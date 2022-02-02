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Siro üst yönetiminde iki önemli atama

#Siro#Zafer Kara#Özgür Özel
Siro üst yönetiminde iki önemli atama

Togg ve Farasis Energy ortaklığında enerji depolama çözümleri geliştirmek üzere kurulan Siro Silk Road Temiz Enerji Depolama Teknolojileri şirketinin üst yönetiminde iki önemli atama gerçekleşti. Siro Ticari Genel Müdürü N. Özgür Özel olurken, Siro Teknik Genel Müdürlüğü pozisyonuna Zafer Kara getirildi. Kara’nın görevi 1 Nisan 2022 tarihinde başlayacak.

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Türkiye ve çevresindeki ülkelerde otomotiv ve otomotiv dışı uygulamalar için enerji depolama çözümleri geliştirmek üzere Togg ve Farasis Energy ortaklığında kurulan Siro Silk Road Temiz Enerji Depolama Teknolojileri, uluslararası tecrübeye sahip üst düzey yönetici atamalarıyla organizasyon yapısını güçlendiriyor. Yıllık 20 GWs'lık üretim kapasitesiyle devler liginin oyuncusu olacak Siro’da Ticari Genel Müdür N. Özgür Özel olurken, Teknik Genel Müdür pozisyonuna Zafer Kara getirildi.

Siro Yönetim Kurulu Başkanı M.Gürcan Karakaş, Özel ve Kara’ya yeni görevlerinde başarılar dileyerek “Togg’da olduğu gibi Siro’da da küresel deneyimi olan değerleri projemize kazandırma kararlılığımızı sürdürüyoruz” diye konuştu. Farasis Energy Kurucu Ortağı, CTO'su ve Siro Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Dr. Keith Kepler de Farasis’in önümüzdeki yıllarda Çin dışındaki en önemli ortaklıklarından biri olan Siro’nun bu yeni atamalarla daha da kuvvetlendiğine dikkat çekti. Farasis Avrupa Genel Müdürü ve Siro Yönetim Kurulu Üyesi Stefan Bergold da, Özel ve Kara’nın liderliğinde Siro’nun, batarya piyasasında önemli bir rol oynayacağını ve Avrupa’ya ileri teknoloji enerji depolama çözümleri sunacağını belirtti.

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ÖZGÜR ÖZEL KİMDİR?

1 Şubat 2022 tarihi itibarıyla Siro Ticari Genel Müdürü olan N. Özgür Özel, 25 yıllık uluslararası deneyime sahip çok yönlü bir endüstri yöneticisi. Özel, İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden mezun olduktan sonra, aynı bölümde yüksek lisansını tamamladı. Kariyerine Tofaş’ta Stratejik Yönetim Danışmanı olarak başlayan Özel, ardından Ortaklıklar ve İş Geliştirme Müdürü olarak Fiat İtalya’da uluslararası pazarların stratejik planlamasında ve Fiat Auto’nun diğer OEM’lerle stratejik işbirliklerinde etkin rol aldı. Tofaş’ta Ticari Projeler ve Marka Tanıtım Koordinatörü, Stratejik Planlama ve İş Geliştirme Müdürü, Pazarlama Müdürü ve Uluslararası İş Geliştirme Direktörü gibi pek çok farklı pozisyonda görev yapan Özel, Almanya merkezli Magirus GmbH’ın Pazarlama, Ürün ve İş Geliştirmeden sorumlu başkan yardımcısı olarak Magirus’un yeniden yapılanmasına öncülük etti. Tekrar Türkiye’ye dönüşünde Kibar Holding ve Erdemir’de Strateji ve İş Geliştirmeden

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Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak birçok yeni yatırım ve iş fırsatını hayata geçirdi. 2018’den bu yana Togg’da strateji ve iş geliştirme, mobilite ekosistemi ve şarj alanlarına liderlik eden Özel, Siro’nun kuruluş sürecindeki aktif rolü sonrasında Siro Ticari Genel Müdürü olarak Teknik Genel Müdür ile şirkete liderlik etmenin yanında finans, pazarlama ve satış, satın alma, hukuk ve İK fonksiyonlarından doğrudan sorumlu olacak.

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ZAFER KARA KİMDİR?

1 Nisan 2022 tarihi itibarıyla Siro Teknik Genel Müdürü görevini Dr. Stefan Bergold’dan teslim alacak Zafer Kara, 25 yıllık uluslararası tecrübeye sahip bir isim. Kara, Ege Üniversitesi Fizik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, Almanya’da RheinMain Üniversitesi Elektronik Mühendisliği Bölümü’nü bitirdi. İş hayatına Almanya’da Kalite Mühendisi olarak başlayan Kara, ardından Volkswagen Türkiye bünyesine katıldı.1998 yılında Üretim ve Proje Mühendisi olarak Bosch’a geçen Kara, Türkiye’de ve Çin’de fabrika kurulumu, yeni ürünlerin devreye alınması, yeni müşteri projeleri anlaşmaları gibi birçok farklı alanda fabrika müdürlüğünden başkan yardımcılığına kadar önemli sorumluluklar üstlendi. Siro’da Teknik Genel Müdür olarak Ticari Genel Müdür ile birlikte şirkete liderlik etmenin yanında ürün geliştirme, mühendislik, program yönetimi, üretim mühendisliği, üretim ve kalite gibi fonksiyonlardan doğrudan sorumlu olacak Kara, son olarak Bosch Automotive Thailand ve Robert Bosch Automotive Technologies Thailand fabrikasının Genel Müdürü ve Bosch’un Güneydoğu Asya Bölgesel Genel Müdür ve Ürün Sorumlusu olarak görev yapıyordu.

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#Siro#Zafer Kara#Özgür Özel

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