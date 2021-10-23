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Kışa girerken Rus turist sürprizi

#Turizm#Rusya#Koronavirüs
Kışa girerken Rus turist sürprizi

Vakalar 37 bine çıkınca Putin, 30 Ekim-7 Kasım arasını korona tatili ilan etti. Bunun üzerine binlerce Rus vatandaşı, tekrar valizlerini toplamaya başladı. Rus turistlerin destinasyonu ise Antalya. Yaz sezonunun son demlerini yaşayan Türk turizmi, bu sürpriz misafirlerle yeniden canlanacak...

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Turizm sektöründe beklenmedik gelişme; Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in vaka sayılarında görülen hızlı artıştan ötürü 30 Ekim-7 Kasım tarihlerini ülke çapında mecburi tatil ilan etmesiyle yaşandı. Başkent Moskova’da mecburi tatilin Putin’in ilan ettiğinden de önce, 28 Ekim’de başlayacak olması Ruslara tam 10 günlük dış seyahat fırsatı vermiş oldu.

YÜZDE 300 ARTIŞ YAŞANDI

Ekim ayında beklentilerin dışında patlayan Türkiye talebini araştıran Rusya’daki İzvestiya gazetesi, turizm operatörlerinin verdiği rakamlara dayanarak inanılmaz artışı duyurdu. TezTour, İnturist ve diğer turizmcilerin verilerine göre son iki günde Türkiye’yi ziyaret etmek isteyen Rus vatandaşlarının sayısında yüzde 300 artış görüldü. Astronomik artışta okulların da tatil edilmesinin önemli payı var.

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KAPALI HAVUZLU OTELLER GÖZDE

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Rusların tercihi, tıpkı yaz aylarında olduğu gibi yine Antalya bölgesindeki oteller. Ancak havanın denize girmek için elverişli olmadığını da dikkate alan Rus vatandaşları, kapalı havuzlara sahip otellere yönelmiş durumda. Mecburi koronavirüs tatili nedeniyle Türkiye’nin yanı sıra Mısır ve Maldivler’e olan talebin de yüzde 30 civarında arttığı belirtildi.

TÜRKİYE’YE GİRİŞTE ARANAN ŞARTLAR

Rus vatandaşlarının salgın ortamında Türkiye’ye turistik ziyaret gerçekleştirebilmeleri için belirli belgeleri ibraz etmeleri gerekiyor. Son 6 ay içinde hastalığı geçirip iyileşmiş kişiler bunu kanıtlar belgenin yanı sıra en az 72 saat önce yapılmış PCR veya 48 saat önce yapılmış antijen testi sonucu göstermek zorunda. Ülkelerinde iki doz “Sputnik-V” aşısı olanlar ise testten muaf tutuluyor. Rusya’da son dönemde uygulanan “Sputnik-Light” aşısı ise Türkiye’ye giriş için geçerli değil.

RUSYA’DA GÜNLÜK VAKA 37 BİN

Rusya’da korona vakaları günlük 37 bine ulaştı. Son 24 saatte hayatını kaybeden kişi sayısı ise 1064 olarak kayda geçti.

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