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Şırnak'ta petrol sevinci! Tankerlerle taşınıyor

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#Petrol#Şırnak#Gabar
Oluşturulma Tarihi: Aralık 13, 2022 15:37

Şırnak'ta terörden arındırılan Gabar Dağı'nda petrol bulunması, bölge halkını sevindirdi. Şırnak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Geliş, "Basına yansıdığı kadarıyla gravitesi çok yüksek bir petrol ilimizde bulundu. Bu konuda çok mutluyuz. Çünkü bereketli topraklar olduğunu biliyorduk" dedi.

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Terörden arındırılan Gabar Dağı'nda, 2020'de başlatılan sismik çalışmalar sonrası petrol rezervi bulundu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı koordinesinde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) çalışma yaptı. Çalışmalar sonrası 13 Eylül 2021'de ilk kuyu, 'Şehit Esma Çevik-1' adı ile faaliyete alındı. TPAO, 7 noktada çalışmalarını yoğunlaştırdı; şu ana kadar 4 kuyu faaliyete alındı. Bu kuyularda günlük 5 bin varil petrol çıkartılıyor. Yıl sonunda 3 kuyunun daha faaliyete girmesi ile günlük üretimin 10 bin varile çıkarılması hedefleniyor. 2023 yılında ise 10 kuyunun daha faaliyete geçirileceği belirtiliyor. Bütün kuyuların açılması ile Şırnak'taki günlük petrol üretiminin 20 bin varil olması amaçlanıyor.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Kabine Toplantısı'nın ardından bölgedeki petrol arama çalışmalarına ilişkin "Gabar Dağı'nda 150 milyon net petrol rezervinde saha keşfettik. 2022'de karada yapılan en büyük 10 keşiften biri. Rezerv değeri yaklaşık 12 milyar dolar" bilgisini paylaştı.

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Şırnakta petrol sevinci Tankerlerle taşınıyor

'ÇOK DAHA GÜZEL REZERVLERİN ÇIKACAĞINA İNANIYORUZ'

Şırnak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Geliş, "Basına yansıdığı kadarıyla gravitesi çok yüksek bir petrol ilimizde bulundu. Bu konuda çok mutluyuz. Çünkü bereketli topraklar olduğunu biliyorduk. Daha önce de yer altı zenginliklerimiz vardı. Fakat petrolün de eklenmesi bizi son derece mutlu etti. İlimizdeki genç işsiz kardeşlerimize iş olanağı, ülke ve bölge ekonomisine ciddi katkı sunacağını inanıyoruz. Hükümetimizin de özellikle genç işsiz kardeşlerimize daha fazla istihdam yaratması ve yönlendirmesini bekliyoruz. Öyle umutluyuz ki; Allah'ın izniyle çok daha güzel rezervlerin çıkacağına inanıyoruz" dedi.

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'HER GÜN 30 TANKERDEN FAZLA PETROL ÇIKIYOR'

Petrol rezervinin bulunduğu alandaki 1500 kişinin yaşadığı Akçay köyünün muhtarı Ramazan Yılmaz da "Köyümüzde 2 yıl önce yapılan sismik çalışmalarda petrol sahaları bulundu. Şu anda petrol sahalarımızda kuyular yapıldı ve petrol çıkıyor. Dünya standartlarında çıkan bir petroldür. Buradan, her gün 30 tankerden fazla petrol çıkıyor. Batman'a gidip, rafineride işleniyor. Ülke ekonomisine katkı sağlıyor. Ülkemiz bununla bir refaha kavuşacak. Gençlerimize de istihdam ve iş sahası oluşturulmasını talep ediyoruz. 2023'ten sonra umut ediyoruz ki; Akçay'dan çıkan bu petrol, Türkiye'nin ekonomisine daha çok katkı yapacak" diye konuştu.

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Şırnakta petrol sevinci Tankerlerle taşınıyor

'TERÖR YERİNE PETROL GETİRİYORUZ'

Akçay köyü sakini Hasan İnce de "Köyümüz ve memleketimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Ülke ekonomisine fayda sağlayacağını düşünüyorum. Güneydoğu'da işsizlik fazla. Bununla birlikte burada iş istihdamı olacak. Çok mutluyuz. Bir sürü insan orada çalışıyor. Bu gördüğünüz dağlara evvelden çıkamıyorduk. 5 tabur ancak çıkabiliyorduk. Şimdi Allah'a çok şükür 5-10 tabur gidemediğimiz yerde petrol çıkıyor. Petrol getiriyoruz. Çok güzel, çok şahane bir şey. Şimdi 10 askerle çıkıyoruz. Terör yerine petrol getiriyoruz."

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#Petrol#Şırnak#Gabar

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