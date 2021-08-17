Roketsan Genel Müdürü CNN Türk'te açıkladı! İlk kez sergilenecek

15. Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı kapılarını bugün İstanbul'da açtı. Fuar, 20 Ağustos'a kadar devam edecek. 79 ülkeden 150'den fazla temsilcinin fuara gelmesi öngörülüyor. Türk savunma sanayi silahları ve farklı ülkelerin silahları fuarda görücüye çıkacak.

İlk kez görücüye çıkacak ürünleri Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci CNN Türk muhabiri Mücahit Topçu'ya açıkladı. İkinci, "Önemli bir gün. Testlerini tamamlamış olduğumuz Atmaca gemisavar füzemiz ilk defa sergileniyor. Kendi gemilerimiz üzerinde kendi silahımızı koyarak testlerini başarıyla tamamladığımız gemisavar füzemiz" ifadesinde bulundu.

ATMACA'NIN KARDEŞİ DE FUARDA

Murat İkinci ilk kez görücüye çıkan ürünlerden bir diğerinin de Atmaca ailesinden olduğunu ifade etti ve "Atmaca'nın kardeşi kara Atmaca sadece gemi değil karadaki hedefleri de kapsıyor. Bir seyir füzesi. Bunu da ilk defa fuarda sergiliyoruz. İlk seyir füzesi olarak hizmete girecek. Kendi denizaltılarımız da testlerimizi tamamlamak üzereyiz" dedi.

"İHA'LARIMIZI DAHA ÜST SEVİYEYE ULAŞTIRACAK"

İkinci açıklamasının devamında, "Kendi çözümlerimizi oluşturup fuarda sergiliyoruz. Kendi İHA'larımızda kullandığımız MAM-L ve MAM-C sergileniyor. Daha önceden sergilemiştik ancak MAM-T 100 kilogramına yakın büyüklüğü olan ve daha uzun menzilli versiyonu. İHA'larımızı daha üst seviyeye ulaştıracak. Akıncıyla beraber kullanıma girecek" dedi.

"KAMERALARLA KONTROL EDİLİYOR"

İkinci sözlerine şöyle devam etti: "Son füzemiz envarterde kullanılıyor. Kanatlı Güdüm Kiti (KGK) var. Testi başarıyla yapıldı tamamlandı. Ateşlendikten sonra nereye gideceği kamerayla kontrol edilecek. Mağaralar dahil hepsini vuracak. Üretim safhası devam ediyor. Mühimmatların hepsi ROKETSAN tarafından geliştirildi. Üretimi kardeş şirketler tarafından devam ediyor. Füzelerin daha gelişmiş versiyonları lazer versiyonları burada lazerle drone'lara karşı kullanılacak sistemi yer alıyor."

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar da açıklama yaptı ve "Polonya ile iş birliğimiz güçlü adımlarla ilerliyor. Sayın Mariusz Blaszczak ile verimli bir toplantı gerçekleştirdik. #Bayraktar TB2 SİHA'larımız 2022'den itibaren Polonya Ordusu'nun envanterine girerek Avrupa semalarında görev yapmaya başlayacak" dedi.

Polonya ile iş birliğimiz güçlü adımlarla ilerliyor. Sayın Mariusz Blaszczak @mblaszczak ile verimli bir toplantı gerçekleştirdik. #BayraktarTB2 SİHA'larımız 2022'den itibaren Polonya Ordusu'nun envanterine girerek Avrupa semalarında görev yapmaya başlayacak. 🇹🇷🤝🇵🇱 https://t.co/pvG6t86i8X — Haluk Bayraktar (@haluk) August 17, 2021

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