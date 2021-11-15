Dev fabrikada ‘hileli iflas’ şoku

Haberin Devamı

10 Kasım tarihli raporda, dev fabrikanın içinin boşaltıldığı, malların kaçırılarak bilinçli bir biçimde iflas ettirildiği öne sürüldü. Bilirkişi Haluk Hiçsönmez’in imzasını taşıyan raporda, mercek altına alınan dönemdeki yöneticilerin ‘Hileli iflas” suçunu işledikleri öne sürüldü. Yasaya göre, hileli iflas suçu 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezasını ön görüyor. Yargılaması ise ağır ceza mahkemesinde yapılıyor.

Bilirkişi raporunda, şirkete ait makine ve teçhizatlar, taşıtlar ve binlere tonluk ham maddenin hileli işlemlerle el değiştirildiği kaydedildi. İflas müdürlüğüne sunulan belgelere göre, DÇT Demir Çelik’in mal satışından gelen 1,7 milyon dolar, şirketin yüzde 51 hissedarı Mustafa Demirci’nin şahıs hesabına aktarıldı.

YENİ ADRES TAVUK KÜMESİ

Dosyada yer alan belgelere göre, ‘hileli iflas’ işlemlerinin yoğunlaştığı dönemde şirketin yönetiminde kayyum olarak sırasıyla Faruk Y. ile İrfan D.’nin görev aldıkları anlaşıldı. Anılan dönemde ayrıca, inşaat işçisi olan Ferzende Önsever, işsiz durumda olan Hasan Tahsin Kurt, Samet Can Çetin ve Azat Çiçek’in yönetim kurulu üyesi olarak görev yaptıkları anlaşıldı. Mustafa Yıldırım G.’nin genel müdür olarak bir dönem yetkili olduğu iflas masasındaki fabrikanın mevcut adresi ise eski bir tavuk kümesinde görünüyor.

Haberin Devamı

YÜZDE 51 HİSSE EL DEĞİŞTİRDİ

Öte yandan, iki kardeş arasındaki sancılı süreç ederken şirketin ortaklık yapısına ilişkin ise ilginç gelişmeler oldu. Yüzde 51 hisseya sahip olan Mustafa Demirci, 30 Aralık 2020’da tüm hissesini Erdinç Çiçek isimli bir kişiye devretti. Çiçek ise hissesini, 15 Ocak 2021’de Ahmet Başar’a devretti. Ulaşılan belgelere ne Çiçek’in ne Başar’ın bir mal varlığı bulunmuyor. Anılan kişilerin günlük işlerde çalıştığı belirlendi. Anılan hisse devrine dair ödemenin ne zaman ve nasıl yapıldığı belirsiz.