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Son dakika... Altın fiyatlarında son durum

#Altın#Emtia#Fiyat
Son dakika... Altın fiyatlarında son durum

Altın fiyatları küresel enflasyondan beslenmeye devam ederken ABD'den gelen karışık yorumlar ons altının gerilemesine neden oldu. Gram altın 429 lira ile tarihi yüksek seviyesine ulaştı.

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Altın fiyatları yüksek enflasyonla dalgalı seyre yöneldi. 1800-1880 dolar bandında bir süredir işlem gören ons altın dün yükseliş hareketi yapsa da bugün gerileme gösterdi.

ABD'deki enflasyona ilişkin yetkililerin farklı açıklamalarda bulunması piyasaların kafasını karıştırdı.

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Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, Fed'in yükselen enflasyona yüksek tepki vermemesi gerektiğini belirtirken St. Louis Fed Başkanı James Bullard ise Fed'in enflasyona karşı daha agresif tavır alması gerektiğini söyledi.

Bu gelişmelerle birlikte ons altın değer kaybına uğradı. Saat 08:53 itibarıyla ons altın 1853 dolar seviyesinde işlem görüyor. Gün içinde en düşük 1849 dolar, en yüksek 1856 dolar seviyesi görüldü.

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GRAM ALTIN GÜÇLÜ DURUYOR

Gram altın fiyatları ise döviz kurlarındaki yükselişten kaynaklı olarak yükselişini sürdürüyor. Gram altın dünm 629.4 lira ile tarihi yüksek seviyesine ulaşmıştı. Bugün ise saat 08:53 itibarıyla 621.5 liradan alıcı buluyor. Gün içinde en düşük 612.5 lira, en yüksek de 622.7 lira seviyesi görüldü.

ÇEYREK ALTIN 1000 LİRAYI AŞTI

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Gram altın ve ons altındaki hareketle birlikte çeyrek altın fiyatları 1000 liranın üzerine çıktı. Sabah saatlerinde çeyrek altın 1004 lira seviyesinde işlem görüyor.

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