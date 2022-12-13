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Son dakika... Beşiktaş Belediyesi'ne rüşvet operasyonu: 16 gözaltı... Murat Hazinedar hakkında gözaltı kararı

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#Beşiktaş Belediyesi#Rüşvet#Operasyon
Son dakika... Beşiktaş Belediyesine rüşvet operasyonu: 16 gözaltı... Murat Hazinedar hakkında gözaltı kararı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 13, 2022 13:28

Beşiktaş Belediyesi'ne 'çıkar amaçlı örgüt kurma', 'rüşvet alma', 'irtikap' gibi suçlardan operasyon düzenlendi. Operasyonda eski belediye başkan yardımcıları Rıfat Örnek ile Hüseyin Avni Sipahi, mevcut zabıta müdürü Selçuk Bartınlı’nın da bulunduğu 16 şüpheli gözaltına alındı. Eski belediye başkanı Murat Hazinedar hakkında ise gözaltı kararı olduğu ve arandığı öğrenildi.

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Son dakika haberine göre Beşiktaş Belediyesi'ne 'çıkar amaçlı örgüt kurma', 'rüşvet alma', 'irtikap' gibi suçlardan operasyon düzenlendi.

16 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonda eski belediye başkan yardımcıları Rıfat Örnek ile Hüseyin Avni Sipahi, mevcut zabıta müdürü Selçuk Bartınlı’nın da bulunduğu 16 şüpheli gözaltına alındı.

Son dakika... Beşiktaş Belediyesine rüşvet operasyonu: 16 gözaltı... Murat Hazinedar hakkında gözaltı kararı

MURAY HAZİNEDAR ARANIYOR

Eski belediye başkanı Murat Hazinedar hakkında ise gözaltı kararı olduğu ve arandığı öğrenildi.

Son dakika... Beşiktaş Belediyesine rüşvet operasyonu: 16 gözaltı... Murat Hazinedar hakkında gözaltı kararı
Eski Beşiktaş belediye başkanı Murat Hazinedar

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CNN TÜRK Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk canlı yayına bağlanarak detayları aktardı...

Beşiktaş Belediyesi'nde rüşvet operasyonu düzenlendi. Çıkar amaçlı örgüt kurma, rüşvet alma gibi suçlardan operasyon düzenlendi. 16 şüpheli gözaltına alındı ve eski belediye başkanı Murat Hazinedar hakkında da gözaltı kararı olduğu bilgisine ulaştık. Hazinedar da aranıyor.

 

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#Beşiktaş Belediyesi #Rüşvet#Operasyon

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