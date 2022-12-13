Son dakika... Beşiktaş Belediyesi'ne rüşvet operasyonu: 16 gözaltı... Murat Hazinedar hakkında gözaltı kararı

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Son dakika haberine göre Beşiktaş Belediyesi'ne 'çıkar amaçlı örgüt kurma', 'rüşvet alma', 'irtikap' gibi suçlardan operasyon düzenlendi.

16 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonda eski belediye başkan yardımcıları Rıfat Örnek ile Hüseyin Avni Sipahi, mevcut zabıta müdürü Selçuk Bartınlı’nın da bulunduğu 16 şüpheli gözaltına alındı.

MURAY HAZİNEDAR ARANIYOR

Eski belediye başkanı Murat Hazinedar hakkında ise gözaltı kararı olduğu ve arandığı öğrenildi.

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CNN TÜRK Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk canlı yayına bağlanarak detayları aktardı...

Beşiktaş Belediyesi'nde rüşvet operasyonu düzenlendi. Çıkar amaçlı örgüt kurma, rüşvet alma gibi suçlardan operasyon düzenlendi. 16 şüpheli gözaltına alındı ve eski belediye başkanı Murat Hazinedar hakkında da gözaltı kararı olduğu bilgisine ulaştık. Hazinedar da aranıyor.