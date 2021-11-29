Piyasalarda yeniden ‘pandemi korkusu’ mu? İşte olası senaryolar

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Covid-19 pandemisinin ikinci yılı tamamlanmaya doğru ilerlerken; geçtiğimiz cuma günü Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) Covid-19’un yeni mutasyonu Omicron ile ilgili olarak ilgili ‘endişe verici’ ifadelerini kullanmasıyla küresel piyasalarda sert hareketler yaşandı. Borsa İstanbul’da bu küresel hareketin etkisiyle yüzde 2’nin üzerinde değer kaybetti. Değerli metaller ise dalgalı bir seyir içerisinde hareket etti.

Omicron varyantı ile beraber küresel piyasalarda nispeten unutulan pandemi korkuları yeniden hortladı ve daha önce çıkan varyantlara göre, Omicron’a piyasaların tepkisi güçlü negatif oldu. Yaklaşık 2 sene önce Covid-19 pandemisinin ortaya çıkmasından sonra süregelen belirsizlikle küresel borsalar yaklaşık olarak yüzde 40 seviyesine yakın değer kaybederken, yen varyant ile beraber küresel piyasaların ne kadar derinleşebileceği endişe yaratıyor. Yeni haftaya baktığımızda borsalardaki pozitif başlangıç; akıllara Omicron varyantı etkisinin azalıp azalmadığı sorularını getiriyor. Bu sonunun cevabını önümüzdeki günlerde yapılması beklenen haber akışları verecek.

Özellikle, aşıların yeni mutasyon üzerindeki koruyuculuğu ile ilgili açıklamalar piyasalar açısından da kritik olacak. Mevcutta kullanılan aşıların yeni varyant üzerinde etkili olacağına ya da Omicron varyantının öldürücü ve bulaşıcı etkisinin zayıf olduğuna dair haberlerin, küresel borsalar üzerinde sert yükseliş hareketleri oluşturabileceği beklenirken; tam tersi açıklamalarda ise borsalarda sert aşağı tepki hareketleri yaşanabilir. Uzmanlar piyasalarda yaşanan ya da yaşanabilecek aşağı yönlü hareketlerin, hızlı toparlanma olasılığının daha yüksek olduğunu belirtirken; düşüşlerin alım fırsatı yaratabileceği değerlendirmesinde bulunuyor.

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GÜMÜŞ VE ALTIN FİYATLARINDA ‘GÜVENLİ LİMAN’ ETKİSİ Mİ?

Cuma günü gelen yeni varyant haberleriyle beraber, altın ve gümüş fiyatlarında yaşanan dalgalı seyir sürerken; Omicron varyantı ile beraber piyasalardaki endişenin artması, özellikle değerli metallerde güvenli liman etkisini çalıştırması bekleniyor. Dolayısıyla da altın ve gümüş fiyatlarında yukarı yönlü hareketlerin görülme olasılığı yükseliyor. Uzmanlar ons altın fiyatlarında 1830 dolar seviyesinin, ons gümüş fiyatında ise 23.70 dolar seviyesinin kritik olduğunu söylerken; bu seviyelerin aşılması halinde yükselişlerin hız kazanabileceğini belirtiyor.

Gram altın fiyatları, geçtiğimiz haftayı 713 lira seviyesinden tamamlarken; yeni haftanın ilk işlem gününe 720 lira seviyesinden başladı. Yeni güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı; gün içerisinde en yüksek 739,83 lira seviyesini, en düşük ise 707,61 lira seviyesini gördü. Gram altın, dolar kurunda ve ons altın fiyatında yaşanan yükselişin etkisiyle yukarı yönlü hareket ederken, saat 12.35 itibarıyla yüzde 2,10 oranında yükselişle 727,65 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1155 lira, Cumhuriyet altını da 4 bin 754 liradan satılıyor.

