Rusya'da SWIFT endişesi! Ödemeleri erkenden istediler...

Rusya tarafından Ukrayna'ya karşı başlatılan saldırılar devam ederken yaptırım adımları da arka arkaya gelmeye devam ediyor. AB, ABD ve İngiltere Rus ekonomisini derinden etkileyecek adımları atmaya başladı. Bunlar arasında en önemlisi ise SWIFT sistemi.

Financial Telecommunication (Dünya Bankalar Arası Finansal Telekomünikasyon Derneği) ifadesinin kısaltması olan SWIFT aynı zamanda İngilizce "hızlı, süratli, çabuk" gibi anlamlara geliyor. Temelde, bankaların hızlı ve güvenli sınır ötesi ödemeler için kullandığı bir mesajlaşma sistemi olan SWIFT, uluslararası ticaretin akışını kolaylaştıran en önemli yapılardan biri. Rusya bu sistemin dışında bırakılırsa ekonomik faaliyetlerinin ciddi oranda etkilenmesi bekleniyor.

OTELLER ERKEN ÖDEME İSTEDİ

SWIFT kararının açıklanmasının ardından bazı oteller de müşterilerinden erken ödeme almak için harekete geçti. NBC News'un Moskova'da bulunan muhabiri Raf Sanchez sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda konakladığı otelin hesabı erken kapatmak istediğini söyledi. Sanchez, otelin bu adımı kredi kartlarının çalışıp çalışmayacağından emin olmadıkları için attığını ifade etti.

My hotel in Moscow asked me to settle the bill early because they aren’t sure if credit cards are going to work once SWIFT sanctions kick in.