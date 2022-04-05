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Dev markada salmonella virüsü! Kinder Surprise'ler toplatılıyor

#Kinder Surprise#Salmonella#Virüs
Dev markada salmonella virüsü Kinder Surpriseler toplatılıyor

Çocuklara yönelik ürünler üreten Kinder’de sorun ortaya çıktı. Kinder Surprise yumurtalarında salmonella virüsü tespit edildi. İngiltere Gıda Standartları Ajansı, çikolata firması Ferrero’nun salgınla ilgili soruşturmaların devam ettiğini ve bazı üretilen Kinder Surprise yumurta partilerinin geri çağırıldığını duyurdu. Ferrero’nun üreticisi olduğu ürünler piyasada toplanmaya başlandı.

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İngiltere’de 60’tan fazla çocukta salmonella tespit edilmesinin ardından incelemeler başlatıldı. İncelemeler neticesinde çocukların Ferrero’nun ürettiği Kinder Surprise yumurtalarını alıp yedikleri tespit edildi.

İngiltere Gıda Standartları Ajansı, çikolata firması Ferrero’nun salgınla ilgili soruşturmaların devam ettiğini ve bazı üretilen Kinder Surprise yumurta partilerinin geri çağırıldığını duyurdu.

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SALMONELLA SALGINI BAĞLANTISI

Geri çağırmaların ana nedeni salmonella salgını bağlantısıyla ilgili olduğu açıklanırken son kullanma tarihi 11 Temmuz ve 7 Ekim 2022 tarihi arasında olan iki parti malın geri çağırıldığı belirtildi.

İngiltere Gıda Standartları Ajansı yetkilisi Tina Potter “Paskalya yaklaşırken küçük çocuklar arasında bu ürünün popüler olduğunu biliyoruz. Bu nedenle ebeveynleri evlerindeki ürünler konusunda kontrole çağırıyoruz” dedi.

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FERRERO UYARDI

Çikolata üreticisi Ferrero, son kullanma tarihlerinin dikkate alınarak ürünlerin yenilmemesi ve geri gönderilmesini talep etti.

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63 VAKA VAR

Salmonella salgınından şu ana kadar İngiltere’de etkilenen çocuk sayısı 63 olarak açıklandı. Hastalanan çocukların 5-6 yaşlarında olduğu duyuruldu. İngiltere’de konuyla ilgili herhangi bir can kaybı yaşanmadığı da duyuruldu.

İngiltere dışında İrlanda, Fransa, İsveç, Almanya ve Hollanda’da da salmonella vakaları görüldüğü ve ürünlerin Belçika’daki fabrikada üretildiği açıklandı.

KUSMA, ATEŞ, İSHAL BELİRTİLERİ ARASINDA

Salmonella’nın belirtileri kusma, ateş, ishal ve mide bulantısı olarak görülüyor. Bağışıklığı düşük kişilerde virüsün etkileri uzun sürebiliyor ve bazı durumlarda hastaneye yatmaları gerekebiliyor.

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