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Gözden Kaçmasın Altın fiyatlarında neler oluyor? Haberi görüntüle

Ons altın bugün içerisinde en yüksek 1799 dolar seviyesini görürken; en düşük 1780 dolar seviyesini gördü. Ons altın, şu dakikalarda ise yüzde 0.30 oranında yükselişle 1798 dolardan işlem gördü.

Ons gümüş fiyatları ise, en yüksek 23,44 dolar seviyesini görürken; en düşük ise 23,08 dolar seviyesini gördü. Ons altın, şu dakikalarda ise yüzde 1,00 oranında yükselişle 23,34 dolardan işlem gördü. Gram gümüş fiyatları da yüzde 2,80 yükselişle 9,45 lira seviyesinde alıcı buluyor.

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GÜMÜŞ VE ALTIN FİYATLARINDA YÖN YUKARI MI?

Murat Özsoy – Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı





Omicron varyantının cuma gününden bu yana piyasalarda yarattığı endişenin boyutu artarak yeniden 2020 yılındaki Kovid-19 salgını dönemindeki kaygıları gün yüzüne çıkardı. Bundan önceki varyantlara kıyasla, Omicron varyantının ilk defa piyasalara bu denli bir negatif etki oluşturmasından bahsedebiliriz. Haftaya başlarken bir yanda küresel borsalarda meydana gelen satışları izlerken, bir yanda da güçlenen ABD dolar endeksi ile başladık.

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İlk etapta ons altın ve ons gümüş fiyatlarında aşağı yukarı yönde kararsız hareketler görsek de benim görüşüme göre bu varyant endişelerinin daha da artacağı senaryoda ons altın ve ons gümüş fiyatlarında yukarı yönlü hareketler söz konusu olacaktır. Özellikle ons altının güvenli liman özelliği ABD 10 yıllık tahvil getirilerine göre daha ön plana çıkacak diye düşünüyorum.

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ALTIN VE GÜMÜŞTE BU SEVİYELER KRİTİK

Ons altın 1800 dolar sınırını aşması sonucunda 1813 dolar ve 1830 dolar seviyelerini de aşarsa varyant haberlerinin hakimiyetini sürdürdüğü durumda yükselişinde ivme kazanır diye düşünüyorum. Ons gümüş tarafında da 23.42 dolar seviyesinin aşılması halinde ardından gelecek 23.70 dolar seviyesinin geçilmesi, 25 dolar üzeri seviyelerin yeniden test edilmesini olası hale getirecektir görünüyor. Dolar/TL kurundaki yukarı yöndeki hareketi hesaba kattığımızda da gram altında 750TL ve gram gümüşte de 9.70TL üzeri fiyatlamalar gündeme gelebilecektir.

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BORSALARDA YAŞANAN SATIŞ DALGASI ALIM FIRSATI YARATIYOR

Eral Karayazıcı - Inveo Portföy Fon Yönetim Müdürü





Piyasalarda gerilim cuma günü Dünya Sağlık Örgütünün ilk olarak G.Afrika’da tespit edilen yeni varyantın endişe verici olduğunu açıklaması ve acil toplantı kararı alması ile başladı. Başta İngiltere olmak üzere pek çok ülke peş peşe G.Afrika ve komşusu ülkelere seyahat kısıtlaması getirdi. Var olan aşıların Omicron adı verilen varyant üzerinde ne ölçüde etkili olacağı belirsiz.

Pfizer & Biontech en geç iki hafta içinde test sonuçlarını alacaklarını ve ihtiyaç olması durumunda 6 hafta içinde aşılarını yeni varyantı da engelleyecek şekle uyarlayıp 100 gün içinde toplu sevkiyata başlayabileceklerini duyurdu.

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İkinci yılını doldurmaya hazırlanan salgında, Omicron varyantı yeni bir evrenin mi perdelerini aralamasına neden olacak, yoksa cuma günü kendisini en kötüye göre konumlandıran küresel piyasalar önümüzdeki günlerde gelecek haberlerle derin bir nefes mi alacak yaşayarak göreceğiz.

