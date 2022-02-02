Son dakika: DSÖ son noktayı koydu... Flaş BA.2 açıklaması

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Son dönemde Omicron varyantı ile gündemden düşmeyen koronavirüs (Kovid-19) dünyanın bir numaralı ortak gündemi olmaya devam ediyor.

Daha bulaşıcı olduğu bilimsel olarak kanıtlanan Omicron'un alt varyantı BA.2 ile ilgili peş peşe gelen uyarıların ardından gözler Dünya Sağlık Örgütü'e (DSÖ) çevrilmişti.

Statens Serum Institut'taki Danimarkalı hastalık gözetim uzmanlarının BA.2'nin BA.1'den (Omicron) 1,5 kat daha bulaşıcı olduğunu açıklamasının ardından DSÖ'den beklenen açıklama geldi.

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DSÖ adına açıklamalarda bulunan Dr. Boris Pavlin çevrimiçi bir basın brifinginde, 'BA.2'nin şu anda solladığı diğer ülkelere baktığımızda, hastaneye yatışlarda beklenenden daha yüksek artışlar görmüyoruz' dedi.

Palvin bu sonuca BA.2 alt varyant vakalarının BA.1'i geçtiği ilk ülke olan Danimarka'dan gelen veriler ışında vardıklarının altını çizdi.

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Staten Serum Enstitüsü Müdürü Lillebaek, dün yaptığı açıklamada BA.2'nin spike proteinin önemli bir alanında mutasyonlara sahip olduğu belirtti.

Lillebaek, söz konusu alanın genellikle daha yüksek bulaşıcılık ile bağlantılı olduğunun da altını çizdi.

DSÖ, BA.2 ve BA.3'ü Omicron'un yeni alt varyantları olarak kaydetti. BA.2'nin ilk olarak nerede ortaya çıktığı bilinmiyor.

Ancak şimdiye kadar, onlarca ülkede BA.2'ye rastlandı. BA.3 için ise vaka oranlarının düşük seyrettiği belirtiliyor.

DELTA'DAN 70 KAT DAHA HIZLI

Öte yandan Omicron ve Delta'ya karşılaştıran bilim insanları Omicron'un hava yollarında Delta'dan 70 kat daha hızlı çoğaldığını belirlemişti.

Hong Kong Üniversitesi'nde yapılan araştırmada yeni varyantın akciğerlerde Delta'ya kıyasla 10 kat daha yavaş çoğaldığı bilgisine ulaşıldı.

Yeni varyantın bronş ve akciğer dokusunda ne kadar hızlı çoğaldığını inceleyen bilim insanları bu sonuçların Omicron'un neden çok bulaşıcı ancak daha hafif bir hastalığa neden olduğunu açıkladığı görüşünde.