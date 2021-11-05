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Resmen turist akınına uğradı! Otellerde doluluk oranı yüzde 90'ı aştı

#Mardin#Turizm#Turist
Resmen turist akınına uğradı Otellerde doluluk oranı yüzde 90ı aştı

Antik Kent Mardin'e yerli ve yabancı turistlerin ilgisi bir hayli arttı. Pandemi sonrasında ziyaretçi akınının yaşandığı kentte 7 bin yatak kapasiteli otellerde doluluk oranı yüzde 90’ı aştı.

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Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin en önemli turizm noktalarından biri olan Antik kent Mardin'de pandemiye rağmen otellerde doluluk oranı yüze 90'ın üstünde bir oranı yakaladı. Ancak kimi turistler Diyarbakır'da konaklayıp Mardin'e günübirlik gelip dönüyorlar.

’HEDEFİMİZ 6 MİLYON TURİST

Mardin Merkez Artuklu İlçe Belediye Başkanı Abdulkadir Tutaşı, Mardin'deki otel doluluk oranından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Tutaşı, Bundan daha güzel bir duygu olmaz. 2019da da üç buçuk milyon turist ağırladık burada. Hedefimiz 5 milyon turistken pandemiden dolayı durdu. Ama son 2 aydır gördüklerimiz bizi fazlasıyla umutlandırdı. Böyle giderse bizim seneye hedefimiz 6 milyon turist olacak. İlimizde yaklaşık 7 bin yatak var. Son 15 gündür hiç kimseye yardımcı olamıyoruz. Eş dost arıyor. Türkiye'nin her tarafından Mardin'e gelmek isteyenler o kadar çok ki artık Diyarbakır'da yer ayırtmaya başladık. Sadece Merkezde demeyeceğim. Bunun Midyat'ı da var. Savuru da öyle, her tarafta bir yoğunluk var.  Bu da bizi mutlu ediyor. Tek dileğim böyle turizmle anılmak. Benim buradan bir çağrım var. Mardin'den göç etmiş büyüklerimize, iş insanlarımıza, Lütfen gelin burada turizm yatırı mı yapın. Burada restoran ve otele ihtiyaç var. Burada her türlü güzelliğe ihtiyaç var. Ne olur her kes elini bir taşın altına koysun, çünkü buradaki yatırımlar öyle ölü yatırım da değildir. Bir otel yatırımı belki de bugün Mardin için olabilecek en güzel yatırım olacaktır. Buna rağmen herkesi Mardin'i görmeye davet ediyorum" dedi.

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’GELEN HERKES KENDİNDEN BİR PARÇA BULUYOR’

Mardin Turizm ve Otelciler Derneği Başkanı Özgür Güngör ise Mardin'in kozmopolitik bir yapıya sahip olması nedeniyle herkesin bu ilde kendinden bir parça bulduğunu söyledi. Güngör şunları söyledi:

Misafirlerimiz akın akın Mardin'e gelmeye başladı. Misafirlerimiz özellikle 29 Ekim, 4 günlük tatil çok iyi değerlendirip 4 gün Mardin'de çok ciddi bir şekilde gezip Mardin'i dolaştıralar ve bu otantik şehrin bütün yapılarını, klişelerini, medreselerini, camilerini gezip dolaştılar ve çok da memnun kaldılar. Doluluk oranımız Ekim ayında yüzde 90 oranındaydı. Tabii Mardin yıldırı parlayan bir şehir, Bütün medeniyetleri bir çatı altında tutan Kürtüyle, Arapıyla Süryanisiyle, Yezidisiyle ve bütün dillere hitap eden bir il olduğu için her gelen herkes kendinden bir parça buluyor burada. Turist akını sadece otelcileri etkilemiyor ki, hem esnafı, hem taksicileri, hem lokantacıları, yani her kesimi ilgilendiriyor, etkiliyor. Çünkü gelen misafirlerimiz dışarıda alışverişe de yapıyor.

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Ailesiyle birlikte Marmaris'ten Mardin'e gelen Tuncay Mehmetoğlu, Mardin'i gezdik dolaştık. Çok güzel bir şehir, çok beğendik. Her şey çok iyi, çok güzel, eksik bir ey yok. Mardin'i herkese tavsiye ediyorum ifadelerini kullandı.

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