Cumhurbaşkanı Erdoğan: 3 ayrı noktada bombaladık, kaçacak delik bile bulamadılar

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan PKK'ya karşı dün gece gerçekleştirilen Kış Kartalı Harekatı'na ilişkin olarak açıklamalarda bulundu. TÜGİK Genel Kurulu'nda konuşan Erdoğan "Dün gece 3 ayrı noktada hedefleri bombaladık, kendilerine kaçacak delik bile bulamadılar" dedi.

Türkiye'nin her alanda atılımlarda bulunduğuna değinen Erdoğan, Akkuyu Nükleer Santrali'nin yapımı sürerken bir diğer nükleer santralin de müjdesini verdi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik olarak da "Lüks otelden, geceliği 100 bin lira olmak suretiyle odadan yapacağınız yayınlarla bu millet aldanmaz, kanmaz." dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

İş dünyamızı gençliğin dinamizmiyle bütünleştirerek büyük ve güçlü Türkiye hedefimize yaptığınız katkılar için her birinize şahsım ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum. İnşallah sizlerle birlikte ülkemize kazandıracak çok eserimiz, çok hizmetimiz, gençlerimize aktaracak çok umudumuz var.

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"KAÇACAK DELİK BİLE BULAMADILAR"

Hayali olmayanın hedefi olmaz. Hedefi olmayanın da rotası olmaz. 20 yıldır tüm hayalleri önce hedeflere sonra gerçeklere dönüştürdük. İnsanlarımızın hayatına dokunan her alanda ülkemize çağ atlattık. Cumhuriyet tarihinin tamamında yapılanları 5'e 10'a katlayan yatırımlarımızla altyapıyı kurduk. Altyapı üzerinde ülkemizi tamamen kendi modeliyle, kendi dinamikleriyle, kendi programıyla dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına sokacak yeni bir atılımın içindeyiz. Milletimizin karışına 2011 yılında 2023 hedefleriyle çıktığımızda birileri buna dudak bükmüştü. Bizi hayalcilikle suçlamıştı. 2023'ün eşiğindeyiz. Türkiye'nin dünyanın önde gelen üretim ve ihracat merkezlerinden biri haline dönüşme sürecini beraberce yaşıyoruz. Dün gece 3 ayrı noktada hedefleri bombaladık, kendilerine kaçacak delik bile bulamadılar.

Üniversite sayısını 76'dan 207'ye yükseltmeseydik, bugün bulunduğumuz yerde olmazdık. Şayet sağlıkta ülkemizin dünyanın en iyi işleyen sağlık sistemine kavuşturmasaydık, şehir hastaneleri başta olmak üzere dört bir yanı sağlık tesisleriyle donatmasaydık, çalışan sayısını 1 milyon 240 bine çıkarmasaydık, bugün bulunduğumuz yerde olmazdık.

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Şayet enerjide 32 bin megawattı bile bulunmayan kurulu gücümüzü 100 bin megawatta çıkarmasaydık, yerli ve milli enerji oranını bu derece artırmasaydık, bugün bulunduğumuz yerde olamazdık.

Organize sanayi bölgesi sayısını artırmasaydık, altyapılarını kurmasaydık, yeni enstrumanlar geliştirmeseydik bugün bulunduğumuz yerde olamazdık.

Toplu konut hamleleri, kentsel dönüşüm hamleleri, sıfır atık, katı atık, millet bahçeleri gibi yatırımlarla şehirlerimizin hayat kalitesini artırmasaydık bugün bulunduğumuz yerde olmazdık.

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İKİNCİ NÜKLEER SANTRAL MESAJI

Bizim ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına sokma hedefimiz içi boş bir vaat altı boş bir söylem, laf olsun diye sarfedilmiş bir beyan, siyaset kürsüsünden üfürülmüş bir balon değildir. Tam tersine biz önce bu iddiamızı hayata geçirecek altyapıyı kurduk, sonra hedefimizi ilan ettik.

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Bizim siyasetimiz eser ve hizmet siyasetidir. Biz durmuyoruz, çalışıyoruz. Yakında ikinci nükleer enerji santrali de geliyor. Bizim işimiz var. Eğer arzu ediyorsan, Akkuyu uzak değil, Akkuyu'ya gidersin, bizim nükleer enerji santrali ne durumdaymış yerinde görürsün. Bak Bay Kemal; yakında ikinci nükleer enerji santrali geliyor. Sizin hayatınızda sadece mum vardı mum, gaz lambası var. Biz ise bunu bu hale getirdik. Sadece bunlarla da kalmadık. Güneş enerjisi santralleri, RES'ler, bunları yapan bizi ya. Sizin hayal edemediklerinizi biz gerçeğe dönüştürdük.

