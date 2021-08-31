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Ekonomi
İbrahim YILDIZ/İSTANBUL - DHA
Haber Giriş: 31.08.2021 - 13:56 | Son Güncelleme:

Sabiha Gökçen Havalimanı'nın CEO'su Berk Albayrak oldu

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Sabiha Gökçen Havalimanı'nın CEO'su Berk Albayrak oldu

Malaysia Airports, Berk Albayrak’ın 1 Eylül 2021’den geçerli olmak üzere Türkiye’deki iştiraki İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı (İSG) CEO’su olarak atandığını duyurdu.sa

Malaysia Airports Group CEO’su Dato’ Mohd Shukrie Mohd Salleh, Berk Albayrak’ı İSG CEO’su olarak atanmasıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada “Berk Albayrak’ın İSG’ye liderlik edeceğine ve özellikle trafik hareketliliği açısından toparlanma işaretleri görmemizle birlikte yükselen şehir havalimanı olarak konumumuzu ileriye taşıyacağına inanıyoruz. İSG, bir süre önce Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI) tarafından Avrupa’nın en yüksek trafiğe sahip havalimanları arasında 4. sırada gösterildi. İSG, 2021’in ilk yarısında ümit verici ivme yakalayarak Kovid-19 öncesi dönemin toplam yolcu trafiğine göre yüzde 53 oranında toparlanma kaydetmiş bulunuyor” dedi.

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İSG'DE 11 YILDIR GÖREV YAPIYOR

1 Eylül 2021 tarihi itibariyle İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı CEO'su olarak göreve başlayacak olan Berk Albayrak, geçtiğimiz nisan ayında vekaleten ISG CEO’su olarak atanmıştı.

İSG’de 11 yıldır çalışan Albayrak, son atamasından önce operasyon direktörlüğü ve teknik hizmetler direktörlüğü gibi görevlerde bulundu.

İnşaat mühendisliği eğitimi alan Albayrak’ın önceki iş deneyimleri arasında Limak ve GMR Ortak Girişiminde departman yöneticiliği, DHMİ Türkiye’de inşaat bölümü direktörlüğü ve Baki Şirketler Grubu’nda proje müdür yardımcılığı gibi görevler yer alıyor.

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