Geniş Kasko nedir?

Bu durum kasko sigortalarının teminatlarını yeniden gündeme getirdi. Quick Sigorta Kasko Müdürü İbrahim Ağacık, yayınladığı bir bilgilendirme videosunda; “Tsunami sonrasında aracınızda oluşan hasarları geniş kasko sigortası öder mi?” sorusunu yanıtladı. “Tsunami bir deniz depremidir” diyen Ağacık, bu nedenle geniş kaskonun depremden kaynaklı tsunami hasarları başta olmak üzere her türlü deprem hasarlarına karşı sigortalıyı ve sigortalı aracı güvence altına aldığına dikkat çekti.



BİRÇOK RİSKE KARŞI KORUYOR



Genişletilmiş kasko tabi ki sadece deprem ve tsunami kaynaklı hasarları değil, çarpma, çarpılma, hırsızlık, yanma gibi temel kasko sigortası hasarlarını da karşılıyor. Bu teminatlara ek olarak araç sahibi ihtiyacı dahilinde teminat eklemeleri yapabiliyor. Ek teminatlar arasında; doğal afetler, toplumsal hareketler ve terör olayları sonucunda meydana gelen hasarlar da yer alıyor. Aracın aldığı zararı karşılamakla beraber aynı zamanda araç içinde bulunan özel eşya ve aksesuarları da kasko dahilinde yer alıyor. İlandır...