YENİ VARYANT SÜRPRİZ OLDU

Mevsimsel olarak Ekim-Ocak periyodunda vaka sayısının artması kaçınılmazdı. Finansal piyasalar adına bir bilinmez değildi ancak bu parkurun tam ortasında ortaya çıkan riskli yeni varyantın getirdiği belirsizlik önemli bir sürpriz oldu.

Piyasalarda ilk Covid 19 sarsıntısına Şubat2020-Mart2020 döneminde şahit olmuştuk. 5 haftada borsa endeksleri yüzde 35-40 arası oranlarda değer kaybına uğramış, ancak bir hacı yatmaz refleksiyle takip eden haftalarda da aynı hızla yükselmişlerdi. Ana finansal deprem diyebileceğimiz bu sarsıntıyı takiben borsa endekslerinin düşmeye başladıkları değerlere dönmesi üç buçuk ay zaman aldı.

Sekiz ay sonra Ekim 2020’de delta varyantı haberleri ve salgının hızlanması ile borsalar yine keskin bir değer kaybına sahne olmuş, önemli kısmı sekiz işlem gününde gerçekleşen artçı sarsıntıda endeksler ortalama yüzde 14 değer kaybına uğramıştı. Ancak bu kez geri dönüş çok daha hızlı gelişmiş ve 3,5 hafta sonra borsa endeksleri düşüşe başladıkları değerlere geri dönmeyi başarmışlardı. Ne ana deprem ne ilk artçı sarsıntı fiyatlarda kalıcı kayıplara neden olmadı. Oluşan alım fırsatları olarak tarihteki yerlerini aldılar.

FİNANSAL PİYASALAR YİNE BİR ARTÇI SARSINTI İÇİNDE

Dönelim bugüne; ben finansal piyasaların yine bir artçı sarsıntı içinde olduğunu düşünüyor, vadeli Avrupa kapanışlarını referans alırsak yukarıdan aşağı yüzde 9’u bulan kayıpları takiben aşağı yönlü alanın yüzde 5 civarı ile kısıtlı kalabileceğini düşünüyorum.Taban oluşumları gerçekleştikten sonra endekslerin düştükleri yere geri dönmesi ilk artçı gibi çok hızlı mı gelişir derseniz; her ne kadar olasılığını yüksek bulduğum senaryo bu olsa da önümüzdeki iki hafta içinde aşı üreticisi şirketlerden gelecek açıklamalar belirleyici olacaktır.

Var olan aşılar Omicron varyantı üzerinde yeterince etkili veya yeni varyant öldürücü değil tadında bir açıklama piyasalar üzerinde güçlü pozitif, yeni varyant ölümcül ve aşıların uyarlanması gerekiyor benzeri bir açıklama negatif etki gösterecektir.

CAZİP BİR ALIM FIRSATI SUNABİLİR

Ancak en kötü senaryo dahilinde dahi baksak yeni varyantın 2022 projeksiyonlarında birkaç aylık öteleme dışında kayda değer bir değişikliğe neden olması zor.

Hatırlarsanız önümüzdeki yıla yönelik temel beklenti global büyümenin ikinci çeyrekten itibaren yeniden hız kazanacağı ve ilkbaharı takiben Covid 19 virüsünün bir salgın olmaktan çıkacağı yönündeydi. Henüz piyasalar bu tabloyu fiyatlamadı.

İşte bu nedenle ben yaşanan satış dalgasının başta geçen hafta ortalama yüzde 13 değer kaybı yaşayan seyahat ve eğlence sektörü olmak üzere hisse senedi marketlerinde önümüzdeki yıl öncesi cazip bir alım fırsatı sunmakta olduğu görüşündeyim.

PİYASALAR HAFTAYA POZİTİF BAŞLADI

Cuma günü en kötüye konsantre olan piyasalar yeni haftaya pozitif başladı. İkinci artçı sarsıntı sona mı erdi derseniz yanıtı önümüzdeki günlerin haber akışına bağlı olsa da ben bu ihtimalin de göz ardı edilmemesi gerektiğini düşünüyorum.