Sel bölgesinde vergi ödeme süreleri 1 ay ertelendi

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Hazine ve Maliye Bakanlığı Antalya'da selden etkilenenlerin vergi beyannameleri ve ödemelerini bir ay erteledi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

Bakanlığımız, 12 Aralık tarihinde Antalya ilinin Demre, Finike ve Kumluca ilçelerinde meydana gelen selden etkilenen mükelleflerin olası mağduriyetlerinin önüne geçmeyi amaçlamaktadır. Bu kapsamda söz konusu bölgelerde faaliyet gösteren mükelleflerin Aralık ayının sonuna kadar vermeleri gereken beyanname ve bildirimlerin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk edecek vergilerin ödeme süreleri 1 ay ertelenmiştir.



Selden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz.