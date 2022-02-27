Ruslar bankamatiklere akın etti

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Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları 4. gününde devam ederken, Rusya’nın yaptırıma uğramasının ardından paniğe kapılan Rus halkı ATM’lere akın etti.

Rus para birimi rublenin değer kaybetmesi ve Rusya’nın SWIFT sisteminden çıkarılmasının ardından halk, banka şubelerinin önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

ATM’lerdeki yoğunluk nedeniyle bazı bankamatiklerde para kalmadığı, bu yüzden bazı kişilerin para çekemediği öğrenildi.

Financial Telecommunication (Dünya Bankalar Arası Finansal Telekomünikasyon Derneği) ifadesinin kısaltması olan SWIFT aynı zamanda İngilizce "hızlı, süratli, çabuk" gibi anlamlara geliyor. Temelde, bankaların hızlı ve güvenli sınır ötesi ödemeler için kullandığı bir mesajlaşma sistemi olan SWIFT, uluslararası ticaretin akışını kolaylaştıran en önemli yapılardan biri. Rusya bu sistemin dışında bırakılırsa ekonomik faaliyetlerinin ciddi oranda etkilenmesi bekleniyor.

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OTELLER ERKEN ÖDEME İSTEDİ

SWIFT kararının açıklanmasının ardından bazı oteller de müşterilerinden erken ödeme almak için harekete geçti. NBC News'un Moskova'da bulunan muhabiri Raf Sanchez sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda konakladığı otelin hesabı erken kapatmak istediğini söyledi. Sanchez, otelin bu adımı kredi kartlarının çalışıp çalışmayacağından emin olmadıkları için attığını ifade etti.

AB, ABD, KANADA VE İNGİLTERE, RUSYA’YI SWIFT SİSTEMİNDEN ÇIKARIYOR

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırılarına karşılık Avrupa Birliği (AB) ve diğer ülkeler, Rusya’ya yaptırım kararı almaya devam ediyor. AB tarafından yapılan açıklamada, Kanada, İngiltere ve diğer ülkelerin Rusya’yı uluslararası ödeme sistemi SWIFT’ten çıkarma kararı aldığı ifade edildi.

AB tarafından yayınlanan ortak bir bildiride, alınan kararın amacının "Rusya'yı uluslararası finansal sistemden izole etmek" olduğu belirtildi. AB’nin açıklamasında ayrıca, Rusya merkez bankasının varlıklarını dondurma ve Rusya’nın denizaşırı rezervlerine erişimine sınırlandırma kararı alındığı belirtildi.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen yaptırım kararı hakkında, “Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'yı yok etmek için bir yola girdi ama eylemleri kendi ülkesinin geleceğini de yok ediyor” ifadelerini kullandı.