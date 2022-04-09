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Salmonella bakterisi ile başlayan krizde yeni gelişme! Belçika'da fabrika mühürlendi

#Kinder#Sürpriz Yumurta#Çikolata
Salmonella bakterisi ile başlayan krizde yeni gelişme Belçikada fabrika mühürlendi

Ferrero firmasının, ilk olarak 15 Aralık'taki rutin kontroller sırasında, hammadde içeren bir tank filtresinde Salmonella bakterisine rastlandığını açıklaması üzerine, Belçika makamları soruşturmayı derinleştirdi. Belçika'da Kinder çikolata ürünlerinde Salmonella bakterisi bulunan Ferrero şirketine ait fabrika geçici olarak kapatıldı.

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İngiltere’de 60’tan fazla çocukta Salmonella tespit edilmesinin ardından incelemeler başlatılmış, incelemeler neticesinde çocukların Ferrero’nun ürettiği Kinder Surprise yumurtalarını alıp yedikleri tespit edilmişti.

İngiltere Gıda Standartları Ajansı, çikolata firması Ferrero’nun salgınla ilgili soruşturmaların devam ettiğini ve bazı üretilen Kinder Surprise yumurta partilerinin geri çağırıldığını duyurdu.

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İngiltere Gıda Standartları Ajansı, çikolata firması Ferrero’nun salgınla ilgili soruşturmaların devam ettiğini ve bazı üretilen Kinder Surprise yumurta partilerinin geri çağırıldığını duyurmuştu.

Salmonella krizinin ardından Kinder Türkiye'den de bir açıklama gelmiş ve "Türkiye'de hiçbir ürün bahsi geçen durumdan etkilenmemektedir" denilmişti.

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BELÇİKA'DAN ÖNEMLİ KARAR 

Belçika Gıda ve Tüketici Ürün Güvenliği Kurumu (FAVV) , ürettiği Kinder çikolata ürünlerinde Salmonella bakterisi bulunan Ferrero şirketine ait fabrikayı geçici olarak kapattı.

Hollanda ve Belçika'yla, Arlon kentindeki Ferrero çikolata fabrikasında üretilen tüm ürünlerin toplatılmasına karar verdi.

Ferrero firmasının, ilk olarak 15 Aralık'taki rutin kontroller sırasında, hammadde içeren bir tank filtresinde Salmonella bakterisine rastlandığını açıklaması üzerine, Belçika makamları soruşturmayı derinleştirdi.

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Belçika Gıda ve Tüketici Ürün Güvenliği Kurumu, 15 Aralık'ta tespit edilen bakteri konusunda resmi makamları bilgilendirmeyen Ferrero'nun ruhsatını askıya aldı. FAVV, Belçika'nın Arlon kentindeki fabrikayı da mühürleyerek, geçici olarak kapattı.

İtalya merkezli çikolata üreticisi, gıda güvenliği yönetmeliklerine uygun hareket ederek, ürünlerin güvenliğini sağlayana kadar üretim devam etmeyecek.

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Daha önce sadece belirli ürünlerin toplatılmasını isteyen Belçika ve Hollanda makamları, fabrikanın kapatılmasının ardından, burada üretilen tüm Kinder ürünlerinin raflardan kaldırılması çağrısında bulundu.

Hollanda Gıda ve Tüketici Ürün Güvenliği Kurumu (NVWA) ile Belçika'daki eşdeğer kuruluş FAVV, Arlon'daki Ferrero fabrikasında üretilen hiçbir Kinder çikolata ürününün yenmemesini tavsiye etti.

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'BAŞKA SEÇENEK YOKTU'

Gıda güvenliği kuruluşları, çikolataların Salmonella virüsü bulaşmasına neden olabileceğini belirtti.

FAVV, alınan önlemlerin "istisnai" olduğunu vurgulayarak, "Ancak başka seçeneğimiz yoktu" açıklamasında bulundu.

Belçika kurumuna göre, Ferrero, 15 Aralık'ta tespit edilen bakteri konusunda kendilerine bilgi verme zorunluğu bulunmasına rağmen, bunu yapmadı.

Ferrero sözcüsü,"Yetkilileri bilgilendirmedik çünkü bu bir iç sorun olarak kaldı. Ne o gün ne de beş gün öncesinden üretilen tek bir ürün depolarımızdan çıkmadı" demişti.

FAVV yetkilisi Hélène Bonte, Belçika medyasına yaptığı açıklamada, "Ferrero'nun riskleri doğru tahmin edip etmediğini araştırıyoruz. Şirketin son aylarda ürettiği ürünlerin artık güvenli olduğuna dair hiçbir garantisi yok. Bu yüzden tüm ürünleri geri çağırmak ve insanlardan onları yememelerini istemekten başka seçeneğimiz yok" diye konuştu.

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Ferrero şirketi de, "ciddi eksiklikleri" bulunduğunu kabul ediyor. Şirketten yapılan açıklamada, "dahili eksikliklerin, bilgilerin çok geç paylaşılmasına neden olduğu" savunuldu.

Ferrero, yaşanan olaylar nedeniyle "derin pişmanlık duyduğunu" ve tüm müşteriler ile ve ortaklarında özür dilediğini bildirdi.

Belçika medyasına göre, Ferrero fabrikasının kapatılması, şirketin dünya çapındaki satışlarını da önemli ölçüde etkileyecek. Belçika'daki fabrikada günde yaklaşık 18 milyon Kinder Schoko-Bons ve 2 milyon Kinder Sürpriz yumurta üretiliyor. Bu ürünlerin yüzde 98'i yurtdışına ihraç ediliyor.

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Arlon'daki fabrika, Ferrero'nun küresel yıllık üretimin yaklaşık yüzde 7'sini oluşturuyor.

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#Kinder#Sürpriz Yumurta#Çikolata

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