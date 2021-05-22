Ramazanda e-ticaret 13 kat artış gösterdi

Param’ın verilerine göre; bu yıl 13 Nisan-12 Mayıs tarihlerini kapsayan Ramazan ayı döneminde ParamPOS üzerinden gerçekleşen işlem hacmi, geçen yılın Ramazan ayına kıyasla 13 kat artarken, işlem adedi ise yaklaşık 38 kat artış gösterdi. ParamKart tarafındaki veriler incelendiğinde de söz konusu dönemde, işlem hacmi 8 kat, işlem adedi ise 20 kat arttı.

Param Kurucusu Emin Can Yılmaz, “Koronavirüs salgını dünya genelinde online alışverişe yönelimi ciddi ölçüde artırdı. 2020 yılında küresel e-ticaret 4,3 trilyon dolara ulaşırken, Türkiye’de ise e-ticaret hacmi 200 milyar lirayı aştı. ParamPOS ve ParamKart tarafında hem işlem hacmi hem de işlem adetlerini geçen yılla kıyasladığımızda artış oranlarında yüzde 100’leri, 200’leri 300’leri değil; yüzde binlerde olan değişim oranlarını konuşuyoruz. Büyüme rakamlarımızla her ay yeni bir rekora imza atmaktan mutluyuz” diye konuştu.

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