Kinder'den Türkiye açıklaması! Risk var mı?

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İngiltere'de salmonella şüphesiyle belirli boyut ve paketlerdeki Kinder Surprise ürünlerinin geri toplatılmasına karar verildi. Türkiye için firmadan yapılan açıklamada, "Ferrero Çikolata Türkiye tarafından ithal edilen ve satışa sunulan hiçbir ürün bahsi geçen durumdan etkilenmemektedir" denildi..

"ÖLÜME SEBEP OLABİLİR"

Salmonella hakkında bilgi veren Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Süda Tekin, "Bağışıklığı baskılanan kişilerde ve çok küçük çocuklarda veya geç tanı konulursa ölüme sebep olabilir. Bağırsaklarda delinmelere yol açan durumlarda mutlaka hastaneye gidilmeli" dedi.

KİNDER SURPRİSE'LER TOPLATILIYOR

İngiltere’de 60’tan fazla çocukta Salmonella tespit edilmesinin ardından incelemeler başlatıldı. İncelemeler neticesinde çocukların Ferrero’nun ürettiği Kinder Surprise yumurtalarını alıp yedikleri tespit edildi.

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İngiltere Gıda Standartları Ajansı, çikolata firması Ferrero’nun salgınla ilgili soruşturmaların devam ettiğini ve bazı üretilen Kinder Surprise yumurta partilerinin geri çağırıldığını duyurdu.