın 603 lira ile bugün tarihi yüksek seviyesine ulaştı. Saat 07:27 itibarıyla gram altın 599.7 liradan alıcı buluyor. Gün içinde en düşük 598.4 lira, en yüksek 603 lira seviyesi görüldü.