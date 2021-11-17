Akdeniz Yatırım Holding binasını satıyor

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2018 yılında çıkan bir kanun ile kamuda taşeron olanların kadroya alınmasıyla birlikte kamu sektörüne yönelik güvenlik hizmeti veremeyen Akdeniz Yatırım Holding uzun süredir gündemlerinde olan merkez binalarını satışa çıkardı.

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Şirket'ten KAP'a yapılan açıklamaya göre İstanbul ili Bağcılar ilçesi Mahmutbey Mahallesi'nde yer alan şirketin merkez binası 14.225.000 lira bedel ile satılacak.

Satış işlemleri Bağcılar Tapu Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek.

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TOPRAK BÜYÜKLÜĞÜ 857 METREKARE

Satışa konu olan taşınmazın arsa büyüklüğü 857 metrekareden oluşuyor. Arsa üzerinde tapu kayıtlarında yer alan bilgilere göre "2 Bodrum, Zemin, 3 Normal Katlı Betonarme İşyeri Ve Arsa" bulunuyor. Binanın komşu parsellerinden bazıları boş bulunurken E-6 Otoyolu'ndan da bina görülebiliyor.

ŞİRKETİN BÜYÜK ÇOĞUNLUĞU HALKA AÇIK

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Akdeniz Yatırım Holding'in yüzde 77.73'ü halka açık durumda. Şirketin sermayesi 124 milyon lira iken, özsermayesi 147 milyon lira seviyesinde.