Ülkemizde nükleer enerji ile ilgili çalışmalar 1950'li yıllarda başlatılmıştır. Ülkemiz 1978 yılına geldiğinde bu konudaki sağlanan en somut ilerleme İsveç atom firmasından 3,5 milyar dolarlık kredi sözü alınmış olmasıdır. Bu krediyle nükleer santral inşasına başlanması için ülkemizin saha düzenlemesi, yol çalışmaları ve benzeri işler için 100 milyon dolarlık bir yatırım yapması gerekiyordu. Kararlı bir mücadelenin ardından nihayet Akkuyu'daki santralin temelini attık ve inşaasına başladık. İnşallah iki üniteyi 2023 yılında hizmete alacağız. Peki dünyanın 32 farklı ülkesinde 443 nükleer santral faaliyetteyken halen inşaası süren santraller varken niçin ülkemiz bu imkandan mahrum edilmeye çalışılıyordu dersiniz? Türkiye'nin en stratejik projelerinden olan Akkuyu bu ülkenin ekmeğini yiyen suyunu içen birisini niçin rahatsız eder. Bu menfii kampanyaya ülkenin ikinci büyük partisinin genel başkanının katılmasının sebebi ne olabilir. Elektrik fiyatı üzerinde yapılan saldırının asıl amacı projenin kendisi olduğunu geçmişteki tavırlarından biliyoruz. Bunlar en pahalı enerjinin olmayan enerji olduğunu bilmeyecek kadar cahiller ya da kafaları ve kalpleri başka yerlere bağlı. Bilindiği gibi dünyada salgınla birlikte zirveye çıkan ekonomik krizin lokomotifi enerji fiyatlarındaki fahiş artışlardır. Kömür fiyatlarının, doğal gaz fiyatlarının 10 kat arttığı dönemden bahsediyoruz. Vatandaş ve sanayicilerine uygun fiyatla elektrik veren ülkeler tüm yatırımlarını 30-40-50 yıl önce tamamlamışlar.

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"LÜKS ODADAN YAYINLARA MÜLLET ALDANMAZ, KANMAZ"

Karadeniz'de keşfettiğimiz doğal gazı 2023'ten itibaren sistemimize vererek bu alanda bir rahatlama sağlayacağız. Enerji kaynaklarını birbirinin alternatifi değil, tamamlayıcısı olarak görüyoruz. Nasıl hayata geçirilebileceğinin yollarını arayalım. Lüks otelden, geceliği 100 bin lira olmak suretiyle odadan yapacağınız yayınlarla bu millet aldanmaz, kanmaz.

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Türkiye içeride ve dışarda ayağına takılan çelmelere, tuzaklara, maruz kaldığı saldırılara rağmen kararlılıkla yolunda ilerliyor, hedeflerine adım adım yaklaşıyor. Döviz kuru üzerinden ekonomiyi bozma gayretlerini geliştirdiğimiz mekanizmalarla bozduk. 20 Aralık'ı hatırlayın ,bir kırılma noktasıdır. Faiz konusunda dayatmaları etkisiz hale getirdik, yüksek enflasyon sarmalını da her geçen ay azaltarak bir süre sonra bertaraf edeceğiz. Artık tüm gücümüzü vaktimizi, enerjimizi ülkemizi yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla ile büyütmek için kullanacağız. İşte sizler de görüyorsunuz. Biliyorsunuz. Geçtiğimiz yılı sizlerle beraber 225 milyar doları aşan tarihimizin en yüksek ihracatıyla 500 milyar doları bulan dış ticaret hacmiyle kapattık. Bu yıl ihracatımızı inşallah daha ileriye taşıyacağız. Ocak ayı ihracatımız yüzde 17 artışla 17.6 milyar dolar olarak gerçekleşti. Erkan kardeşimizin verdiği 300 milyar dolarlık ihracat hedefini doğru yolda ilerlediğimizin işareti olarak değerlendiriyorum.

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Dünyanın küçüldüğü 2021'de biz büyüdük. Turizmde geçen yılı 30 milyon turist ve 24.5 milyar dolar turizm geliriyle tamamladık. İnşallah bu yıl çok daha bereketli bir turizm sezonu bekliyoruz. İstihdamda 2.7 milyonluk artışla 30 milyon sınırına dayanarak salgın öncesi dönemin de üzerine çıktık. Türkiye artık dünyanın en önde gelen üretim üslerinden biridir. Biz çalıştıkça, ürettikçe, Allah'ın izniyle kimse bu ülkenin bileğini bükemez, milleti birbirine düşüremez, örseleyemez.