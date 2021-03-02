Savunma sanayinde yerli payı artıyor

Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine kazandırılacak yeni silah sistemleri ve projelerin değerlendirileceği toplantıda, kritik teknolojilerde yüzde yüz milli savunma sanayii için atılması gereken adımlar karara bağlanacak.

Bu kapsamda savunma alanında milli kritik teknolojilerinin önceliklendirilmesi bekleniyor. Toplantıda 2021 yılı içinde hayata geçirilmesi planlanan elektronik harp, siber güvenlik, yazılım, muhabere, silah, mühimmat ve füze platformlarına yönelik projelerin de karara bağlanması bekleniyor.

Toplantının bir diğer önemli başlığı ise başta İHA ve SİHA’lar olmak üzere yerli ve milli imkanlarla geliştirilen sistemlerin ihracatının arttırılması için yapılması gerekenler olacak. Bu kapsamda Türkiye’nin 3 milyar dolara yaklaşan savunma ve havacılık ihracatının iki katına çıkartılarak, 2021 yılında 6 milyar dolara ulaşması planlanıyor. Toplantıda ele alınan tüm başlıklar bir bildiriyle kamuoyuna duyurulacak.